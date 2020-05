Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Cement & kamenivo & beton

Cement & kamenivo & beton

Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami betonu se podílí na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů.

Českomoravský beton, a.s. je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský cement, a.s. součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Zajímá vás jaké jsou aktivity skupiny HeidelbergCement Česká republika? Ve videodokumentu níže máte možnost se dozvědět více.

Zdroj: HeidelbergCement Česká republika