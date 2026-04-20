Racionalita jednovrstvého cihelného zdiva v popředí
Stavební sektor v České republice prochází vlivem geopolitické situace obdobím materiálové nejistoty. I v této souvislosti se nabízí otázka, zda existuje konstrukční systém, který splní požadavky na energetickou náročnost s minimalizovanou materiálovou paletou, bez závislosti na dodatečném zateplení.
Jednou z možností je jednovrstvé cihelné zdivo, které nabízí stabilní parametry bez nutnosti aplikace izolantu.
Vysoká izolační schopnost i stabilita v jednom prvku
Moderní broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY 44 a 50 cm dosahují hodnot U = 0,17 W/m²K, resp. 0,14 W/m²K, což odpovídá současným požadavkům pro stavbu rodinných domů.
Masivní konstrukce vykazuje ideální fázový posun teplotního kmitu, což znamená, že v létě brání přehřívání interiéru a v zimě stabilizuje teplotu bez nutnosti častých zásahů otopné soustavy. Zdivo akumuluje teplo a uvolňuje jej s časovým zpožděním, což zajišťuje rovnoměrné vnitřní klima a snižuje energetické špičky.
Odpadají navíc potenciální rizika při realizaci zateplovacích systému vznikají nejčastěji při lepení, kotvení, napojování či v dilatacích. Tyto chyby mohou vést k tepelným mostům, degradaci fasády, vzniku trhlin či zatékání. Jednovrstvá konstrukce tato rizika zcela eliminuje, protože tepelněizolační funkce je integrální součástí samotného zdiva.
Zdravé vnitřní prostředí a eliminace rizik
Jednovrstvé cihelné zdivo vykazuje vynikající difuzní vlastnosti, které umožňují přirozený prostup vodní páry. Jednovrstvé konstrukce tak nabízejí významně nižší riziko plísní, stabilní vlhkostní režim, a tedy dlouhodobě zdravé vnitřní prostředí. Výhodou je rovněž mechanická odolnost fasády a snadnější kotvení oproti fasádám zateplovaným.
Cihelný systém HELUZ nepředstavuje pouze soubor jednotlivých zdicích prvků, ale komplexní a vzájemně provázaný stavební systém, jehož komponenty jsou navrženy tak, aby tvořily funkční, konstrukčně i tepelně technicky optimalizovaný celek. Systém zahrnuje tvarovky pro rohové a stěnové napojování, příčkové prvky, masivní vložkové i panelové stropy a konstrukční prvky určené pro realizaci masivních střešních systémů. Nedílnou součástí jsou také tepelněizolační překlady HELUZ FAMILY 3in1, které umožňují integraci předokenních žaluzií bez narušení kontinuity tepelného obalu budovy a bez zhoršení tepelně technických parametrů obvodové konstrukce. Všechny prvky systému jsou rozměrově a technologicky kompatibilní, což zajišťuje vysokou přesnost provádění, minimalizaci chyb při montáži a celkově zjednodušuje proces výstavby.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.