Obnovte klid a pohodu v interiéru pomocí akustických obkladů

Rušivé zvuky ovlivňují naši produktivitu i pohodlí. Akustické obklady Heraklith nabízejí elegantní řešení tohoto problému. Kromě výrazného zlepšení akustiky doma, v obchodě, restauraci nebo třeba kanceláři vnášejí do interiérů atraktivní estetický prvek. Pomohou dosáhnout klidného prostředí a vylepšit kvalitu života.

Pokud musíme při práci v kanceláři poslouchat zvuky z ulice, může to mít negativní dopad na naše soustředění. Obdobně to je pak třeba s kluby či bary, ze kterých by se naopak hluk neměl dostat ven. Jedním z řešení může být použití akustických obkladů.

„Otevřená struktura akustického obkladu Heraklith tlumí hluk a výrazně přispívá k vylepšení akustiky v interiérech. Díky vysoké zvukové pohltivosti se totiž výrazně snižuje doba dozvuku,“ vysvětluje Jan Juhás, projektový specialista firmy Knauf Insulation. Uplatnění tak tento materiál najde všude, kde je potřeba omezit šíření hluku nebo zlepšit srozumitelnost či poslechovou kvalitu. Kromě skvělých zvukově-izolačních vlastností heraklithové desky dobře tepelně izolují a akumulují teplo.

Desky Heraklith, které se používají jako akustický podklad, vznikají spojením dřevěných hoblin minerálním pojivem a jsou tedy přírodní a biologicky nezávadné. „Mají mnoho výhod. Díky jedinečnému složení nijak nereagují s okolními materiály a jsou také mechanicky odolné,“ dodává projektový specialista. Struktura desky navíc zvyšuje požární odolnost stavebních konstrukcí tím, že během požáru chrání konstrukční prvky budovy.





Desky Heraklith nejčastěji nacházejí využití jako součást tzv. sendvičových stěn nebo provětrávaných fasád. Jejich praktické vlastnosti umožňují jednoduchou montáž, protože se snadno formátují na potřebný rozměr a tvar. „Ačkoliv montážní proces akustických desek Heraklith nemusí působit náročně, rozhodně bych doporučil důvěřovat profesionálům. Případné vzniklé škody by totiž mohly být velmi finančně nákladné,“ tvrdí Juhás.

Akustické desky Heraklith dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům, ale také mikroorganismům, hmyzu i hlodavcům. Jsou také vysoce odolné vůči biologickému a mechanickému namáhání, takže svou přidanou hodnotu v podobě esteticky atraktivního dekorativního povrchu budou svým majitelům poskytovat po mnoho let.