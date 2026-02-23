HELUZ: silný partner pro developerské projekty
Přehrát audio verzi
HELUZ: silný partner pro developerské projekty
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Developerské projekty musejí splňovat několik paralelních požadavků, ať už je to rychlost výstavby, dlouhodobá udržitelnost, nebo vysoký uživatelský komfort. Základním předpokladem pro splnění těchto cílů je vhodná volba konstrukčního systému.
Právě ten do zásadní míry definuje technickou kvalitu celé budovy a významně ovlivňuje i samotnou realizaci a s ní související ekonomickou efektivitu projektu.
Cihelný systém HELUZ představuje prověřené, technicky vyspělé řešení optimalizované pro bytovou výstavbu i občanskou vybavenost, přičemž jeho hlavní síla spočívá nejen ve vlastnostech samotných cihel, ale i v komplexnosti nabídky a souvisejících služeb.
Variabilita řešení
Sortiment cihel HELUZ je navržen tak, aby pokryl veškeré klíčové konstrukční požadavky realizace. Broušené cihly s vysokou geometrickou přesností umožňují provádět tenkovrstvé zdění, které významně zkracuje čas realizace a přispívá k vysoké kvalitě a homogenitě zdiva. HELUZ nabízí širokou škálu tlouštěk obvodových cihel, které umožňují realizovat jak zateplené konstrukce, tak jednovrstvé zdivo splňující parametry pasivních domů bez dodatečného zateplení. Pro tento typ konstrukce jsou určeny především cihly řady HELUZ FAMILY v tloušťkách 44 cm, 50 cm a případně 38 cm, pro zateplované konstrukce jsou určeny řady HELUZ UNI, PLUS a P15. Další možností jsou plněné cihly HELUZ FAMILY 25 nebo 30, které se mohou zateplovat o 6 cm slabší vrstvou izolantu a pomáhají tak vytvořit subtilnější skladbu konstrukce.
Sortiment pro vnitřní nosné a nenosné zdivo zahrnuje cihly s vysokou pevností, což je zásadní zejména u bytových domů s většími rozpony nebo vyšším počtem podlaží. Pro mezibytové konstrukce jsou k dispozici akustické cihly HELUZ AKU, které díky své hmotnosti a optimalizované geometrii dosahují vysoké zvukové neprůzvučnosti. Sortiment akustických cihel HELUZ zahrnuje tloušťky od 11,5 cm (HELUZ AKU 11,5) až po 36,5 cm (HELUZ AKU 36,5 MK).
Doplňkové cihly i předpřipravená malta
Významnou předností cihelného systému HELUZ je rozsáhlá nabídka doplňkových cihel. Ty umožňují přesné řešení detailů bez nutnosti řezání nebo dodatečných úprav, což zrychluje stavbu, snižuje množství odpadu a eliminuje riziko chyb. Doplňkové prvky jsou navrženy tak, aby konstrukčně i rozměrově navazovaly na hlavní sortiment, což zajišťuje vysokou kompatibilitu celého systému. Pro realizační firmy to znamená nejen rychlejší zdění, ale také vyšší předvídatelnost nákladů a menší závislost na individuálních úpravách na stavbě.
Nedílnou součástí systému jsou malty a pomůcky pro zdění. HELUZ nabízí zakládací a tepelněizolační malty, ale také předem připravenou maltu HELUZ SIDI, která výrazně zrychluje zdění a snižuje nároky na pracovní sílu. V kombinaci s aplikačním strojem SIDI PROFI lze dosáhnout vysoké produktivity a konzistentní kvality spár, což je v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků významný benefit. Čistota a efektivita provozu na staveništi navíc přispívají k lepší organizaci prací a nižším provozním nákladům.
Spolehlivost a efektivita
Cihly HELUZ umožňují realizovat robustní, tvarově stálé a dlouhodobě spolehlivé konstrukce, které si udržují své vlastnosti po desítky let bez nutnosti zásadních zásahů. Masivní zděná konstrukce přináší vysokou míru předvídatelnosti – jak z hlediska statiky, tak z hlediska akustiky, požární odolnosti či energetické stability.
Významnou roli hraje také legislativní prostředí, například při porovnání s konstrukcemi na bázi dřeva. Zděné konstrukce splňují legislativní požadavky přirozeně i bez nutnosti složitých vícevrstvých skladeb či speciálních certifikovaných systémů. Pro developery to znamená menší administrativní zátěž, méně rizik a vyšší jistotu při schvalovacích procesech.
Neméně důležitým faktorem je dostupnost realizačních kapacit. Zdění z přesného konstrukčního systému výrazně snižuje závislost na úzce specializovaných profesích, které jsou u některých konstrukčních systémů nezbytné a často obtížně dostupné. Zděné konstrukce tak umožňují flexibilnější plánování, vyšší předvídatelnost harmonogramu a menší riziko zdržení způsobených nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.