Foukáním proti úniku tepla

„Nenapadá mě místo, které by nešlo zaizolovat foukanou izolací,“ tvrdí Jiří Scheinkonig, šéf firmy Izolace Fuk, s.r.o.. Vlastní provedení foukané izolace na stavbě je podle něj rychlé, přesné, a navíc při práci nevzniká žádný odpad. V čem tkví výhody foukané izolace oproti dalším materiálům a na co si musíme dát pozor při její aplikaci? Jiří Scheinkonig má s izolací domů bohaté zkušenosti, o které se s námi podělí.



1. Kdy je podle vás vhodné sáhnout po foukané izolaci? K čemu se hodí nejvíce?

Po foukané izolaci se vyplatí sáhnout v případě, že chcete mít strop, střechu nebo stěny zaizolované dokonale a bez tepelných mostů. Výborně se hodí například k zaizolování trámových stropů, kdy se půda nemusí vyklízet a stačí jen vytrhnout pár prken a dutiny vyfoukat izolací. Hodí se také k zateplení šikmin, izolovaný prostor totiž vyplní beze spojů. V členitých konstrukcích, jakými jsou například sádrokartonové stropy pod vazníky, je skoro nemožné položit klasickou deskovou izolaci dokonale. I sem se proto lépe hodí ta foukaná. Své uplatnění najde i v pultových střechách, kde je těžké se pohybovat. Pokud to shrnu, foukaná izolace je vhodná k zateplení těžko přístupných a členitých míst v konstrukci domu.

2. Jaké jsou přednosti foukané izolace oproti klasickým izolačním materiálům?

Tu největší přednost jsem již zmínil, je to určitě vytvoření souvislé (dá se říct monolitické) vrstvy izolace beze spojů, tedy bez tepelných mostů. Tepelným mostům je potřeba se vyhnout, protože to jsou místa, která nejsou dostatečně zaizolována, jsou chladnější, a proto se na nich sráží vlhkost a vytváří se tak podmínky pro vznik plísní. Další výhoda spočívá v rychlosti aplikace. Průměrný dům je zateplen za 3-5 hodin a montáž nenarušuje chod domácnosti. To, že si na starém domě můžete nechat zateplit trámový strop bez nutnosti vyklízení půdy a demontáže záklopu, je také velká výhoda.

3. Jaké varianty foukané izolace existují? Kterou osobně považujete za nejkvalitnější a nejefektivnější?

Existuje několik materiálů, které se používají k foukání. Jsou to izolace minerální na bázi čediče nebo křemíku (skla), celulózové (papír), dřevovláknité a polystyrenové. Na základě svých zkušeností určitě preferuji izolace minerální, a to z hlediska aplikačního, kdy tyto izolace při montáži nepráší a dobře se s nimi pracuje, a také díky vlastnostem jako protipožární odolnost a stálost – vlivem času totiž nedegradují. My máme nejlepší zkušenosti s materiálem Supafil Loft od firmy Knauf Insulation. Jde o tzv. panenské vlákno. Izolace je určena k aplikaci foukáním už v prvovýrobě, to znamená, že se za tímto účelem přímo vyrábí. Nejedná se tedy o recyklát. Jde o protipožární materiál, který vyniká svou stálostí.

4. Můžete celkově srovnat izolační materiály s ohledem na jejich pořizovací náklady, popřípadě návratnost investice?

Všichni víme, že teplo stoupá vzhůru. Na prvním místě se tedy určitě vyplatí investovat do kvalitního zateplení stropu nebo střechy.Návratnost investice samozřejmě záleží na mnoha faktorech, jakými jsou cena izolačního materiálu, vrstva nafoukané izolace, způsob vytápění domu a tak dále. Obecně platí, že u nezaizolovaného stropu lze aplikací kvalitní izolace průměrně ušetřit i 30 % nákladů, to znamená, že návratnost investice je velmi rychlá, v řádu několika málo let.

5. Má foukaná izolace minerální vatou nějakou životnost?

Pokud je izolace nafoukána technicky správně a bavíme se hlavně o stálosti nafoukané vrstvy (aby zůstala pořád stejná), tak je její životnost prakticky neomezená. Vždy je dobré dbát na to, aby montáž izolace prováděla odborně proškolená a certifikovaná firma.

6. Nezatěžuje foukaná vata konstrukce, na kterých je položená?

Například materiál firmy Knauf Insulation, konkrétně Knauf Supafil Loft, váží v základní objemové hmotnosti pouhých 12 kg/m3. Bavíme se tedy o 4 kilech na m2 při vrstvě izolace 33 cm. To je pro sádrokartonový strop, který má mnohem větší nosnost, velmi nepatrná zátěž.

7. Jak je na tom foukaná vata z hlediska požární bezpečnosti? Je nutné si dávat větší pozor než například u izolace z polystyrenu?

Zde zase záleží na zvoleném materiálu. Celulóza má třídu reakce na oheň C, někdy až E podle výrobce, stejně jako dřevovláknité izolace. Minerální izolace mají A1, jde tedy o protipožární materiály. Klidně proto mohou být nafoukané kolem komínů, elektroinstalací atd. Já osobně proto lidem vždy doporučuji minerální izolaci, která vyniká svou životností, protipožární ochranou a stálostí. Je to léty prověřená technologie.

8. Co vše je třeba zajistit pro aplikaci foukané izolace?

Pokud se izolace aplikuje do dutiny, tak stačí několik malých montážních otvorů. Vždy je to na posouzení dané konstrukce na místě. Vše lze přenechat realizační firmě, jejíž montážníci dobře vědí, kam je potřeba se dostat a jak. Otvory proto není nutné připravovat. Vše můžete nechat na zhotoviteli.

9. Jak časově náročná je instalace foukané vatya lze ji provádět za plného chodu domácnosti? (S ohledem třeba na alergiky?)

Záleží na velikosti stavby a zateplované konstrukci, respektive na náročnosti zateplení. Většinu domů je možné zateplit za jeden den a za plného chodu domácnosti. Na půdě je jen montážník a hadice. Celá práce je čistá a bezodpadová.

10. Dokáže si kutil aplikovat foukanou izolaci do svého domu sám, nebo je třeba využít služeb realizační firmy?

K aplikaci je nutné mít stroj, který izolaci dodá potřebný poměr vzduchu a materiálu a dokáže izolaci dopravit do zateplovaného místa. I v případě, že máte možnost si takový stroj půjčit nebo pořídit, je lepší zateplení přenechat odborné firmě, která má za sebou mnoho realizací a její montážníky tak nemůže nic překvapit. Na celé dílo pak máte záruku a například v našem případě je v ceně i posouzení zateplení termokamerou v následující topné sezóně.

11. Na co si má kutil dát největší pozor v případě aplikace foukané izolace svépomocí?

Je potřeba umět izolaci nafoukat ve správné objemové hmotnosti udávané výrobcem materiálu. To zaručí, že izolace bude stálá a nebude časem sesedat. Zaměřit by se měl na správné zaizolování slabých míst, například rohů u obvodového zdiva, míst kolem střešních oken, pokud se jedná o izolaci střechy atd.

12. Dostane se foukaná izolace opravdu do všech míst, nebo má své limity?

Dostane se všude, kam se dostane hadice. Když se zamyslím, tak mě nenapadá místo, které by s ní nešlo zaizolovat.

13. Jaké máte v rámci své praxe zkušenosti s foukanou izolací?

My jako realizační firma s ní samozřejmě máme mnoho zkušeností. Víme, jak dobře zateplit prakticky jakoukoliv konstrukci. Našim zákazníkům tak zlepšujeme tepelnou pohodu v domě, a hlavně jim šetříme peníze za vytápění. Máme dobré zkušenosti s minerální izolací a tu se vždy snažíme lidem doporučit.

14. Dá se poznat na první pohled, že je rodinný dům správně zateplen?

Ano, poznat se to dá. Pokud vám někde v domě na stropě nebo šikminách kondenzuje vlhkost, nebo pokud se vám dokonce na těchto místech tvoří plísně, tak máte někde problém s izolací. Rampouchy na okapech zase poukazují na nadměrné odtávání sněhu na střeše, které samozřejmě způsobují úniky tepla z domu. Když nasněží, stačí se podívat na domy v okolí. Ty, kterým taje sníh na střeše, jsou zateplené hůře než ty, kterým se sníh na střeše udrží. My třeba k posouzení stavu zateplení v zimě používáme termokameru, která nedostatečně zaizolovaná místa odhalí s velkou přesností.