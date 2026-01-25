HELUZ spouští vlastní podcast. Pomůže stavebníkům projít projektem a stavbou rodinného domu bez stresu
Jak postavit dům a nezbláznit se z toho? Jak zvládnout desítky otázek, stovky rozhodnutí a nekonečno nástrah? A hlavně, jak to celé ustát? Nový podcast Ode zdi ke zdi nabízí odpovědi. Stane se průvodcem, který pomůže zvládnout stavbu s nadhledem, jistotou a bez zbytečného stresu.
Společnost HELUZ, ryze český výrobce stejnojmenného cihelného konstrukčního systému, rozšiřuje své informační aktivity o nový formát. Spouští podcast Ode zdi ke zdi, který má pomoci všem, kdo plánují stavbu domu.
Nabídne srozumitelný a praktický odborný názor hostů, který nepodléhá mýtům ani líbivým trendům. Jeho ambicí je být zdrojem kvalitních informací, které stavebníkům pomohou udržet směr i klid při plánování vysněného domova. Podcast Ode zdi ke zdi je chytrý a srozumitelný průvodce, který posluchače provede celým procesem realizace rodinného domu – od papírování přes výběr materiálů a architekta až po potřebnou administrativu.
Podcastem bude provádět je herec a moderátor Dalibor Buš, který s HELUZem už v minulosti spolupracoval na úspěšné videosérii Bořiči hejtů.
„Podcast navazuje na snahu bourat mýty, vysvětlovat technické souvislosti a přinášet praktické rady srozumitelnou formou,“ říká Eliška Smolová, která má na starosti marketingovou komunikaci společnosti HELUZ a která bude hostem pilotního dílu. Společně s Filipem Bosákem, technickým poradcem společnosti HELUZ, uvedou podcast rozhovorem, v němž rozeberou nejčastější obavy stavebníků a nabídnou doporučení, jak o budoucím domě uvažovat, aby byl zdravý, funkční a dlouhodobě udržitelný.
V dalších dílech se pak mohou posluchači těšit na osobnosti z různých oblastí současného stavitelství a architektury. Mezi hosty nebude chybět vědec a filozof Karel Smejkal, spoluzakladatel platformy Inspireli, specialista na psychologii architektury. Pomůže s úplně prvotními úvahami o tom, jak začít přemýšlet o svém budoucím domově.
Nebude chybět profesor Vladimír Kočí, kapacita v oboru udržitelnosti a environmentálních dopadů staveb.
Renomovaný architekt Pavel Šulc ukáže, jak se sny stavebníků mění v konkrétní návrhy.
Prostor dostanou i velmi praktičtí hosté – projektant, který poradí, jak proplout byrokracií a stavebním povolením, zástupci stavebních firem s užitečnými radami, jak přistoupit ke stavbě a vybrat spolehlivého partnera, i samotní stavebníci, kteří se podělí o své zkušenosti. Nebude chybět ani guru svépomocné výstavby Pavel Tesárek, zakladatel portálu svepomoci.cz
První díl podcastu Ode zdi ke zdi vychází 22. ledna 2026 a bude dostupný ve Spotify, Apple Music, na YouTube kanálu HELUZ a na stránkách www.odezdikezdi.cz.
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.