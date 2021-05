Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Štuk a omítky NOVALITH: Zkušenosti, návrh a realizace

Silikátová fasádní omítka Novalith je součástí ETICS zateplovacích systémů jako špičková povrchová úprava. Se svou extrémní odolností proti povětrnostním vlivům, vysoké odolnosti proti kroupám a skvělé pružnosti je hojně využívána při renovacích fasád i historických budov. To potvrzuje i projektant ze společnosti ATRIS Ing. Ladislav Zahradníček.

Začněme tím, jak dlouho se projektování staveb ve společnosti ATRIS věnujete?

No, už to bude dobrých 20 let. (smích)

Jak jste se dostal k produktům KABE Farben? A které jejich produkty ve vaší činnosti využíváte nejvíc?

Firmu znám téměř od počátku své činnosti, určitě tak 18 let a používáme zejména jejich silikátové omítky a štukové omítky.

V jakém typu projektů využíváte použití fasádní omítky Novalith?

Při zpracování projektových dokumentací se občas setkáváme s požadavkem na zajištění snížení energetické náročnosti budov, přičemž se jedná o budovy, jejichž historie spadá do první poloviny minulého století a vzhled fasád zdobí původní štukové omítky doplněné zdobnými prvky fasády.

Při návrhu je pak důležité citlivě hledat možnosti, které současné technologie umožňují splnit potřebné požadavky, které často vycházejí z požadavků dotačních programů.



Obrázek 1: Ozdobné fasádní prvky po natažení štukovou silikátovou omítkou Novalith

Obrázek 2: Natažení silikátové štukové omítky na zaoblené konstrukce



A pro tyto účely je Novalith ideální…

Ano. Pro dosažení cíle a požadovaného vzhledu jsme zvolili řešení v provedení paropropustného zateplení (PUR desky = menší tloušťka tepelné izolace při dosažení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla) a certifikovaného omítkového systému vytvářejícího vzhled štukové omítky – KABE Farben Novalith 0,0 jako finální omítka v kombinaci s omítkou KABE Farben Novalith 1,0 jako podkladní vrstva.

Kde konkrétně jste tedy silikátovou fasádní omítku Novalith použili?

První aplikaci jsme navrhli a byla i realizována na budově Albrechtovy školy v Českém Těšíně, která se vyznačovala i zdobnými prvky, šambránami a římsami. Po provedeném zateplení zůstal zachován původní vzhled budovy.









Obrázek 3: Archlebova škola v Českém Těšíně



Obrázek 4: Ozdobné prvky krásně vynikají

Po úspěšné realizaci jsme podobným způsobem řešili i zateplení vily ve Slezské Ostravě, kde má naše společnost sídlo.



Obrázek 5: Prvorepubliková vila s hladkou silikátovou fasádou

Další využití této technologie zateplení, kdy byla použitá silikátová fasádní omítka ve vzhledu štuku byla budova gymnázia v Jevíčku, kde byla technologie zateplení dvorní části kombinována s nátěrem zdobných fasád z uliční strany. Stavba byla dokončena v lednu letošního roku.

V současné době realizujeme v technologii KABE FARBEN zateplení a nové omítkové systémy základní školy v Petrovicích u Karviné. Stavba se blíží do finále a výsledek opět dokazuje, že citlivé použití a správná volba technického řešení může i při zateplování budov dopadnout dobře a zachovat tak původní architektonický vzhled staveb.

Vypadá to, že jste tedy s Novalithem velmi spokojeni!

Rozhodně. Použití silikátové omítky Novalith v provedení štukové omítky mohu po několikaleté zkušenosti jen doporučit.

