Novinky v portfoliu HELUZ v oblasti požární bezpečnosti
Požární odolnost stavebních materiálů představuje klíčový parametr nejen z hlediska bezpečnosti, ale i legislativních požadavků a dlouhodobé spolehlivosti konstrukcí. Ve společnosti HELUZ je tato oblast systematicky sledována, testována a rozvíjena jako nedílná součást technického vývoje produktového portfolia. Důkazem je aktuální aktualizace požárně klasifikačních osvědčení pro zdivo vyzděné na maltu HELUZ SIDI i zlepšení požární odolnosti cihel HELUZ FAMILY 2in1 broušená.
Tyto kroky potvrzují, že HELUZ klade důraz nejen na inovace a energetickou efektivitu, ale také na vysokou míru požární bezpečnosti, která je zásadní pro návrh kvalitních, odolných a bezpečných staveb.
HELUZ SIDI – aktualizace požárně klasifikačního osvědčení
Nově došlo k aktualizaci požárně klasifikačního osvědčení pro zdivo vyzděné na maltu HELUZ SIDI, které je zveřejněné na selektoru konstrukcí. Předmětem požárně klasifikačního osvědčení (PKO) je stanovení druhu konstrukční části podle ČSN 73 0810 pro nosné a nenosné zděné stěny z broušených cihel HELUZ vyzděných na moderní maltu HELUZ SIDI. Toto PKO se využije pro návrh stěn v budovách, které mají plnit funkci požární dělicí konstrukce. V PKO se uvádí požární odolnost stěn druhu konstrukční části DP1, tedy druhu konstrukcí, které nepřispívají k rozvoji požáru. To odpovídá standardnímu chování cihelných stěn jako nehořlavé konstrukci, přestože je použita moderní malta HELUZ SIDI.
Nově byla doplněna zkouška nenosné velkorozměrové stěny z cihel HELUZ UNI 25 broušená. Výsledky lze použít pro stěny výšky až 6 m s požární odolností EI 120 DP1.
Požární odolnost stěn z broušených cihel HELUZ vyzděných na moderní maltu HELUZ SIDI je velmi dobrá a dlouhodobě pokračujeme v jejím ověřování pro zajištění kvality návrhu, provádění a dlouhodobému a bezpečnému užívání cihelných staveb.
Cihla HELUZ FAMILY 2in1 s vylepšenou požární odolností
Díky dlouhodobému technickému rozvoji došlo ke zlepšení požární odolnosti stěn z cihel HELUZ FAMILY 2in1 broušená v souladu s českou požadavkovou normou ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zkouška požární odolnosti stěn proběhla ve zkušebně PAVUS a.s., zjišťována byla teplota vzplanutí polystyrenu v cihlách HELUZ FAMILY 2in1. Všechny výsledky zkoušek byly shrnuty v odborné expertíze, na jejímž základě bylo uznávanou laboratoří PAVUS a.s. vydáno požárně klasifikační osvědčení. To je nyní dostupné ke stažení na selektoru konstrukcí HELUZ pod záložkou Požárně klasifikační osvědčení.
Zároveň došlo i k aktualizaci dat na Selektoru konstrukcí a také technických listů u jednotlivých výrobků. Níže uvedené výsledky se týkají zdiva z broušených cihel HELUZ FAMILY 2in1 vyzděných na maltu HELUZ SBC.
Základní hodnota požární odolnosti jednovrstvého zdiva se zvýšila na REI 45 DP1. Díky tomu jsou cihly HELUZ FAMILY 2in1 použitelné pro dělicí stěny řadových domů nebo pro bytové domy či další typy staveb zejména z oblasti veřejných zakázek.
Případný požadavek na ještě vyšší požární odolnost lze řešit větší tloušťkou omítky – dosáhnout lze požární odolnosti až REI 90 DP1.
V rámci testování byly provedeny zkoušky jednostranně omítnutých nosných stěn z cihel HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená vyzděných na maltu SBC a HELUZ pěnu. Výsledky jsou uvedeny v požárně klasifikačním osvědčení, které je dostupné na webu selektorkonstrukci.heluz.cz.
Výsledky pro jednotlivé konstrukce zděných stěny jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Požární odolnost stěn vyzděných na maltu HELUZ SBC.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.