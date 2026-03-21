Skanska spouští výstavbu poslední etapy a dokončuje tak rezidenční čtvrť Albatros Kbely
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Součástí standardu jsou bezpečnostní vstupní dveře a interiérové dveře o výšce 2 100 mm, podlahové vytápění i kvalitní okna s izolačním trojsklem. Moderní způsob bydlení podporuje systém Smart Home umožňující efektivní ovládání domácnosti. Uživatelský komfort dále doplňuje přístupový systém s videotelefonem. Projekt zároveň klade důraz na použití kvalitních materiálů s certifikacemi EPD, FSC a PEFC.
Skanska dokončuje rezidenční čtvrť Albatros Kbely v Praze 19 a spouští výstavbu poslední etapy s bytovými domy Charlie a Delta. Ta nabídne 178 bytů v moderním architektonickém pojetí a finálně dotváří plnohodnotnou městskou čtvrť s rozsáhlým veřejným prostranstvím a bohatou občanskou vybaveností. Projekt nabídne nízkoenergetické bydlení s třídou PENB-A i certifikací BREEAM. Dokončení je plánováno na začátek roku 2028. Investice do poslední etapy činí 917 milionů korun a celkové náklady na projekt přesahují nižší jednotky miliard korun. Aktuálně je prodáno více než 34 % nabídky.
Bytové domy Charlie a Delta nabízí byty o dispozicích 1+kk až 3+kk, přičemž největší zastoupení mají jednotky 2+kk. Všechny byty disponují balkonem a venkovním stíněním oken s elektrickým ovládáním. Vybrané byty v nejvyšších patrech mají prostornou terasu s přípravou na vířivku a pergolu. Obyvatelům bude k dispozici také společná střešní terasa a v přízemí domu se nachází sklepy, kolárna s kočárkárnou, prostory pro ukládání domovního odpadu i garáže doplněné o parkovací přístřešky před budovou. Všechna parkovací stání budou připravena na instalaci nabíjecích wallboxů pro elektromobily.
„V posledních budovách Charlie a Delta využijeme prefabrikované koupelny, které budou instalovány ve většině bytů. Pro zákazníky to znamená konzistentní kvalitu zpracování, protože kompletně vybavené koupelny jsou vyráběny mimo staveniště v řízených podmínkách s důrazem na precizní provedení. Z pohledu výstavby zase přináší vyšší míru efektivity a přesnosti, omezení stavebního odpadu a současně zvýšení bezpečnosti přímo na stavbě,“ uvádí Michal Kubát, projektový manažer Skanska Residential.
Poslední etapa přináší v rámci redesignu výrazný architektonický prvek v podobě ochozů vedených podél bytů, které rozšiřují pobytový prostor a podporují kontakt s okolím. Jejich součástí budou dřevěné lamelové prvky a zeleň v květnících, které přirozeně zapadají do charakteru lokality a zároveň pomáhají regulovat oslunění interiérů.
Neméně důležitou roli hraje i veřejný prostor, který se rozroste o nové dětské hřiště, cyklostezku a parkovou plochu přesahující 8 000 m². V rámci celé rezidenční čtvrti tak vznikne přes 15 000 m² zelených ploch, doplněných o venkovní fitness zóny, místa pro společné grilování, komunitní záhony, supermarket, mateřskou školu a pestrou nabídku herních a relaxačních prvků pro obyvatele všech generací.
„Dokončená čtvrť nabízí budoucím rezidentům řadu výhod, od široké nabídky služeb, přes rychlou dostupnost do centra MHD, až po blízkost přírody a klidné prostředí bez další navazující výstavby. Zájemci oceňují širokou nabídku dispozic 2+kk, které dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším na pražském trhu a oslovují jednotlivce, páry, seniory i mladé rodiny,“ uvádí Iva Stejskalová, manažerka značky a komunikace Skanska Residential.
Finální etapa projektu je navržena v souladu s přísnými požadavky mezinárodní certifikace BREEAM a dosahuje nejlepší možné energetické třídy PENB A. Ve srovnání s legislativním standardem referenční budovy nabídne až o 50 % nižší energetickou náročnost. Energetický koncept doplňují fotovoltaické panely umístěné na střechách budov s roční výrobou až 43 MWh.
Projekt také klade důraz na šetrné hospodaření s vodou. Pro splachování toalet a praní se bude využívat voda z vlastní studny, zatímco úsporné armatury u kohoutků přispějí k dalším úsporám. Celkově se tak odhaduje snížení spotřeby pitné vody až o 30 %, což odpovídá úspoře přibližně 33 litrů na osobu a den. Významnou roli má také modrozelená infrastruktura, která pomáhá zlepšovat místní mikroklima.
O projektu
Rezidenční čtvrť Albatros Kbely vzniká v pěti etapách a zahrnuje celkem 11 bytových domů s 688 bytovými jednotkami na ploše téměř 98 000 m². Dosud byla dokončena mateřská škola a tři etapy projektu. Čtvrtá fáze je aktuálně ve výstavbě s plánovaným dokončením v průběhu letošního roku a nyní se začíná stavět také poslední etapa projektu.
Projekt Albatros Kbely dostal název podle legendárního cvičného letounu Aero L-39 Albatros. Ten je vystaven v nedalekém hangáru Leteckého muzea Kbely. Identita nové rezidenční čtvrti je tak pevně spojená s aviatikou, na kterou odkazuje řada prvků v interiéru a exteriéru v celém areálu včetně názvů jednotlivých bytových domů.
