Cesta k dokonalé dřevostavbě? Vede přes foukání izolace přímo do panelů

Správná izolace je základem komfortního bydlení. Tomáš Nemrava, výkonný ředitel firmy NEMA, o tom ví své. Jeho společnost se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety panelů určených pro montované dřevostavby.

V jižních Čechách, kde sídlí, vlastní dokonce jako jediní v Česku kompletní výrobní linku pracující s milimetrovou přesností. Panely tam odborníci rovnou zafoukávají kvalitní minerální vatou od firmy Knauf Insulation. V čem tkví výhoda takového řešení? A jak se dnes dřevostavbám v tuzemsku daří? Tomáš Nemrava nám odhalí víc.

Mezi lidmi stále panují představy, že dřevostavby málo vydrží a že je v nich vlhko… Vaše firma patří k nejúspěšnějším v oboru, jak se na takové názory díváte vy?

Okolo dřevostaveb stále panuje spousta mylných domněnek. Technologie celého dřevostavebního průmyslu v České republice je ale ve většině případů na takové úrovni, že už se tyto mýty vyvracejí prakticky samy. Nejstarší dochované funkční dřevostavby pocházejí z 5. století našeho letopočtu a svědčí o tom, že podobně jako u jiných staveb platí, že pokud se o dům dobře staráte, je jeho životnost „napořád“. Další mýty jako zmiňovaná vlhkost ve stavbě či „vrzání“ domu vznikly v dřívějších dobách kvůli aplikaci nevhodných materiálů při stavbě, což se dnes již v podstatě neděje. Nejlepší je vždy navštívit vzorový dům a vyžádat si více informací od odborníků.

Hodně lidí se bojí především rizika požáru. Jakým způsobem řešíte požární izolaci?

Požární odolnost se u každého druhu staveb liší. Například u bytového domu nebo mateřské školky musí být stěny při požáru staticky únosné déle než u menší stavby. V naší firmě jsme si proto nechali certifikovat 70 druhů různých skladeb, a díky nim jsme schopni navrhnout a následně postavit z hlediska požární bezpečnosti jakoukoliv stavbu.

Vyráběné panely rovnou zafoukáváte vatou. V čem tkví výhoda tohoto řešení?

To je pravda. Na jaře jsme nechali nainstalovat linku na foukanou izolaci. Ta má oproti klasické vatě spoustu výhod, zásadní je množství izolace, která je v panelu obsažena. Při výrobě se jí do panelu fouká 42 kg/m3, což má velký vliv na výrazně lepší izolační, akustické i požární vlastnosti. Díky technologii aplikace se foukaná izolace dostane do každé sebemenší mezery a nehrozí tedy vznik tepelných mostů. V neposlední řadě neobsahuje izolace v podobě minerální vaty žádná chemická pojiva nebo lepidla a při jejím použití nevzniká žádný odpad. Zákazník tedy zaplatí opravdu jen za to, co má poté ve stěnách, neplatí žádný zbytkový materiál jako odřezané izolace apod. S tímto faktem je spojená i ekologická stránka věci, a to zamezení plýtvání. Za mě tedy všechny strany vyhrávají.

V jižních Čechách vlastníte jako jediní v ČR kompletní výrobní linku. Co zde všechno vzniká a jaká je její hlavní konkurenční výhoda?

Na této lince vyrábíme veškeré dřevostavební panely, ať už obvodové, nebo vnitřní příčky. Jako novinku zde vyrábíme i střešní panely pro zděné stavby, které děláme jako jediní v Česku. Za jednu z největších výhod této linky považuji její přesnost na +/−1 mm, díky níž na stavbách vlastně nevzniká žádná „vícepráce“ či dořezávání a takzvané „šahání do panelu“ kvůli všelijakým úpravám, které by zdržovaly konečného zákazníka i montážní firmu na stavbě a snižovaly kvalitu výsledného domu. Jako další plus bych rád zmínil rychlost linky, díky které jsme zvládli ztrojnásobit výrobu, takže dokážeme uspokojit daleko více zákazníků. Místo původních 30 dřevostaveb za rok jich v dnešní době vyexpedujeme okolo 100.

Můžete více popsat technologii aplikace izolace?

