Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Výročí 15 let továrny na izolace v Krupce

Výročí 15 let továrny na izolace v Krupce

Přesně před 15 lety se v Krupce začalo vyrábět takzvané panenské vlákno. Dnes v oblasti Podkrušnohoří, nedaleko Teplic, najdete jeden z nejmodernějších závodů na výrobu minerální skelné vlny v Evropě.

Továrna společnosti Knauf Insulation dala lidem novou práci, představila nejlepší dostupné technologie a zhruba 3 měsíce od zahájení provozu dohnala výkon a účinnost zavedených závodů firmy jinde ve světě. Už od počátku bylo jasné, že udržitelný rozvoj bude hrát významnou roli. Cílem bylo ukázat, že i průmyslový podnik se může chovat ekologicky.

„V červenci 2009 jsme v Krupce začali produkovat minerální izolace nové generace s technologií ECOSE® výhradně z přírodních surovin. Zamezili jsme tak nežádoucím emisím souvisejícím s předchozí výrobou z formaldehydových pryskyřic,“ vysvětluje Ing. Jan Brázda, ředitel závodu. Dodává, že hlavním vstupem do procesu výroby minerální izolace jsou odpadní skleněné střepy a recyklovaný procesní odpad z vlastního výrobního procesu, čímž firma naplňuje principy udržitelnosti.

Společnost navíc neustále investuje do inovací. Klíčové procesy řídí matematické modely. Zaměstnanci továrny pomocí nich přináší akustický a tepelný komfort do našich domovů, čímž snižují i spotřebu energií domácnostmi. Za 15 let své existence vyprodukovali v krupském závodě Knauf Insulation tolik tun izolace, že v praxi pokryli zateplení na půl milionu rodinných domků.

S pandemií koronaviru přišlo nové období výzev. Společnost Knauf Insulation dbá na striktní dodržování preventivních hygienických a karanténních opatření, která navíc průběžně vyhodnocuje a upravuje. Myslí také na duševní rozpoložení svých pracovníků. Vzhledem k dlouhotrvající pandemii management zavedl například bezplatnou krizovou linku, kde mohou zaměstnanci požádat o radu psychologa, finančního či nutričního poradce nebo právníka s jakýmikoli osobními problémy vyvolanými pandemií.

A co Knauf Insulation chystá v dalším období? Navzdory koronaviru se obchodu s izolacemi daří – i proto, že Češi využívají čas k rekonstrukcím chat či jiných obydlí. Krupecká továrna by podle Brázdy ideálně tavila až 280 tun „skloviny“ denně a posunula tak současný výkon ještě dál, a to s veškerým ohledem na životní prostředí Krušných hor.