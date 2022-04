Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Terasa z kvalitného WPC vydrží desiatky rokov stále rovnako funkčná a krásna

Terasa z kvalitného WPC vydrží desiatky rokov stále rovnako funkčná a krásna

Česká republika patrí k popredným európskym výrobcom a dodávateľom kompozitného dreva. Jeho najväčším producentom v Čechách aj na Slovensku je firma WPC – Woodplastic. Brány jej závodu v stredočeských Bukovanoch opúšťa denne až šesť kilometrov originálnych dosiek Terafest®. S Petrom Hromkom, obchodným manažérom tejto spoločnosti, sme sa rozprávali o prednostiach kompozitu, ale aj o nebezpečenstvách, ktoré na záujemcov o terasu z WPC číhajú.



Mgr. Petr Hromek, obchodný manažér WPC – Woodplastic Mgr. Petr Hromek, obchodný manažér WPC – Woodplastic

O aké kompozitné dosky dnes majú zákazníci najväčší záujem?

Ešte pred pár rokmi boli veľmi v kurze povrchy s drážkami, ľudia ich majú najčastejšie spojené s dobrými protišmykovými parametrami. Ale dnes, keď technológie výrazne pokročili, už dokážeme vyrobiť takmer hladké dosky s bezpečným protišmykovým povrchom, ktoré sú zároveň veľmi príjemné na dotyk. Vďaka tomu, že nemajú drážky, sa na nich napríklad nedržia nečistoty, kamienky alebo piesok, obzvlášť v prostredí okolo bazénov. Zákazníci sa tiež čoraz viac zaujímajú nielen o praktickú stránku dosiek, ale riešia aj estetické hľadisko, odtiene či povrchy, ale aj napájanie alebo výrobu dosiek na mieru.

Ako veľmi je pre záujemcov o kompozitnú terasu dôležitá cena dosiek?

Cena je, samozrejme, kľúčová téma pri akomkoľvek produkte. Čo sa týka terás, v súčasnosti bohužiaľ zdražujú všetky materiály, vrátane klasického dreva. Výhodou WPC je, že ponúka čosi ako vratný bonus. Životnosť terasy z kvalitného kompozitu presahuje aj pri úplne minimalistickej údržbe 40 rokov, a to aj v tých najnáročnejších podmienkach, v ktorých by sa muselo drevo opakovane ošetrovať, brúsiť, moriť, impregnovať alebo postupne kompletne nahrádzať novými dielmi. Takže keď si spočítate životnosť, kvalitu alebo minimálne náklady na údržbu, tak tá vyššia obstarávacia čiastka dáva práve pri WPC zmysel. Nehovoriac o tom, že cena drvivej väčšiny u nás zakúpených terás zahŕňa aj ich montáž, a teda umožňuje uplatniť si nižšiu sadzbu DPH.

Přečtěte si v češtině:

Terasa z kvalitního WPC vydrží desítky let stále stejně funkční a krásná Přečtěte si v češtině:

Nie je predsa len výhodnejšie zaobstarať si klasickú drevenú terasu a dobre sa o ňu starať?

Drevo je, samozrejme, z mnohých dôvodov fantastický stavebný materiál. Ale nech sa na to pozeráte z akejkoľvek strany, výdavky na obstaranie a následnú údržbu drevenej záhradnej terasy začnú po určitej dobe vždy prevažovať nad nákladmi spojenými s obstaraním terasy z kvalitného kompozitu. Inak povedané, majiteľ drevenej terasy si počas životnosti tej susedovej z WPC kúpi svoju terasu minimálne dvakrát až trikrát. Obstaranie kvalitnej kompozitnej terasy znamená minimálne náklady, ako finančné, tak aj časové. Pre nás je vždy veľkým zadosťučinením, keď sa nám po desiatich, dvanástich alebo pätnástich rokoch ozve klient s tým, že chce rozšíriť existujúcu terasu, a pritom poznamená: Ja mám pocit, že som si ju od vás kupoval včera, je stále ako nová a mám z nej radosť.

Takže pri zaobstaraní terasy z kompozitného dreva nehrozí žiadne nepríjemné prekvapenie?

