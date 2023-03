Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Bungalov postavený za den, dokončený do půl roku, aneb kouzlo montovaných domů z Liaporbetonu

Už dávno před zahájením výstavby rodinného domu narazí většina stavebníků na řadu nutných kompromisů. Díky moderním stavebním technologiím a postupům už ale z některých dřívějších rozporů zbyla jen klišé pramenící z neznalosti. Jedním takovým je domněnka, že stavba domu z pevného materiálu je nepoměrně delší, než stavba dřevostavby. To už ale dávno neplatí. Objevte kouzlo montovaných rodinných domů z Liaporbetonu.

Narazíte na to snad v každé amatérské stavitelské diskusi: „Chcete rychle postavit a bydlet? Musíte zvolit dřevostavbu nebo moduly!“ Nebo naopak… „Chcete stavbu z pevného materiálu? Počítejte s delší dobou výstavby a vymrznutím stavby přes zimu.“ Ale stačí se jen trošku rozhlédnout a zjistíte, že existují stavební systémy, které už několik desítek let tyto předpoklady úspěšně vyvrací. Jedním z nich je Dům jedním tahem (DJT), který staví typové rodinné domy z velkoplošných dílců z keramického betonu. Tento typ výstavby spojuje ty nejlepší vlastnosti montovaných domů a klasické cihlové výstavby. Typový projekt navíc získáte zdarma.

Hrubá stavba je hotová za 1 den, dům připravený k dokončení se střechou a výplněmi otvorů za 2 měsíce a hotový dům k nastěhování do půl roku díky nízkému podílů mokrých procesů při výstavbě. Jednodušší a levnější dokončení, příjemné a zdravé mikroklima, skvělé izolační vlastnosti v létě i zimě a nakonec třeba i snadné přivrtávání poliček, na které se nemusíte bát položit něco těžšího. Všechny tyto výhody si na vlastní kůži vyzkoušeli majitelé domu Plutos ve Středočeském kraji.

„Příprava stavby a stavba samotná běžely jak na drátkách. Ráno jsme odjeli do práce a odpoledne už bylo postaveno. Dům jsme přebírali od DJT za pár týdnů ve fázi ‚k dokončení‘. To jsme si zajistili částečně svépomocí a částečně s místními firmami. Díky tomu se nám povedlo dost ušetřit. Ani dnes bychom neměnili,“ říkají majitelé, kteří ve svém domě bydlí už 6 let. A vedoucí prodeje Dům jedním tahem Roman Ullmann dodává: „Našim zákazníkům nabízíme to, co nikdo jiný na stavebním trhu. Kombinaci velmi rychlé výstavby a domu se skvělými vlastnostmi, který bude sloužit bez problémů a bez ztráty hodnoty nejen jejich dětem, ale také vnoučatům a pravnoučatům. Díky předání domu ve fázi ‚k dokončení‘ mohou na finalizaci domu ušetřit až 20 % při porovnání s domy na klíč. Od nás získají navíc podrobný manuál k úspěšnému dokončení domu.”

Objevte všechny výhody Domů jedním tahem z lehkého keramického betonu na www.dumjednimtahem.cz a vyberte si jeden z 20 typových projektů zdarma.