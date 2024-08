Stavba / Systém digitálního stavebního řízení a portál stavebníka – problémy a návrhy na zlepšení

O tom, jak vážně se důsledky aktuální situace nakonec projeví, rozhodne rychlost, s jakou se úřady vyrovnají s novým systémem a náporem nevyřízených žádostí.

Spuštění systému, který se měl stát vstupenkou do nové éry stavebnictví v Česku, provází problémy. Digitalizaci podle názorů odborník i praxe provází například nefunkčnost a nepřipravenost systému, nedostatečná uživatelská přívětivost a komplikované rozhraní s nejasnými postupy. Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo z neděle na pondělí nový digitální systém, ve kterém téměř měsíc pracují stavební úřady. Šlo zejména o možnost stornovat dokumenty, provoz bez nutnosti ručně doplňovat oprávněné osoby nebo o zrychlení serverové služby.

„Umožnili jsme lokálním adminům změnit zpracovatele dokumentu včetně úřadu, takže když podatelna správně nepředá dokument, má to řešení. Místní správce taky dostal možnost dokument stornovat. Zrychlili jsme volání serverových služeb. Upravili jsme přebírání stavu vypravení z elektronické spisové služby. Přidali jsme doručenku do popisu vypravení dokumentu. Dokumentace v BPP balíčku se teď lépe zobrazují na celé obrazovce. Opravili jsme vícenásobné doručení u nově vypravených dokumentů. Když přidáte dotčený orgán jako účastníka, tak se rovnou vyplní údaje a není nutné zadat oprávněnou osobu,“ vyjmenoval Bartoš změny. Některé z věcí, které úprava zavádí, postrádaly úřady u původní verze systému.

Z původních cílů Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je online. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech. Přečtěte si také O digitálním stavebním řízení 4 měsíce před spuštěním Přednáška Ing. arch. Petra Klána

Aktualizace na přelomu července a srpna neodstranila nespokojenost

Digitalizace stavebního řízení a výhrady SMO ČR

Výzvy a problémy

Digitalizace stavebního řízení, spuštěná 1. července 2024, přináší značné komplikace. Jak uvedl například Městský úřad ve Vsetíně, nový Informační systém stavebního řízení (ISSŘ) byl spuštěn bez řádného zkušebního provozu a s nedostatečnou integrací s dalšími klíčovými systémy. Tento stav výrazně zvyšuje pracnost a časovou náročnost úředníků, systém vykazuje řadu nedostatků a nejasností v terminologii, což ztěžuje jeho praktické použití. V důsledku toho se objevily problémy, jako je nemožnost korektně spravovat podání či absence nutných funkcí, které jsou nezbytné pro zákonný výkon správních činností.

Reakce a doporučení

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl vyzval Ministerstvo pro místní rozvoj k urgentnímu řešení této situace, aby byla zajištěna funkčnost a uživatelská přívětivost systému. V opačném případě by mohlo dojít k vážným problémům v oblasti stavební správy, což by mělo negativní dopady na občany i na rozvoj měst a obcí. 1)

Digitalizace stavebního řízení a výhrady ČKA

Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla ještě v polovině července například nebylo možné požádat o vyjádření dotčený orgán, jako jsou hygiena nebo hasiči. „V Praze zase nešly připojit odbory magistrátu ani připojit parcely z katastrálního úřadu,“ uvedl pro SZ Byznys.

„Se znepokojením sleduji současnou situaci ohledně nefunkčnosti Portálu stavebníka. Podporuji digitalizaci stavebního řízení a vždy jsem chválil Vaši snahu v této oblasti. Nicméně současný stav, po třech týdnech od spuštění, je neudržitelný. Systém DSŘ, nejen Portál stavebníka, nefunguje ani v základních funkcionalitách, natož ve slibovaném rozsahu, což má závažné dopady na každodenní práci našich členů,“ uvádí v dopise z 23. 7. 2024 předseda České komory architektů Jana Kasl. 2)

Členové ČKA se na MMR obracejí prostřednictvím help desku, který nefunguje příliš efektivně.

ČKA žádá:

zajištění opakovaného školení „jak pracovat s Portálem“ pro členy České komory architektů. A to nejen ještě v srpnu, ale následně po každé jeho zásadní změně.

Nápravu současného nevyhovujícího a neudržitelného způsobu hlášení chyb systému, kdy se jednotlivci musí obracet na konkrétní osoby bez zpětné vazby.

