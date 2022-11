Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Jak vyzrát nad stoupajícími cenami energií? Foukaná vata je letošním trendem v izolacích

Většina domů začala letos topit už v září. Jak tedy zkrotit vysoké účty za energie? Izolace domu foukanou vatou nabízí řešení, které domácnosti ušetří desítky až stovky tisíc za vytápění. Jaké jsou aktuální trendy v zateplování a proč je foukaná vata tak oblíbená? Vysvětluje Jiří Muller, aplikační manažer Knauf Insulation.

Poptávka po tepelných izolacích roste neustále a o foukané vatě to platí dvojnásob. Zateplování foukanou izolací je trend, jehož výhody oceňují jak montážní technici, tak zákazníci. Navíc má všestranné využití, minerální vata se dá použít jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích starších budov.

Jaké vlastnosti foukané vaty nejčastěji koncoví zákazníci oceňují?

Velkou výhodou foukané vaty je to, že se narozdíl od jiných typů izolací dostane i do těžce přístupných prostor. S úspěchem se takto aplikují foukané izolace např. i do dutin obvodových plášťů dřevostaveb apod. Instalace je rychlá, ve většině případů se vše zvládne během jednoho dne a za chodu domácnosti. Minerální vlna navíc neobsahuje přidaná pojiva či další chemické látky, je také odolná vůči vlhkosti a plísním. Výsledná izolace nesesedá, dokonale izoluje zvuk zevnitř i zvenčí a díky nehořlavému materiálu v případě požáru zpomaluje postup ohně.

Je potřeba něco před započetím aplikace foukané izolace nachystat? Doporučujete nejprve návštěvu technika?

I když lze v dnešní době vyřešit hodně věcí online pomocí fotografií, osobně doporučuji návštěvu technika na místě. Technik si projde tzv. stavební připravenost před samotnou aplikací. Představí zákazníkovi materiál, způsob provedení v jeho konkrétním případě, změří si vše potřebné, zjistí detaily k přístupu, samotné konstrukci apod. Čím lépe a detailněji se vyřeší příprava, tím lépe a rychleji proběhne samotná realizace. Můžeme tak předejít nepříjemným překvapením.

Víte, jaká je zpravidla návratnost investice do foukané vaty, počítáme-li ušetřené teplo?

Každý byt či dům má své individuální energetické řešení, včetně zateplení, tudíž úspora bude u každé nemovitosti jiná. Obecně lze ovšem říci, že díky tvorbě souvislé vrstvy izolace foukanou vatou nevznikají žádné mezery v izolaci, a tak nedochází ke vzniku tzv. tepelných mostů. Celková účinnost je proto velmi vysoká a celková úspora tepla dosáhne kolem 30 %. Návratnost investice je tak zhruba do 3-5 let, při dnešním skokovém nárustu cen energií ovšem ještě dříve.

Ministerstvo životního prostředí ČR poskytuje v rámci programu Zelená úsporám dotace pro energetické úspory. Vztahují se tyto dotace i na foukanou vatou?

Všechny naše výrobky jsou zahrnuty do programu Zelená úsporám, tedy i výrobky pro aplikaci foukáním. Celý proces samozřejmě doprovází nezbytná administrativa. Nicméně si myslím, že se není čeho obávat a že celkový výsledek za to jistě stojí.