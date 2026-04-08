Stavba / Tepelné čerpadlo, plyn nebo dřevo? Veleton 2026 nabídne praktické informace ke stavbě, rekonstrukci a vytápění

Tepelné čerpadlo, plyn nebo dřevo? Veleton 2026 nabídne praktické informace ke stavbě, rekonstrukci a vytápění

8.4.2026
NETION, s.r.o.
Sponzorováno

Tepelné čerpadlo, plyn nebo dřevo? Veleton 2026 nabídne praktické informace ke stavbě, rekonstrukci a vytápění

Rozhodování o bydlení dnes stojí především na informacích, protože bez nich se chyby rychle prodraží. Ceny energií, nové požadavky na stavby a technologie, které slibují úspory, ale ne vždy je přinesou, doplňuje nejistá globální situace a další faktory, které se rychle promítají do nákladů na bydlení. Právě na to reaguje jarní kolo online festivalu stavby, bydlení a vytápění Veleton, které proběhne od 11. do 19. dubna 2026.

Festival je založen na živých online přednáškách a diskusích odborníků z praxe. Nejde o obecná doporučení, ale o zkušenosti z konkrétních realizací, reálná data a praktické postupy. Součástí vysílání je také možnost pokládat dotazy, což umožňuje řešit konkrétní situace účastníků.

Program reflektuje aktuální témata roku 2026, zejména v oblasti vytápění, energetických úspor, rekonstrukcí a návratnosti investic.

Vybraná témata programu:

  • srovnání hlavních systémů vytápění v roce 2026 (tepelná čerpadla, plyn, dřevo)
  • výběr tepelného čerpadla vzduch voda a změny v roce 2026
  • posouzení návratnosti tepelného čerpadla v různých typech objektů
  • efektivní vytápění plynem u novostaveb i starších domů
  • výměna zdroje tepla a optimalizace provozních nákladů
  • chyby při výběru lokálních topidel a jejich dopad na provoz domu
  • řízené větrání a jeho vliv na energetické ztráty a kvalitu vnitřního prostředí
  • možnosti snížení tepelných ztrát a principy efektivního zateplení
  • rekonstrukce podlah včetně integrace podlahového vytápění
  • ekonomické a technické řešení střechy při stavbě a rekonstrukci
  • zabezpečení objektu v kombinaci s požadavky na zdravé vnitřní prostředí
  • návrh venkovních prvků z pohledu funkčnosti a dlouhodobé životnosti
  • optimalizace nákladů při výstavbě rodinného domu
  • ekonomika provozu domu a návratnost investic do technologií
  • financování bydlení a aktuální podmínky v roce 2026

Festival je rozdělen na dvě části. První tvoří virtuální stánky, které jsou přístupné po celou dobu konání. Druhou část představují živé přednášky probíhající v konkrétních časech bez záznamu.

Přínosem akce je zejména koncentrace odborných informací na jednom místě a možnost jejich okamžitého využití v praxi. Účastníci získají přehled o aktuálních technologiích, legislativních požadavcích i ekonomických souvislostech, které ovlivňují návrh, realizaci i provoz budov. Podívejte se na kompletní program.

Součástí festivalu jsou také soutěže o ceny v celkové hodnotě přes 350 tisíc korun.

100 vstupenek zdarma od redakce TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv

Aktuální cena vstupenky je 149 Kč – Vy ji můžete získat zdarma. Platí pouze pro prvních 100 registrací.

Využijte unikátní kód pro volnou vstupenku: 996557294. Získat vstupenku zdarma.

Podrobnosti jsou k dispozici na www.veleton.cz.

 
 