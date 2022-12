Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Zateplit dům můžete i v zimě – s foukanou vatou vám to zabere den

Izolaci domu má většina z nás spojenou spíše s teplejším obdobím. Připravit dům na přicházející mráz ovšem můžete i nyní. Foukaná vata umožňuje bleskurychlou aplikaci během jediného dne. Dostane se do těžce přístupných prostor, nesesedá a pomůže také s odhlučněním. Působí jako účinná protipožární ochrana.

„Poptávka po tepelných izolacích roste neustále a o foukané vatě to platí dvojnásob. Tato izolace je trend, jehož výhody oceňují jak montážní technici, tak zákazníci. Lze použít v novostavbách i při rekonstrukcích starších budov,“ popisuje Jiří Muller, produktový manažer společnosti Knauf Insulation, důvody, proč po foukané vlně sahá stále více zákazníků.

Její hlavní předností je rychlá aplikace. S foukanou vatou totiž často nezabere více než pár hodin a lze ji provádět za běžného chodu domácnosti. Díky sypkosti materiálu a systému zavádění pomocí hadice se navíc dostane i do těžce přístupných oblastí a nafoukaná vrstva zabraňuje vzniku tzv. tepelných mostů. „Celková úspora tepla při zateplení domu může dosáhnout až 30 %. Původní investice do izolace se lidem navrátí zhruba do 3–5 let, při dnešním skokovém nárustu cen energií ovšem ještě dříve,“ vysvětluje Jiří Muller. Počáteční výdaj navíc může domácnost snížit díky státní dotaci. Ministerstvo životního prostředí totiž zahrnulo minerální vatu do programu Zelená úsporám.

Benefit představuje i akustické hledisko. Dokonale izoluje zvuky zvenku i zevnitř domu. Minerál z tzv. panenského vlákna šetří v neposlední řadě přírodu. Ekologická vata je bez přidaných pojiv a dalších chemických látek. Odolá plísním, nevlhne a odpuzuje vodu. Zásadní z hlediska bezpečí vás i vašich blízkých je pak nehořlavost. Vata funguje jako přirozená bariéra proti ohni.

Celý proces aplikace foukané vaty dost možná ocení i vaše děti, které se nemohou dočkat zimních radovánek. Foukání vaty totiž vypadá, jako když prostor zasněžujete.