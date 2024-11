Nejistota kolem digitalizace stavebního řízení trvá

Odeslat žádost a dokumentaci pro stavební povolení přes Portál stavebníka. Počkat pár dní. Zvednout telefon a zavolat na úřad, zda jim dokumentace došla celá nebo jen část, zda ji mohou otevřít, případně i zpracovat. Pokud ne, domluvit se na jiném postupu doručení žádosti a dokumentace (mimo zákon). Vše poslat znovu (nezákonně) buď datovou schránkou, mailem nebo poštou/osobně. Na některé úřady či dotčené orgány přitom ani není nutné volat: rovnou totiž vyzývají stavebníky, aby problémy s portálem vynechali a poslali jim vše přes datovou schránku.

Neuvěřitelné? Ano! Přesně tento postup jsou nuceni stavebníci a jimi pověřené autorizované osoby-projektanti, praktikovat již 4. měsíc v řadě. Popsaný případ, kterých Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) registruje desítky, potvrzují právní nejistotu, která je nyní spojena s povolováním a kolaudací staveb. Jsou rovněž dokladem toho, že stavebníci i stavební úřady nebo dotčené orgány musejí vědomě porušovat zákon. Od 1. 7. 2024 je totiž přípustné podání pouze prostřednictvím Portálu stavebníka jako klíčové části digitalizace stavebního řízení (DSŘ). A procesně nezákonným způsobem podané žádosti mohou být jen těžko posouzené, aniž by takové rozhodnutí mohlo být úspěšně napadeno.

ČKAIT proto jen zdrženlivě hodnotí vývoj návrhu opravy digitalizace stavebního řízení. Po úterním jednání (22. 10.) na půdě Poslanecké sněmovny PČR, jehož se zúčastnili rovněž ministr dopravy Mgr. Martin Kupka, nový ministr pro místní rozvoj Ing. Petr Kulhánek, i zástupce opozice ANO Roberta Králíčka, zaznělo, že Vláda bude oběma komorám Parlamentu ČR předkládat tzv. Návrh I. Byla na něm totiž uzavřena dohoda napříč politickým spektrem a bude tedy přijat zrychleně již v prvním čtení. Všichni politici totiž na rozdíl od ČKAIT věří, že se do konce listopadu výše popsané problémy Portálu stavebníka podaří odstranit.

Návrh I je jen částečným bypassem digitalizace stavebního řízení; řeší pouze problémy stavebních úřadů, dotčených orgánů a územního plánování. Ty by mohly se zpětnou účinností od 1. 7. 2024 fungovat duálně a používat i vlastní digitální nástroje (nejen DSŘ). Tato úleva neplatí pro stavebníky, kteří mají i nadále doufat, že Portál stavebníka se podaří opravit, stabilizovat a zprůchodnit. Stavebníci i nadále nebudou smět používat jiné digitální formy podání projektové dokumentace, které byly přípustné do 30. 6. 2024, a budou muset i nadále nahrávat projektovou dokumentaci pouze prostřednictvím problematicky fungujícího Portálu stavebníka do centrální Evidence elektronických dokumentací, odkud si ji mají do svých jiných systémů brát jak stavební úřady, tak i dotčené orgány. Že to však nejde, potvrzují četné zkušenosti autorizovaných osob.

Předkladatelé Návrhu I přislíbili, že před případným schválením Návrhu I v Senátu na konci listopadu 2024 bude Portál stavebníka včetně nahrávání dokumentací na centrální úložiště plně stabilizován a plně funkční. V případě, že se to nepodaří, bylo přislíbeno, že bude urychleně přijat upravený Návrh II, který po určitou dobu umožní, aby projektová dokumentace byla podávána i jiným způsobem než pouze přes Portál stavebníka. Zástupci ČKAIT i další účastníci jednání vyslovili zásadní nesouhlas s přijetím Návrhu I v předložené podobě a opakovaně požadovali, aby tento návrh byl upraven a částečný bypass jen pro úředníky byl nahrazen řešením pro všechny účastníky povolovacího řízení.

