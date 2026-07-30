Sestavy překladů HELUZ zásadně mění tempo výstavby: místo dvou dnů čtyři hodiny
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Sestavy překladů HELUZ zásadně mění tempo výstavby: místo dvou dnů čtyři hodiny
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Sestavy nosných překladů HELUZ 23,8 představují moderní prefabrikované řešení pro nadpraží stavebních otvorů, které zásadně zrychluje výstavbu a zároveň snižuje fyzickou náročnost montáže.
Přínos prefabrikovaných sestav v reálném prostřední stavby se ukázal při realizaci souboru rodinných domů v Libereckém kraji.
Na devět rodinných domů se montovalo celkem čtyřicet sestav překladů HELUZ 23,8, celá akce přitom trvala pouhé čtyři hodiny. To znamená, že se ukládalo deset sestav za hodinu, a to včetně všech přesunů a manipulace.
Na stavbě byl po celou dobu k dispozici jeřáb s nákladem za pronájem v řádu tisíců korun. Obsluhu tvořil jeden vazač a čtyři pracovníci, kteří překlady pokládali. Jeřáb se musel přemístit jen jednou, což minimalizovalo prostoje a umožnilo plynulý postup prací. Kdyby se stejné množství překladů ukládalo klasickým způsobem, trvala by montáž dva dny.
Sestavy překladů HELUZ 23,8 se vyrábějí ve skladebných šířkách 25, 30, 38, 44 a 50 cm a odpovídají tradičnímu uspořádání běžně používaných překladů HELUZ 23,8. Obsahují zabudovaný izolant, takže je lze použít jak pro jednovrstvé zdivo z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY. Sestavy jsou vyráběny v délkách 1 000–3 500 mm v modulu po 250 mm a ve skladebných šířkách 250, 300, 380, 440 a 500 mm. Sestavy lze na stavbě velmi snadno kombinovat s překlady HELUZ FAMILY 3in1 nosný, které umožňují budoucí instalaci venkovní stínicí techniky.
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