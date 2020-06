Stavba / Architektura staveb / Beton, dřevo a kámen: hlavní stavební prvky Golf klubu Čertovo břemeno

Úkolem architekta bylo postavit takovou budovu, která nebude narušovat harmonii okolí, která se váže s příběhem nedaleko nacházející se skály Čertovo břemeno.

Jak popisuje architekt Fiala, „Celý tenhle příběh je tady obsažen v podstatě i těma kamenama, protože tady je to, všude kde se kopne, samý nádherný obrovský šutr.“ Při výstavbě byl brán ohled na přirozenost a staré technologie. To můžete vidět především na povalových stropech a rozsochách neboli kmenech stromů, které tvoří tzv. opěru celé budovy. Masivní, ale zároveň jednoduchý nádech stavby v souvislosti s betonem v sobě zachovává prvky přírody. Beton na stavbu dodávala skupina Českomoravský beton, a.s. z betonárny Tábor.







Golf klub Čertovo břemeno (Autor: EARCH.cz) Golf klub Čertovo břemeno (Autor: EARCH.cz)

Skupina Českomoravský beton ve spolupráci s Earch.tv uvádí 8. díl unikátní série rozhovorů s předními českými architekty, tentokrát s Ing. arch. Stanislavem Fialou, který hovoří o klubovně Golf klubu Čertovo břemeno, ležící ve městě Jistebnice nedaleko Tábora. Tato působivá stavba spojuje tři základní stavební materiály, které nerušeně splývají s okolní krajinou – beton, kámen a dřevo. Tuto výjimečnou stavbu a příběh, který se váže ke vzniku jejího názvu, můžete shlédnout ve videu.

