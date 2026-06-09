HELUZ rozšířil mediální aktivity o podcast. První série vykazuje mimořádnou sledovanost
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HELUZ rozšířil mediální aktivity o podcast. První série vykazuje mimořádnou sledovanost
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V lednu tohoto roku rozšířila společnost HELUZ, ryze český výrobce stejnojmenného konstrukčního systému, své mediální aktivity o vlastní podcast Ode zdi ke zdi. První výsledky ukazují, že vstup do tohoto formátu byl mimořádně úspěšný. Jednotlivé epizody dosahují sledovanosti, která výrazně převyšuje běžné hodnoty v segmentu odborného obsahu.
Průměrná poslechovost si drží vysoký standard, například epizoda s architektem Pavlem Šulcem dosáhla krátce po uvedení téměř 200 000 zhlédnutí. Po pátém odvysílaném dílu má podcast přes 850 000 zhlédnutí, z toho 18 000 uživatelů zhlédlo všechny díly do konce. Jeden díl trvá přibližně 40–60 minut.
Podcast Ode zdi ke zdi vznikl jako reakce na rostoucí potřebu stavebníků orientovat se v komplexním procesu výstavby rodinného domu. „Výsledky podcastu potvrzují rostoucí poptávku po kvalitních, srozumitelných a konkrétně zaměřených informacích. Stavebníci dnes vyhledávají odborně podložený obsah, který je zároveň přístupný a prakticky využitelný, což je přesně směr, na který se zaměřujeme,“ říká Eliška Smolová, zodpovědná za marketingovou strategii skupiny HELUZ GROUP.
Každý díl podcastu se věnuje jednomu konkrétnímu tématu. Od prvních úvah o podobě domu přes výběr architekta, projektanta a materiálů až po technické detaily, administrativu a finální dokončení. Nechybí ale ani praktické zkušenosti stavebníků. V podcastu zatím vystoupili například Karel Smejkal – spoluzakladatel platformy Inspireli, specialista na psychologii architektury, profesor Vladimír Kočí – jeden z nejuznávanějších odborníků na oblast udržitelnosti a environmentálních dopadů staveb. Dále architekt Pavel Šulc nebo duo Pavel Richter a Filip Havránek – architekt a projektant z ateliéru ZARI architects.
V dalších dílech se představí například Pavel Tesárek, zakladatel oblíbeného serveru svepomoci.cz nebo Václav Mahdal, odborník na řešení chytrých domácností. Podcast se ale bude věnovat rovněž vytápění a zdravotechnice, pozvání přijal i soudní znalec na problematiku omítek a fasád. Mezi hosty ale budou i reální stavebníci, kteří procesem stavby prošli a podělí se s posluchači o relevantní rady a poznatky.
Podcastem provází herec a moderátor Dalibor Buš, který se společností HELUZ spolupracoval již na úspěšné videosérii Bořiči hejtů.
Jednotlivé díly jsou dostupné na Spotify, Apple Music, YouTube kanálu HELUZ a na webu www.odezdikezdi.cz a vycházejí každé 3 týdny. Série o 15 epizodách je nyní kompletní a v návaznosti na její výsledky se zvažuje příprava další řady.
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.