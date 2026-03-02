HELUZ opět získal prestižní certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky
Společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s., výrobce komplexního stavebního systému HELUZ, získala i pro rok 2026 certifikát Ověřená firma v oboru stínicí technika. Certifikát vydává Svaz podnikatelů ve stínicí technice – SPST, který obor stínění v České republice dlouhodobě zaštiťuje.
Obdržení certifikátu je možné po splnění řady podmínek, jednou z nich je například absolvování vzdělávacích aktivit svazu, jehož cílem je stále zlepšovat úroveň pracovníků v oboru. Svaz si klade za cíle stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky, informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie.
Pro zákazníka představuje certifikát jistotu, že mu dodavatel poskytne služby a výrobky v souladu s platnou legislativou, chová se seriózně jak v obchodní sféře, tak z hlediska přístupu k zákazníkům apod.
Překlady pro instalaci stínící techniky jsou nedílnou součástí uceleného cihelného systému HELUZ. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY. Stavebníkům nabízí řadu benefitů – skvělé tepelněizolační vlastnosti, splňuje požární normy a samozřejmě dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ. Především je ale vnitřní prostor s izolantem variabilní pro umístění venkovních žaluzií, rolet či screenu, případně může zůstat z výroby vyplněný izolantem. Při stavbě tak můžeme použít jediný typ nosného překladu, aniž by se stavebník musel předem pevně rozhodnout, zda chce nebo nechce instalovat stínicí techniku.
Díky optimalizované geometrii překladu se podařilo při velmi dobré únosnosti dosáhnout nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro základní variantu překladu jsou vyrovnané s vlastnostmi zdiva z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY. Pro šířku překladu 50 cm je hodnota U = 0,13 W/m2K.
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.