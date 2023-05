Stavba / Hrubá stavba / Schodiště / Betonové schodiště připravené k použití za 1 hodinu – nakonfigurujte si ho online

Beton je na stavbě nenahraditelný pro svou pevnost a odolnost. Ve spojení s prefabrikací přináší také nezanedbatelnou časovou úsporu. To platí i pro prefabrikovaná schodiště. Ta se vyrábí na míru každé stavbě podle projektové dokumentace. Na staveniště se pak převáží hotová, připravená k montáži. Instalace zabere obvykle pouhou 1 hodinu a prakticky hned po jejím dokončení můžete schodiště plně využívat. Jaké jsou další výhody?

Výhody betonových schodišť oceníte už během stavby domu. Můžete je používat ihned po jejich dokončení a díky tomu usnadnit a zrychlit přesun lidí i materiálu mezi podlažími. Mají dlouhou životnost, vysokou nosnost, špičkovou požární odolnost a nevyžadují prakticky žádnou údržbu. V případě prefabrikovaných schodišť patří k největším výhodám také rychlost. Protože na rozdíl od klasického bedněného schodiště z litého betonu nezabere jejich stavba týdny. Usazení a montáž pomocí jeřábu bývá zpravidla hotová do hodiny a provádí se současně s montáží stropů. Schodiště Liapor z keramického betonu (Liaporbetonu) přidávají k těmto výhodám ještě lepší vzduchovou neprůzvučnost, která má za následek menší přenos hluku a vibrací do přilehlých stěn.

V Liaporu se vyrábí několik základních typů prefabrikovaných schodišť. U prostorových schodišť je možné vybírat z nabízených variant šířek ramene, počtu stupňů nebo výšek stupňů. U přímých schodišť lze navíc zvolit rozměr dle přání i variantu bez podesty, či s podestou a díky kombinaci 2–3 dílů vytvořit schodiště do tvaru U či L. U všech typů schodišť je dále možné vybírat z hladké pohledové úpravy, nebo protiskluzové úpravy stupňů, která je vhodná především pro vnější schodiště. Exteriérová schodiště lze pro vyšší bezpečnost doplnit protiskluznými lištami, které se zabudují přímo do stupňů. Všechny parametry si můžete navolit během pár kliknutí v jednoduchém online konfigurátoru a rovnou odeslat jako nezávaznou poptávku. Do několika dnů se vám vrátí cenová nabídka i s cenou dopravy až na stavbu.

Po dokončení stavby oceníte určitě i široké možnosti finální povrchové úpravy. I když na tu se kvůli výšce podlahy vyplatí myslet už při jeho plánování. Můžete totiž použít dřevěné schodnice, nebo na něj položit dlažbu, vinyl či další materiály s rozdílnou výškou. Pokud s konfigurací schodiště potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na poradce Liapor, který vám rádi poradí.

