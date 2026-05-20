Kaskády Hranice: prostorová hra s konstrukční logikou
Přehrát audio verzi
Kaskády Hranice: prostorová hra s konstrukční logikou
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Rezidenční projekt Kaskády Hranice představuje jeden z nejvýraznějších příkladů současné bytové výstavby, která dokáže skloubit architektonickou invenci s racionální konstrukční strategií. Úspěch projektu potvrzuje i fakt, že první etapa získala ocenění Stavba roku, což nastavilo vysokou laťku pro pokračování celého souboru.
Autorem návrhu a developerem v jednom je ARTERA ATELIER. Projekt byl realizován v letech 2018–2025 a tvoří ho tři samostatně stojící bytové domy, které jsou vizuálně sjednocené. Osobitou nuancí jsou jen rozdílné HPL panely na balkonech v dekoru dřeva.
Stavebně se jedná o pětipodlažní objekty se suterénem sloužícím jako technické zázemí, garáž a prostor sklepů.
Lokalita představuje skvělou kombinaci naplňující rozličné potřeby: na okraji města, přírodě na blízku, přitom jen pár minut od centra, s veškerou občanskou vybaveností poblíž.
Architekti Ladislav Opletal a Miroslav Strnad zvolili pro návrh charakteristickou kaskádu hmot, umožňující přirozené odstupňování výšek, vytváření teras a poloveřejných prostor. Tato kompoziční hra podpořila intimitu jednotlivých bytů. Mimochodem tento přístup se ukázal jako natolik funkční a atraktivní, že se stal základem dalších projektů ateliéru – Kaskády Glazarova v Olomouci a Kaskády v Novém Jičíně, který byl dokončený nedávno.
Akustické cihly v mnoha podobách
Konstrukčně je dům řešený jako železobetonový nosný skelet, který umožnil variabilní řešení dispozic a zároveň využít motiv ustupujících a předsazených podlaží. Na projektu se ale rovněž významně uplatnily cihly. Ve druhé a třetí etapě projektu se architekti rozhodli pro kombinaci železobetonového skeletu a vyzdívek z akustických cihel HELUZ. Ty tvoří jednak mezibytové příčky a významně tak zvyšují komfort bydlení, použity ale byly netradičně i jako vyzdívka obvodových stěn. Jsou totiž rozměrově přesné a díky subtilnosti nenarušují logiku skeletu. V interiéru díky tomu nevznikají žádná nechtěná zákoutí a komplikované detaily.
K tomu přidejme tradiční benefity cihly, čili velmi vysokou pevnost, dlouhou životnost a v případě konstrukčního systému HELUZ i modulovou koordinaci a provázanost jednotlivých prvků.
Malta, která míchačku nepotřebuje
Cihly byly vyzdívány na předem připravenou maltu HELUZ SIDI, která je na stavbu dodávána v kbelících. Malta HELUZ SIDI je určená pro zdění broušených cihel HELUZ a materiálově se jedná o směs na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze. Díky tomu dosahuje vysoké pevnosti, rychle tuhne a zároveň se velmi snadno nanáší. Aplikuje se strukturovaným válečkem křížovým pohybem tak, aby rovnoměrně pokryla všechna žebra ložné spáry, aniž by zatékala do dutin cihel.
Velkou výhodou je, že směs není nutné nijak ředit ani složitě připravovat a je použitelná už od 1 °C. Po nanesení má uživatel zhruba 15 minut na usazení a přesné vyrovnání cihel. Jakmile je práce hotová, stačí váleček důkladně opláchnout čistou vodou a kbelík s maltou pevně uzavřít. Díky tomu zůstává materiál i nářadí připravené k dalšímu použití i po delší pauze, zdít se dá i bez elektřiny pro rozmíchávání a celkově je provádění výrazně příjemnější, snazší a rychlejší.
Model současného bydlení
Rezidenční soubor Kaskády Hranice tak představuje promyšlené propojení architektonického konceptu a racionální stavební technologie. Kombinace železobetonového skeletu s akustickými cihlami HELUZ a použití tenkovrstvé malty HELUZ SIDI umožnila přesné provedení detailů, variabilitu dispozic i efektivní průběh výstavby. Projekt zároveň ukazuje, že kvalitní konstrukční systém může být přirozenou součástí architektonicky ambiciózního řešení a podpořit jeho funkční i provozní parametry. Výsledkem je bytový soubor, který obstojí jak z hlediska architektury, tak z hlediska dlouhodobé stavební spolehlivosti.
www.heluz.cz
www.arteraatelier.cz
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.