Zároveň Kasl již dříve zdůraznil, že jde o skvělou myšlenku. „Princip digitalizace je jediná možná cesta. Pro projektanty, nejen architekty, ale inženýry je to ta nejlepší cesta, šetříme papíry, šetříme čas, neobíháme úřady,“ míní. Dodal také, že současné vedení ministerstva nezrušilo správně výběrová řízení, která zůstala po předchozí ministryni Kláře Dostálové (ANO) a také nevybralo nejlepší firmu. „Je stavebním zákonem nepolíbená. (…) Hlavně vedle nich musí sedět tým analytiků a expertů na stavební a běžné procesní právo, systém je zhotoven nešťastně i softwarově.“

Digitalizace stavebního řízení a výhrady Platformy pro zdravý stavební zákon

Platforma pro zdravý stavební zákon, která sdružuje významné expertní a profesní organizace, jako jsou Česká komora architektů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářská komora či Asociace developerů.

Členové platformy se rozhodli veřejně vystoupit proti závažným problémům spojeným s digitalizací stavebního řízení. V dopise adresovaném prezidentu republiky, premiérovi a dalším klíčovým ministrům upozorňují na nefunkčnost a nepřipravenost zavedeného systému, který značně komplikuje práci stavebních úřadů a ohrožuje plynulost stavebních řízení v České republice. 3)

Dopis detailně popisuje konkrétní problémy a kritická stanoviska zástupců měst a obcí po celé republice. Mnozí úředníci se potýkají s technickými chybami, nedostatečným školením a nejasnými postupy, což vede k frustraci a nárůstu protestů. Asociace developerů tak apeluje na vládu, aby se tímto kritickým stavem zabývala a přijala konkrétní opatření k nápravě, včetně transparentního zveřejnění informací o úpravách systému a harmonogramech jejich realizace.

Zveřejněním dopisu chce platforma přispět k širší informovanosti veřejnosti a podpoře otevřeného dialogu mezi vládou a odbornou veřejností. Cílem je společně nalézt efektivní řešení, které zajistí hladký přechod na digitální systém stavebního řízení, jenž bude funkční, uživatelsky přívětivý a bezpečný.

Průběžné úpravy systému, reakce na nedostatky – bude to stačit nebo zmatky zbrzdí české stavebnictví?

Podle Ivana Bartoše by příští změna informačního systému měla umožnit načítání seznamu parcel a účastníků řízení do šablon nebo hromadně ztotožnit účastníky řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj úpravy centrálního systému pro stavební řízení upravuje pravidelně od jeho spuštění, úředníci totiž od začátku hlásí nedostatky a chyby.

Svou daň za zmatek na stavebních úřadech nese kromě nového digitalizovaného systému ale také převis žádostí, které stavebníci podali před 1. červencem ještě podle starého stavebního zákona. Zdá se, že tato strategie problém nevyřeší. Na povolení budou stavebníci muset počkat delší dobu.

Předseda ČKA Jan Kasl v dopise ministru Bartošovi žádá „o urgentní řešení současné situace a zajištění řádného fungování Portálu stavebníka v co nejkratší době, aby naši členové mohli plnit své smluvní povinnosti vůči stavebníkům a nedostali se do existenčních problémů.“

Rodinný dům, který se v rámci nového zákona řadí do kategorie jednoduchých staveb, by měl být nově povolen do 30 dní od podání žádosti. V případě složitějších staveb, jako je například celý bytový dům, bude mít úředník lhůtu dvojnásobnou. Stavební úřad může tyto lhůty prodloužit maximálně o dalších 60 dní.

Aktuální situace a hrozící zpoždění řízení z pohledu ČKAIT

Radim Loukota, místopředseda představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), v souvislosti s variantou, že by stavební úřady mohly mít častěji problém s dodržováním stanovených lhůt, upozorňuje, že stavebníci mají v takovém případě možnost na úřady podat stížnost.

„Za všech okolností platí správní řad a jeho správní lhůty. Ty musí stavební úřady dodržovat a v opačném případě je možno podat stížnost,“ uvedl Loukota.

Protahování povolovacího řízení, kterému nyní budou kvůli nepředvídatelné situaci na stavebních úřadech stavebníci čelit, se podle Roberta Špalka, předsedy ČKAIT, dalo zabránit.

Digitalizace a účinnost rozsáhlé rekodifikace stavebního práva se neměly nerozbíhat ve stejný okamžik. „Proč se nemohl samostatně zdigitalizovat původní proces a po odladění do něj implantovat nový zákon, se jen těžko chápe. Ministerstvo pro místní rozvoj bude muset hasit požáry na dvou frontách a už nyní z praxe slyšíme, že to může vést k zamrznutí stavebnictví na úrovni povolování stavebních záměrů i na několik měsíců,“ uvedl pro SZ Byznys Robert Špalek. 4)

