Únorová data ČSÚ potvrzují meziroční růst stavební produkce o 4,1 %
Nově zahájená bytová výstavba si připsala meziroční růst o téměř 46 %. Proč to ale nestačí? Deficit bydlení vznikal řadu let a jeho dohánění bude velmi obtížné.
Únorová data ČSÚ potvrzují meziroční růst stavební produkce o 4,1 %. Tahounem bylo pozemní stavitelství, kde evidujeme meziroční nárůst produkce o 7,8 %. Naopak inženýrské stavby zaznamenaly meziroční pokles o 5,5 %, což může být dáno dočasnými výkyvy mezi rozbíhajícími se a dobíhajícími projekty a obecně podmíněno průběhem velkých infrastrukturních projektů.
Na první pohled působí povzbudivě data z bytové výstavby, kde vidíme výrazný meziroční nárůst jak u zahájených, tak dokončených bytů. V únoru 2026 byla zahájena výstavba 3 923 bytů (meziroční růst o 45,9 %). Dokončeno bylo 3 222 bytů (meziroční růst o 20,8 %).
Zároveň ale platí, že i přes aktuální meziroční nárůsty zůstává bytová výstavba dlouhodobě pod úrovní, která by odpovídala potřebám trhu. Deficit bydlení vznikal řadu let a jeho dohánění bude velmi obtížné. Současný růst je do značné míry tažen projekty povolovanými před několika lety, do budoucna naopak můžeme očekávat ochlazení ovlivněné nepovedenou digitalizací stavebního řízení, jejíž dopady stále „dobíhají“.
Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví je proto klíčovým faktorem pro další vývoj zejména oblast povolování staveb, které vyžaduje reformu, aby se v Česku stavělo rychleji a předvídatelněji.
Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví