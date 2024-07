Stavba / Hrubá stavba / Normy a právní předpisy / Nový stavební zákon: Co čeká stavebníky od 1. července?

Nový stavební zákon: Co čeká stavebníky od 1. července?

Na začátku července vstoupil v platnost nový stavební zákon, který přináší řadu změn v oblasti stavebního řízení. O těchto změnách jsme v červnu hovořili s Pavlem Kubískou, advokátem z advokátní kanceláře Invicta. Následující článek shrnuje hlavní novinky, které nový stavební zákon přináší, a jejich dopad na stavebníky a developery.

Struktura stavebních úřadů

Jednou z hlavních změn, kterou nový stavební zákon přináší, je změna struktury stavebních úřadů. Jak Pavel Kubíska vysvětluje, původní plán z roku 2021 předpokládal kompletní změnu struktury stavebních úřadů, kdy měly být přeneseny kompetence obcí zpět do působnosti státu. Tento plán však nebyl naplněn a většina úřadů zůstane nadále pod obcemi. Pro běžné stavebníky to znamená, že budou i nadále vyřizovat stavební povolení na městských nebo krajských úřadech.

Největší změnou je zřízení Dopravního energetického stavebního úřadu (DESU), který bude povolovat pouze vyhrazené stavby, jako jsou dálnice, velké přehrady a vysokorychlostní tratě. Většina staveb, zejména ty menší a střední, zůstane v kompetenci obecních stavebních úřadů. Tento nový úřad bude mít také na starosti povolování elektráren s určitou kapacitou.

Digitalizace stavebního řízení

Jedním z hlavních cílů nového stavebního zákona je digitalizace stavebního řízení. Pavel Kubíska přirovnává tuto změnu k princezně Koloběžce: stavebníci mohou stále podávat žádosti ve fyzické podobě, ale dokumentace musí být digitálně nahrána do systému stavebních úřadů. Tento krok by měl zjednodušit proces podávání žádostí a zvýšit efektivitu stavebního řízení.

Portál stavebníka, který byl představen na stavebním veletrhu v Brně, měl od 1. července plně fungovat. Stavebníci si budou moci vybrat, zda žádost podají fyzicky nebo digitálně. Projektová dokumentace však bude muset být nahrána do digitálního systému, což by mělo zjednodušit a urychlit celý proces.

Závazná stanoviska

Další významnou změnou je způsob, jakým se budou získávat závazná stanoviska potřebná k povolení stavby. Nově bude mít stavebník možnost nechat si tato stanoviska vyžádat stavebním úřadem, což by mělo zkrátit dobu trvání stavebního řízení. Závazná stanoviska budou nově součástí jednotného environmentálního stanoviska, které zahrne veškerá stanoviska dotčených orgánů ochrany životního prostředí do jednoho dokumentu.

Kromě toho se zavádí koordinované závazné stanovisko, které by mělo snížit počet dokumentů potřebných k povolení stavby. Místo několika různých dokumentů od různých orgánů bude stavebník potřebovat pouze jeden dokument, který shrne všechna potřebná stanoviska.

Konec územního řízení

Nový stavební zákon ruší územní řízení, což znamená, že stavebníci nebudou muset podávat samostatnou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pavel Kubíska vysvětluje, že dokumentace pro územní řízení bude moci být použita i podle nového zákona, ale bude ji třeba doplnit o stavební konstrukční a architektonické řešení.

Platnost stavebních povolení

Nový zákon zavádí pevnou dobu platnosti stavebního povolení na dva roky od právní moci rozhodnutí a deset let na dokončení stavby. To znamená, že stavebníci budou mít omezený čas na dokončení stavby, jinak budou muset žádat o dodatečné povolení. Tato změna má za cíl zamezit situacím, kdy stavebníci zahájí stavbu a dlouho ji nedokončí.

Přechodné období a další otázky

Nový stavební zákon obsahuje přechodná ustanovení, která umožňují využití stávající dokumentace až do poloviny roku 2027. To by mělo umožnit plynulý přechod na nové standardy a dát projektantům dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům.

Kromě toho zůstává otevřená otázka, jak budou řešeny změny staveb před dokončením a zda budou muset být vypracovány podle nových standardů. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo vydat stanovisko k této problematice.

Nový stavební zákon přináší řadu významných změn, které by měly zjednodušit a zefektivnit stavební řízení. Hlavními změnami jsou digitalizace procesu, zrušení územního řízení, zavedení jednotného environmentálního stanoviska a pevná doba platnosti stavebních povolení. Tyto změny by měly stavebníkům a developerům usnadnit proces získávání stavebních povolení a urychlit realizaci stavebních projektů.

Celý rozhovor s Pavlem Kubískou z advokátní kanceláře Invicta si poslechněte ve videu v úvodu článku.