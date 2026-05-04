NOVINKA: Sestavy nosných překladů HELUZ 23,8. Nový standard rychlé, přesné a efektivní výstavby
NOVINKA: Sestavy nosných překladů HELUZ 23,8. Nový standard rychlé, přesné a efektivní výstavby
Současná stavební praxe klade stále vyšší nároky na rychlost realizace, optimalizaci pracovních kapacit a minimalizaci chyb vznikajících při montáži. Společnost HELUZ na tyto požadavky reaguje uvedením sestav nosných překladů HELUZ 23,8, které představují moderní prefabrikované řešení nadpraží.
Novinka výrazně zjednodušuje montážní proces, zvyšuje konstrukční jistotu a přináší významné časové úspory na stavbě.
Standardní montáž nosných překladů HELUZ 23,8 vychází z tradičního postupu ukládání jednotlivých prvků přímo na stavbě. Zahrnuje přípravu maltového lože, postupné ukládání překladů, jejich zarádlování proti vybočení, doplnění tepelné izolace a zamaltování svislých spár. Tento postup je plně funkční a prověřený praxí, u delších překladů však představuje časově náročnou činnost, která vyžaduje pečlivou koordinaci a vyšší fyzickou náročnost. Sestavy nosných překladů tento proces zásadně zjednodušují.
Nadpraží je dodáváno jako prefabrikovaný celek, jehož jednotlivé prvky jsou již ve výrobě uspořádány a doplněny o potřebnou izolaci. Na stavbě se sestava osazuje v jediném kroku pomocí manipulační techniky, což eliminuje ruční skládání, zkracuje dobu montáže a snižuje riziko drobných odchylek, které mohou při tradičním postupu vznikat.
Rozměrové varianty a konstrukční uspořádání sestav
Sestavy jsou vyráběny v délkách 1 000–3 500 mm v modulu po 250 mm a ve skladebných šířkách 250, 300, 380, 440 a 500 mm, tedy v rozměrech odpovídajících sortimentu cihel HELUZ. Uspořádání respektuje konstrukční principy nadpraží a je dostupné v několika variantách. Pro tloušťku zdiva 500 mm jsou například k dispozici sestavy 1+3 nebo 1+4, tedy kombinace jednoho překladu na exteriérové straně a tří či čtyř překladů na straně interiéru s vloženou tepelnou izolací o tloušťce 220 nebo 150 mm. Pro zdivo 300 mm je nabízena i varianta bez izolace tvořená čtyřmi překlady HELUZ 23,8.
Jednoznačné značení a bezpečná manipulace
„Manipulace se sestavami je řešena tak, aby byla bezpečná a jednoznačná. Každá sestava je opatřena kódem, který obsahuje tloušťku zdiva, variantu uspořádání překladů a izolace, délku a orientaci sestavy. V rámci skladovacích ploch lze využít paletovací vidle, při osazování pak zavěšení na hák pomocí textilních popruhů. Montážní paleta je vystředěná, takže se sestava při manipulaci nenaklání. Po usazení se paleta nebo proklady jednoduše odříznou. Stabilitu během přepravy i montáže zajišťují dvě stahovací pásky a dva vázací dráty, které lze na sestavě ponechat a následně zamaltovat,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich, projektový manažer technického rozvoje společnosti HELUZ.
Expandovaný polystyren, který je součástí většiny nabízených sestav, je navíc opatřen nátěrem zvyšujícím odolnost proti UV záření. Díky tomu lze sestavy bezpečně skladovat delší dobu jak ve stavebninách, tak přímo na staveništi, aniž by docházelo k degradaci izolantu.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.