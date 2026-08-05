Vodotěsné stěrky – moderní řešení bez klasického obkládání
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Vodotěsné stěrky – moderní řešení bez klasického obkládání
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Klasické keramické obklady a dlažba se spárami, které dominovaly koupelnám po celá desetiletí, ustupují do pozadí. Současný trend v prostorech vystavených vodě a vlhkosti směřuje k dekorativním stěrkám. Povrchová úprava stěn i podlah tak může být realizována zcela bez keramiky, spár a rohových lišt. Nahrazují je celoplošně aplikované dekorativní hmoty, které jsou zároveň dokonale pružné, a přitom zcela vodotěsné.
Spolehlivou hydroizolaci spolu s moderním designem vlhkých a vodou namáhaných ploch, které vyžadují minimální údržbu a vykazují vysokou odolnost vůči mechanickému opotřebení, přináší systém JUB HYDROSOL Decor. Při renovaci umožňuje aplikaci přímo na existující obklad pomocí produktu Decor base i na stávající dlažbu s využitím produktu Decor floor. Obnova probíhá zcela bez prachu, hluku, je rychlá a finančně příznivá. Výhodou je i to, že není třeba objednávat obkladače – aplikaci zvládne malíř či zručný kutil. Systém HYDROSOL Decor je vhodný do koupelen, sprchových koutů, walk-in sprch, wellness zón, kuchyní, ale také do obytných prostor či garáží. Finální povrch může být buď dokonale hladký nebo s jemnou mikrostrukturou, přičemž nabízí výběr z několika stovek barevných odstínů dle vzorníku JUB Favourite feelings.
Prvním krokem realizace je celoplošná aplikace speciálního nátěru na hladké a nesavé podklady (např. AKRINOL Super Grip). Ten výrazně zvyšuje drsnost původního obkladu a dlažby, čímž garantuje spolehlivou adhezi s dalšími vrstvami bezespárového systému. Žádný problém nepředstavuje ani zabudované zrcadlo nebo integrované rohové lišty v obkladu. Adhezní můstek aplikujeme v plošné vrstvě i na tyto prvky a podklad je připraven k dalším krokům. Stejným způsobem lze AKRINOL Super Grip využít v dřevostavbách s OSB deskami, na které je možné bezespárový systém také aplikovat, nebo na sádrokarton a další hladké deskové materiály. Následně do všech rohů místnosti aplikujeme trvale elastické těsnící hydroizolační pásky a rohové komponenty (vnitřní i vnější rohy). Prostupy kolem baterií a odpadních potrubí ošetříme speciálními prostupovými manžetami. Stěny i podlahu poté celoplošně vyztužíme armovací mřížkou zapuštěnou do základní disperzní vodotěsné hmoty HYDROSOL Express 1K. Tímto krokem vzniká dokonale vodotěsná vana. Pokud je třeba, můžeme po vyschnutí tuto vrstvu jemně přebrousit nebo naopak převrstvit pro dosažení ideální rovinnosti. Následuje aplikace finálních dekorativních hydroizolačních stěrek v jimi zvoleném barevném tónu. Tuto vrstvu lze realizovat tzv. do hladka (smooth) anebo s povrchovou strukturou (topping).
Pro podlahové plochy je speciálně určen produkt HYDROSOL Decor floor, který vyniká extrémní mechanickou odolností a současně trvalou pružností. Bez problémů překlenuje i trhliny o šířce 1,49 mm a plně odpovídá normě protiskluznosti ve skupině R10 podle DIN 51 130:2014-02. Je tak ideální volbou nejen pro koupelny a sprchové kouty, ale i pro další provozně zatížené prostory.
Pro zajištění dlouhodobé mechanické, chemické i UV stability se na závěr aplikuje dodatečný zpevňující dvousložkový polyuretanový hydroizolační nátěr HYDROSOL Polyurethane 2K. Ten zároveň posiluje odolnost povrchu proti tvorbě řas a plísní.
Samotná realizace kompletního hydroizolačního systému je nenáročná a cenově je zpravidla dokonce příznivější než při klasickém obkládání. Další výhodou je flexibilita – pokud se investorovi zvolený barevný odstín nebo dekorativní provedení časem omrzí, může koupelnu jednoduše přemalovat nebo zvolit jinou dekorativní techniku a prostor opět snadno zrenovovat. Při dalším vrstvení zpravidla není nutné předchozí vrstvy odstraňovat.