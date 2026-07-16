Bytové domy, které posouvají standardy nájemního bydlení
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Bytové domy, které posouvají standardy nájemního bydlení
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V Olomouci vzniká nájemní bydlení, které svou kvalitou překračuje běžné očekávání spojené s tímto typem projektů. Projekt u Solných mlýnů představuje komplexně navržený městský blok, který spojuje kvalitní architekturu, promyšlený urbanismus, energetickou šetrnost a konstrukční řešení s důrazem na ekologii a dlouhodobou udržitelnost.
V segmentu nájemního bydlení, kde se hledí především na rychlost a ekonomiku výstavby, je takový přístup stále výjimečný. Projekt U Solných mlýnů ale ukazuje, že nájemní bydlení může být nejen praktické, ale i technicky špičkové. A že když se kvalitní lokalita spojí s moderními technologiemi a pečlivým provedením, vzniká místo s jasným charakterem a dlouhodobým potenciálem.
Energetická soběstačnost jako zásadní aspekt
Areál se v současné době nachází ve třetí etapě výstavby, po dokončení nabídne celkem 134 bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk, všechny s přístupem na balkon orientovaný na jih, východ nebo západ. Balkony jsou charakteristickým prvkem celého souboru – táhnou se po celé délce fasád a dávají domům výraznou horizontální dynamiku.
Součástí projektu je také promyšlená zeleň – nejen v okolí domů, ale i na zelené střeše garáží, která v létě zlepší mikroklima mezi budovami. Všechny domy jsou bezbariérové, vybavené kamerovým systémem, nechybí prostory pro služby v parteru, umývárna kol a samozřejmě kóje pro uložení sezónních věcí.
Zásadní roli v celém projektu pak hraje energetická koncepce. Na střeše dvou dokončených domů je instalována fotovoltaika o výkonu 50 kW, oba objekty jsou vybaveny čtyřmi tepelnými čerpadly, která zajišťují vytápění, chlazení i ohřev teplé vody. Všechny byty budou vybaveny výkonnou rekuperací, která zajišťuje řízenou výměnu vzduchu a významně snižuje náklady na vytápění i chlazení. Izolace střechy o tloušťce 400 mm a stejně silná izolace stropu nad garážemi vytváří tepelnou stabilitu, která je u bytových domů této velikosti nadstandardní. Zásadním pilířem energetické koncepce je pak nepochybně i konstrukční řešení domů, který přináší řadu výhod.
Skvělé parametry i bez zateplení
Druhá dokončená a třetí realizovaná etapa projektu jsou totiž provedeny z jednovrstvého zdiva HELUZ FAMILY 50 broušená, které umožňují vytvořit obvodovou stěnu bez dodatečného zateplení. To přináší řadu benefitů souznících se základní myšlenkou projektu: předně je to perfektní tepelněizolační schopnost. 500 mm silné cihly vykazují součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, zdivo je zároveň tepelně stabilní. V prostředí bytového domu, kde se často řeší životnost fasád a poruchy kontaktního zateplení, je navíc výrazným benefitem mechanická odolnost stěny bez měkkého a křehkého zateplovacího systému.
Malta, která je okamžitě po ruce
Technologickou přesnost podporuje zdění na předpřipravenou maltu SIDI. Tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze přináší do praxe přesně to, co moderní stavba potřebuje: rychlost, čistotu a vysokou technickou jistotu. Díky okamžité připravenosti k použití a aplikaci strukturovaným válečkem se práce výrazně zrychluje a zpřesňuje. Malta rychle nabírá počáteční pevnosti a plnohodnotného zpevnění spoje dosahuje už do sedmi dnů v běžných klimatických podmínkách. Zdění je možné provádět i při teplotách od 1 °C, bez elektřiny, bez vody na staveništi a bez nutnosti cihly předem vlhčit. Výsledkem je rychlé, úsporné a mimořádně čisté zdění, které umožňuje snadné přerušení i opětovné navázání práce a klade minimální nároky na skladování materiálu.
Akustický komfort
V projektu byl kladen velký důraz i na akustický komfort, mezibytové stěny jsou proto řešeny z cihel HELUZ AKU 30 se vzduchovou neprůzvučností 58 dB. Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v rámci bytové jednotky pak zaručí příčky HELUZ 11,5 broušené s neprůzvučností 40 dB.
HELUZ – Kompletní stavební systém
Bydlení U Solných mlýnů
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.