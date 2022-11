Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Kvalitné terasy z WPC sú zdravotne nezávadné a šetrné k prírode

To, že by terasa mala vydržať dlhú dobu funkčná, bezpečná a atraktívna, berieme už ako úplne samozrejmú vec. O to väčší dôraz sa dnes kladie na jej ďalšie prednosti, ako je odolnosť, minimálna náročnosť na údržbu alebo šetrnosť voči životnému prostrediu a zdraviu užívateľov.