ČKAIT navíc nepovažuje za pravděpodobné, že se do konce listopadu podaří plně stabilizovat a zprůchodnit Portál stavebníka, neboť obsahuje příliš mnoho problémů, které nejsou jednoduše řešitelné. Duální systém podání, který ČKAIT navrhuje a který je u zavádění takto složitých informačních systémů častý, by umožnil ponechat v přechodném období v provozu Portál stavebníka (minimálně pro dokončení již podaných žádostí) a zároveň umožnil podání žádosti a projektové dokumentace i jinou fungující elektronickou cestou, tedy například datovými schránkami. Tento požadavek ČKAIT nadále není zcela nepochopitelně akceptován a ani projednán! Přitom duální systému by podle názoru Komory byl optimálním řešením současných problémů, a to i v porovnání s Návrhem II, který je stále předkládán jako jediná možná alternativa k Návrhu I.

„Nechceme nic jiného než to, aby politici konečně odblokovali současný stav, který od letošního července paralyzoval povolovací procesy v celé republice a uvedl do právní nejistoty stavebníky, projektanty i úředníky,“ požaduje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Také opakovaně zdůrazňuje, že ČKAIT nechce návrat tištěných výkresů, ale požaduje alternativu k podávání přes Portál stavebníka do Evidence elektronických dokumentací.

Pokud bude Portál stavebníka a Evidence elektronických dokumentací spolehlivě fungovat, bude se využívat. Pokud nebude, což je současný stav, který trvá již čtyři měsíce a velmi pravděpodobně potrvá ještě velmi dlouho, budou mít stavebníci a jimi pověření projektanti možnost zaslat projektovou dokumentaci i jinou digitální formou, například přes datovou schránku. V obou případech je formát digitálního výstupu stejný, jen je doručen jinou formou. Dokumentace podaná jiným digitálním způsobem (datovými schránkami) může být také ukládána v přechodném období na jednotném úložišti Centrální evidence dokumentace, avšak nikoliv stavebníky.

ČKAIT oceňuje částečnou změnu přístupu členů Vlády ČR i jejich týmů: poprvé připustili, že v rámci repase DSŘ nebudou řešit jen problémy stavebních úředníků, ale i stavebníků, projektantů a stavebních podnikatelů. „Potřebujeme rychle pomoci stavebníkům, projektantům, stavitelům i všem zaměstnancům ve stavebnictví s problémy vyvolanými tím, že jsou již čtvrtý měsíc odkázání pouze na problematicky fungující Portál stavebníka. Pokud vázne vydávání stavebních povolení a kolaudací, je zastavena a ohrožena realizace staveb a jejich dokončování. Stavbaři v tomto případě nemohou fakturovat dokončené zakázky, mohou být sankcionováni za nedodržení termínů a dostávají se do neřešitelných finančních a existenčních problémů. Několik měsíců ještě bylo možné překonat, ale pokud by tento stav trval i nadále, skončilo by mnoho pracovníků stavebního odvětví na pracovním úřadu. Pokud by museli i další měsíce čekat, až bude Portál stavebníka opraven a bude fungovat spolehlivě, bylo by to pro řadu stavebních firem a jejich zaměstnance likvidační. A pokud je projektová dokumentace podána nezákonným způsobem, nemůže být platné a nezpochybnitelné ani žádné navazující rozhodnutí o povolení či kolaudaci stavby. To je opravdu velmi nebezpečná situace, která musí být rychle vyřešena,“ upozorňuje Robert Špalek.

Žádost o stavební povolení je i nyní možné podat přes Portál stavebníka nebo i jinak v listinné podobě. Listinná podoba je podle platných českých zákonů nejen „papír“, ale i jiná digitální forma včetně datové schránky. Podání žádosti, tedy až na zmatečnost používaných právních pojmů, není zásadním problémem.

Zásadním problémem je požadavek na podávání projektové dokumentace jediným možným zákonným způsobem, a to výhradně přes problematický Portál stavebníka. „ČKAIT jde o to, aby bylo možné podat ‚stejný balík digitální dokumentace‘ ve stejné podobě (formát PDF) jen pomocí jiného ‚pošťáka‘, když ten první onemocněl,“ shrnul podstatu problému Ing. František Konečný, Ph.D., místopředseda ČKAIT a předseda Legislativní komise ČKAIT, na sobotním Shromáždění delegátů ČKAIT. A upozornil i na další zásadní nedostatek. Pokud stavebník někoho pověří podáním žádosti přes Portál stavebníka a ten onemocní, zemře, odcestuje nebo jen přestane pracovat, již se ke komunikaci se stavebním úřadem nedostane. Do Portálu se totiž každý může přihlásit svými osobními identifikačními údaji, a protože nefunguje registr zastupování, nelze to již změnit.