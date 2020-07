Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / I protipožární bezpečnost by měla hrát při výběru izolace roli

Minerální vata ve skelné či kamenné variantě a polystyren. To jsou dvě hlavní možnosti, jakými se v České republice zateplují domy a byty. Polystyren se používá více, a to především kvůli nižší ceně. I v případě zateplení ale platí, že cena není všechno. Roli by mělo hrát i to, že se doma chceme cítit bezpečně.