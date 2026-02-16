Nová přístavba s lesklou fasádou mění tvář firemního areálu
Rožnov pod Radhoštěm je město, kde se na pozadí beskydské krajiny prolíná valašská lidová tradice s významnou průmyslovou zástavbou. V posledních letech prošla řada zdejších objektů výraznými rekonstrukcemi, které nesou sebevědomý architektonický rukopis svých tvůrců.
Mezi ně nepochybně patří i dostavba a rekonstrukce výrobního závodu společnosti Dioflex, která je dokonalou materiálovou symbiózou, a ve které hraje jednu z hlavních rolí i cihla tuzemské výroby…
Společnost se specializuje na výrobu a osazování plošných spojů a dalších elektronických komponentů. Její sídlo přestalo časem vyhovovat jak kapacitou, tak komfortem, proto majitelé oslovili místního architekta Karla Janču s požadavkem na návrh rozšíření výrobního a administrativního zázemí. Ten je autorem několika místních realizací, které velmi citlivě pracují s kontextem a historií, ale rožnovskou architekturu posouvají do první ligy současné tvorby. V případě rozšíření výrobního závodu využil architekt Janča pozemkovou rezervu a navrhl dostavbu stávající patrové budovy směrem k severní části parcely.
Nová část je o jedno patro vyšší než původní budova, což umožnilo výrazně rozšířit administrativní zázemí v horních podlažích, zatímco mírně zapuštěné přízemí zůstává vyhrazeno výrobě.
Když se na maltu nečeká
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, který zajišťuje potřebnou flexibilitu dispozic, výplňové zdivo je realizováno z cihel HELUZ. „Máme s tímto zdivem pozitivní zkušenost, sortiment odpovídá našim potřebám a firma zajišťuje i velmi dobře fungující technické poradenství, což nebývá samozřejmost. Navíc je mi sympatické, že HELUZ je česká firma,“ vysvětluje architekt. Zdění probíhalo na maltu SIDI, předem připravenou tenkovrstvou maltu určenou pro zdění broušených cihel HELUZ. Její složení na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze zajišťuje vysokou pevnost, rychlý nárůst počátečních pevností a nesmírně snadnou aplikaci. Nanáší se strukturovaným válečkem, a to rovnoměrně do kříže, aby pokryla všechna žebra ložné plochy cihel, aniž by stékala do otvorů.
Zásadní je, že maltu není potřeba ředit nebo složitě míchat a lze s ní pracovat už od teploty 1 °C. Od nanesení malty je doba pro uložení a vyrovnání cihel 15 minut. Bezprostředně po ukončení nanášení stačí aplikační váleček jen důkladně umýt vodou a kbelík řádně uzavřít. Malta i váleček jsou tak připraveny k dalšímu použití i po delší době.
Fasáda jako ztělesnění elegance i trvanlivosti
Architektonicky je přístavba řešena jako tři samostatné bloky umístěné na společné podnoži. V horních patrech jsou propojeny prosklenými krčky, které objekt nejen vizuálně odlehčují, ale zároveň vytvářejí atraktivní místa pro setkávání. Díky tomuto řešení působí budova vzdušně a přívětivě, i když její objem rozhodně není malý.
Prosklené krčky navíc přivádějí do interiéru velké množství denního světla, což výrazně zlepšuje pracovní prostředí a podporuje příjemnou atmosféru v administrativních částech.
Objekt zaujme výraznou stříbrnou fasádou hliníkových šablon. Její jemně metalický efekt dodává objektu moderní, až futuristický výraz a zároveň zaručuje obvodovému plášti dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.
Interiér plný světla
Dominantou interiéru je nepochybně vstupní schodiště z pohledového betonu, který opticky zjemňuje zelená stěna a výrazné prosklené plochy. Maximální transparentnost a světlost byla jedním z cílů návrhu. Minimalistickou paletu bílé, šedé a antracitové zjemňují obklady a podhledy z dřevěných lamel, které dodávají prostoru strukturu a vizuální přívětivost.
Z horních podlaží je možné vyjít na terasu v úrovni střechy původní budovy. Ta slouží nejen jako relaxační zóna pro zaměstnance, ale také jako místo s výhledem na okolní krajinu.
