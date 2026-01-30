Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví k prvnímu čtení novely stavebního zákona
Česká ekonomika, obce i občané potřebují stavební právo, které bude srozumitelné, předvídatelné a schopné reálně urychlit výstavbu – ať už jde o bydlení, infrastrukturu nebo veřejné stavby.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví (dále SPS) vítá, že se novela stavebního zákona dostává do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Zástupci SPS to vnímají jako důležitý a nadějný krok směrem k vytvoření stabilního a funkčního prostředí pro přípravu a realizaci staveb v České republice. Česká ekonomika, obce i občané potřebují stavební právo, které bude srozumitelné, předvídatelné a schopné reálně urychlit výstavbu – ať už jde o bydlení, infrastrukturu nebo veřejné stavby.
„Stavebnictví dlouhodobě volá po právním rámci, který nebude pouze formálně správný, ale především prakticky funkční. První čtení novely vnímáme jako šanci posunout se blíže k systému, který umožní stavět rychleji, efektivněji a s větší mírou jistoty pro všechny zúčastněné – investory, obce i stát,“ uvádí prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza.
S pozměňovacími návrhy opatrně
Svaz zároveň upozorňuje na riziko nadměrného množství dílčích pozměňovacích návrhů, které by mohly narušit vnitřní logiku a celistvost předkládané úpravy. Zkušenosti z minulosti ukazují, že snaha „vylepšit“ zákon řadou nesystémových zásahů často vede k opačnému výsledku – k větší složitosti, nejasnostem ve výkladu a nejistotě v praxi.
„Naší ambicí není brzdit legislativní debatu, ale chránit její smysl. Pokud se komplexní návrh rozpadne do mozaiky dílčích úprav bez jasné koncepce, může se stát, že místo zjednodušení přinese další vrstvy nejistoty. To by byla promarněná příležitost,“ doplňuje viceprezident Svazu Zdeněk Soudný.
SPS zároveň zdůrazňuje, že skutečný úspěch novely se nebude měřit pouze jejím schválením, ale především tím, jak bude uvedena do života. Klíčová bude důsledná a včasná implementace zahrnující metodickou přípravu úřadů, školení úředníků, jasné výkladové materiály a otevřenou komunikaci s odbornou veřejností i samosprávami. Bez této fáze hrozí, že i dobře nastavený zákon zůstane v praxi nenaplněný.
Krokem 2 by měla být revize regulací
Dalším nezbytným krokem, který by měl podle SPS na tuto novelu systematicky navázat, je pokračování prací na rekodifikaci územního plánování a revize následných regulací obsažených v technických normách, na které se následně odvolávají prováděcí předpisy k zákonu. Právě množství regulací, jejich složitost a možný nejednoznačný výklad dnes výrazně ovlivňují délku, náklady i rizikovost přípravy staveb. Inventura těchto předpisů je nutnou podmínkou pro to, aby se deklarované cíle stavební legislativy promítly do reálné praxe.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví deklaruje připravenost aktivně spolupracovat s poslanci, ministerstvy i dalšími partnery na tom, aby novela stavebního zákona i její následná implementace skutečně přispěly k modernímu, funkčnímu a konkurenceschopnému stavebnímu prostředí v České republice.