Tak to, bohužiaľ, nie je. To, že WPC je teraz v kurze, má samozrejme aj svoju tienistú stránku. Na tomto boome sa dnes vezú aj najrôznejší pseudovýrobci alebo firmy, ktoré predávajú dosky nie vždy jasného zloženia alebo pôvodu. Mnohé z nich kompenzujú nižšiu kvalitu ponúkaných výrobkov lákavou cenou, ale tá je výhodná iba zdanlivo. Kúpa takýchto výrobkov je krátkozraké riešenie, pretože výrobca tých dosiek musel pochopiteľne niekde ušetriť, najčastejšie na menej kvalitnej technológii výroby a predovšetkým na zložení zmesi. Nie je nezvyčajné, že okrem zvyškového dreva dosky obsahujú tiež starý papier, celulózu, obilné otruby alebo mäkčené PVC. Tieto dosky obvykle nedisponujú UV stabilizátormi farby, sú nasiakavé a po dvoch rokoch šedivejú, napučiavajú, krútia sa, drobia a praskajú.

To je to naozaj také zlé?

Je to predovšetkým veľmi nefér. Voči zákazníkom, ale aj voči serióznym výrobcom. Majitelia takýchto terás sú z pochopiteľných dôvodov zúfalí a často nemôžu kompozitným doskám prísť na meno. A to ešte nehovoríme o zdravotnej alebo ekologickej stránke celej veci – my sme sa dokonca stretli s doskami, ktoré by boli schopné vďaka svojmu neuveriteľnému zloženiu kontaminovať pôdu podobne, ako sa to deje v prípade nebezpečného odpadu. Čím ďalej tým častejšie sa na nás obracajú ľudia, ktorí urobili nejaký „zaručene výhodný kauf“ drevoplastovej terasy a teraz sú – veľmi mierne povedané – rozčarovaní jej „kvalitou“. Nie je nezvyčajné, že už po dvoch rokoch sú tieto dosky zdeformované a zákazníci nás žiadajú, aby sme im ich vymenili za náš výrobok.

Mávajú záujemcovia o terasu od WPC – Woodplastic jasné povedomie o tom, čo vlastne chcú?

Klienti k nám väčšinou prichádzajú s nejakou svojou predstavou, ako by ich terasa mala vyzerať. Veľakrát ale nevedia, aké zaujímavé možnosti dnes kvalitné WPC ponúka – že ho možno ohýbať, že si možno vybrať z rôznych profilov alebo atypov… Často chcú dosku k bazénu a ich prvotná predstava je, aby bola drážkovaná, pretože počuli, že sa najmenej šmýka. Ďalšou preferenciou býva hnedá farba, pretože si nevedia predstaviť inú terasu ako takú, ktorá vyzerá ako drevená. Treba povedať, že ľudia, ktorí nás oslovujú, bývajú vnímaví a otvorení novým podnetom, takže od nás často spokojne odchádzajú s návrhom terasy z dosiek Terafest® napríklad so zamatovo hladkým povrchom vo svetlo šedom alebo pieskovo žltom odtieni. A keď potom vidia v reáli, ako nová terasa nádherne ladí s fasádou ich domu a so zeleňou záhrady, uvedomia si, že celé prostredie je zrazu vďaka terase úplne niekde inde.

Takže nie je nad radu odborníka?

Je to tak, v tom tkvie ten zásadný rozdiel. Vy si, samozrejme, môžete narýchlo zaobstarať nejaké lacné duté no name dosky v hobby markete odvedľa a dúfať, že to dobre dopadne. Pokiaľ sa ale najskôr zájdete poradiť do obchodu niektorého z našich certifikovaných partnerov, dostanete obrovskú pridanú hodnotu. Odborník vám všetko vysvetlí, zadarmo s vami zájde na obhliadku prostredia, poradí s výberom dosiek, s bezplatným návrhom, pripraví kalkuláciu. Upozorní vás na rad praktických detailov – čo vybrať, ak máte čiastočne zastrešenú terasu, aký povrch zvoliť, aby na ňom nebolo vidieť peľ z neďalekého repkového poľa alebo prach, aké dosky a drážky zvoliť v prípade, že vedľa terasy rastie ihličnan, aký kladačský plán vám pri inštalácii zaistí minimalizáciu strát materiálu. Pokiaľ si zákazník kupuje dosky, ktoré majú vydržať 40 rokov stále funkčné a krásne, musí mať istotu, že ho nenecháme v štichu. www.woodplastic.sk