Dům jedním tahem uvede na For Archu novou řadu domů a nabídne slevu až 223 660 Kč

FOR ARCH 2024 začíná! I letos slibuje návštěvníkům spoustu novinek a lákavých nabídek ze světa stavebnictví. Od 17. do 21. září potkáte v pražských Letňanech i tým poradců z Dům jedním tahem, kteří zde uvedou 6 zcela nových rodinných domů, které jsou výsledkem spolupráce s architektonickým studiem BekArch. A ani letos nebude chybět speciální nabídka pro nové zákazníky, díky níž mohou zlevnit svůj budoucí dům skoro o čtvrt milionu!

Dům jedním tahem už více než 25 let navrhuje a staví montované rodinné domy z keramického betonu, které v sobě spojují rychlost výstavby srovnatelnou s dřevostavbami a pevný, dlouhověký materiál se skvělými izolačními vlastnostmi. Svým zákazníkům nabízí kvalitní typové projekty, které se ale průběžně přizpůsobují a mění podle aktuálních trendů, legislativy a nejčastějších požadavků zákazníků.

Nová řada domů pro náročné zákazníky

Současná nabídka 23 nízkoenergetických domů a 8 modulových domků a chat se tak nyní rozrostla o 6 zcela nových rodinných domů, které se veřejnosti představí právě na For Archu. Cílem bylo vytvořit domy i pro ty nejnáročnější zákazníky a zároveň zachovat vše, co si na dosavadní nabídce Domů jedním tahem zákazníci vždy cenili. Jsou to především skvělé vlastnosti vyplývající z unikátního stavebního materiálu, promyšlená stavební technologie umožňující velmi rychlou výstavbu a také praktické dispozice, které umí pro zlepšení komfortu obyvatel domu využít doslova každý metr.



Dům jedním tahem Premium – Tolia

Dům jedním tahem Premium – Zaura

Dům jedním tahem Premium – Naos



Spolupráce s architekty z BekArch

Pod rukama mladého a kreativního týmu architektů z pražského ateliéru BekArch tak vznikla kolekce šesti nových typových projektů „Premium“, které dokonale odrážejí současné trendy bydlení. A to jak zvenku, tak zevnitř. Poslední roky nám totiž ukázaly, jak klíčové je mít doma prostor, který slouží nejen celé rodině, ale i jednotlivým členům – ať už pro práci, zábavu, nebo odpočinek. Každý z nových domů je proto navržen s důrazem na sdílené rodinné zóny i soukromá místa a zákoutí. Moderní design skvěle ladí s nově vznikajícími čtvrtěmi, ale umí se přizpůsobit i stávající zástavbě. A samozřejmě nechybí dostatek prostoru pro moderní technologie, které dnes hrají v našich domovech čím dál větší roli.



Dům jedním tahem Premium – Enif

Dům jedním tahem Premium – Proxi

Dům jedním tahem Premium – Alya



Ušetřete s Dům jedním tahem až 223 660 Kč

Dalším velkým lákadlem na stánku Dům jedním tahem bude skvělá nabídka, díky níž noví zákazníci ušetří až 168 000 Kč z ceny domů z řady Klasik. K tomu získají ještě zcela zdarma typový projekt některého z 29 domů v ceně 49 610 Kč a také energetický štítek v hodnotě 6 050 Kč. Celková úspora až 223 660 Kč! Výrazné slevy se chystají také u nové řady Premium.



Stavba domu – první podlaží

Stavba domu – stropy





Stavba domu – stropy

Stavba domu – schodiště



Vstupenky na For Arch ZDARMA

Využijte jedinečnou příležitost setkat se s týmem Dům jedním tahem v Praze na stavebním veletrhu For Arch, který bude probíhat od 17. do 21. září v areálu PVA EXPO v Letňanech. Jejich stánek s označením 2B15 najdete v hale číslo 2. DJT navíc nabízí tisícovce nejrychlejších zájemců možnost stáhnout si vstupenku ZDARMA. Odkaz na vstupenky a více informací najdete na webu www.dujmejdnimtahem.cz.



Stavba domu – druhé podlaží

Stavba domu – druhé podlaží

Předání domu k dokončení





Dům po finálním dokončení