U nás foukání izolace probíhá tak, že se nejdříve sestaví rám panelu z KVH prvků, poté se z jedné strany tento panel opláští a následně se do něj již fouká izolace. Foukání je nastaveno softwarově, tedy vše je již naprogramováno od projektantů a naši zaměstnanci ve výrobě jen kontrolují, zda vše probíhá v pořádku. Pokud je panel zafoukán dle programu a nastavení, jak má, zaklápí se druhá strana panelu a posunuje se po lince dál na další pracoviště.

Proč by si lidé měli zvolit dřevostavbu oproti jiným řešením?

V dnešní uspěchané době, kdy si lidé obecně představují, že se do roka od kopnutí do země pro základovou desku nastěhují do kompletně zařízeného domu, dokážou dřevostavby tuto šibeniční lhůtu splnit. Například naše firma garantuje lhůtu 7 měsíců od kopnutí do země po předání klíčů k vysněnému domu. Jednou z obrovských výhod dřevostaveb je tedy rychlost výstavby. Kupříkladu rodinný dům jsme schopni smontovat od hrubé stavby až po střechu během týdne. Ve stavebnictví bohužel ubývá šikovných lidí, kteří dobře ovládají řemesla nezbytná pro stavbu domů. Tento problém je u nás jednoduše vyřešen, jelikož naše panely jsou prefabrikáty, které se vyrábějí v co možná největším rozsahu v hale, takže pak není nutné zapojit do realizace tolik řemeslníků. Prefabrikaci vidím do budoucna jako obrovskou výhodu dřevostaveb. Díky prefabrikaci za pomoci CNC strojů a moderního softwaru je také zajištěna nesrovnatelně lepší kvalita, než při práci prováděné na stavbě. Přínosem je i ekologická stopa, kterou po sobě dřevostavba zanechá, ať už při výrobě, užívání či následné likvidaci.

Je podle vás nějaká ideální doba, kdy dřevostavbu realizovat? V čem tkví její výhody oproti cihlovým domům?

Jelikož při výstavbě dřevostavby jsou používány převážně suché procesy, lze ji realizovat v podstatě kdykoliv. My naše dřevostavby montujeme po celý rok, to znamená kupříkladu i v lednu. Jediné, co je závislé na počasí, je zhotovení finální fasády, ta se realizuje pouze v teplotách nad nulou. U zděných domů je to trochu jinak, zde jsou převážně procesy naopak mokré, a proto se musí realizovat pouze za přijatelných klimatických podmínek.

Dotkl se vašeho podnikání v současné době covid-19 a související restriktivní opatření?

Musím přiznat, že stavebnictví trošku zvolnilo. Nevím, zda je to zapříčiněno právě covidem, nebo se celkově tento obor srovnal a přibrzdil. Mírné dopady covidu-19 pociťujeme při udělování stavebních povolení, která se nevydávají tak rychle, jak jsme byli zvyklí, ale věřím, že se to brzy vrátí do starých kolejí.

Vaše firma je rodinná. V čem jsou výhody a nevýhody práce s vlastními příbuznými? Shodnete se vždy?

Ano, jsme rodinná firma, a proto se snažíme v rodinném duchu přistupovat nejen k zaměstnancům, ale hlavně k zákazníkům. Jak je známo, v rodinných vztazích to občas neklape zrovna hladce, ale vždy se snažíme najít kompromis. Jako výhodu práce se členy vlastní rodiny mohu uvést, že se na všechny můžu maximálně spolehnout a vím, že mě nenechají ve štychu, neboť jsme na jedné lodi. Největší nevýhoda rodinného businessu spočívá v tom, že je často důležité odlišit rodinné vztahy od pracovních a umět přijmout postavení ve firmě. Jinak se dá říct, že na důležitých věcech se vždy shodneme – a díky tomu, že máme hodně práce, nemáme moc času hádat se kvůli prkotinám.

Plánujete teď nějaké novinky, nějaký nový produkt?

Ano, snažíme se naše produkty a práci neustále zlepšovat a posouvat dál. Tentokrát na trh přicházíme se STŘEŠNÍM PANELEM PRO ZDĚNÉ STAVBY, čili jak mu interně říkáme, se „střechou budoucnosti“. Jedná se o chytré řešení prefabrikovaných střech z panelů pro zděné stavby, které zkrátí běžnou dobu montáže střešní konstrukce na pouhou pětinu standardního času! Díky přípravě v dílně má tato střešní konstrukce nesrovnatelně vyšší kvalitu než při standardní montáži na stavbě, kde povětrnostní vlivy výrazně ovlivňují průběh, rychlost a kvalitu výstavby.