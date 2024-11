Metodika pro energeticky příznivé renovace architektonicky a historicky cenných budov

Jak skloubit snížení energetické náročnosti s historickou hodnotou budovy? Vzniká metodika. Přijďte na konferenci Energetická náročnost budov 28. 11. v Praze.

Přestože nemovité kulturní památky a památkově chráněná území tvoří jen malé procento rozlohy Česka, jde často o hustě zastavěná území, v nichž celkově žijí stovky tisíc domácností.

Zájem o renovace historických a architektonicky cenných nemovitostí roste

Historicky či architektonicky cenné budovy patří do segmentu budov s vysokou energetickou náročností. Ten může být pro majitele – obce, spolky, církve, firmy i jednotlivce – problematické v době vysokých cen energií dlouhodobě provozovat. Zvažují-li renovaci takové budovy, včetně snížení její energetické náročnosti, měli by volit taková opatření, která respektují její historickou hodnotu. Možnosti, jak tyto dvě stránky skloubit, nabízí investorům, architektům, energetikům i pracovníkům památkové ochrany připravovaná metodická příručka Energeticky příznivé renovace architektonicky a historicky cenných budov. Pro Ministerstvo životního prostředí ji zpracovává Centrum pasivního domu a dokončena by měla být koncem tohoto roku.

„Historické budovy určují ve velké míře ráz našich měst, obcí i kulturní krajiny. Bohužel na mnoha místech vidíme, že budovy chátrají nebo byly poničeny nahodilými dílčími zásahy. Zároveň svoje majitele včetně státu zatěžují vysokými náklady na provoz. Cílem připravované metodiky je proto hledat opatření, která zvýší kvalitu užívání těchto budov, sníží jejich energetickou náročnost a současně pomohou zachovat to, co je na nich skutečně hodnotné. K financování takových renovací mohou majitelé využít různé typy dotací, například z programu Nová zelená úsporám nebo z Modernizačního fondu,“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR.

Přijďte na konferenci Energetická náročnost budov 28. 11. v Praze

Nová pravidla pro energetické specialisty, EKIS, M-EKIS, novela vyhlášky 264/2020 Sb. a PENB v ENExu, změna dotačních titulů… Přednášet bude i Michal Čejka, technický expert Centra pasivního domu a autor metodické příručky Energeticky příznivé renovace architektonicky a historicky cenných budov.

Tato vzdělávací akce je zapsána v ENEX pod číslem 428.

„V praxi vidíme, že zájem o renovace historických a architektonicky cenných nemovitostí roste. Proto připravujeme dotační tituly zaměřené přímo na energeticky účinná opatření na těchto budovách, a to při zachování požadavků na ochranu jejich historické a kulturní hodnoty. Od roku 2021 jsme podpořili 112 renovací památkově chráněných rodinných a bytových domů částkou bezmála 75 milionů korun z programu Nová zelená úsporám. Další více než dvě stovky žádostí evidujeme v Modernizačním fondu, kde kromě památkově chráněných budov financujeme i architektonicky cenné budovy bez státní památkové ochrany, a zájem v této výzvě přesáhl vyhrazenou čtyřmiliardovou alokaci o 16 procent,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

„Zatímco běžný dům ušetří po kompletní renovaci kolem 70 až 90 % nákladů na vytápění i chlazení, v kontextu zachování historicky cenných hodnot často není možné přistoupit k realizaci všech zamýšlených energeticky úsporných opatření. Problematické bývá například zateplení fasády z vnější strany, limitována může být i výměna oken nebo umístění fotovoltaiky. Výsledná energetická úspora tak bude nižší – podle předmětu ochrany a rozsahu renovace činí od 20 do 60 %. Nicméně promyšleným návrhem energetického konceptu je možné architektonicky cennou historickou budovu posunout v klasifikaci průkazu energetické náročnosti budovy i do třídy B – velmi úsporná,“ říká Michal Čejka, technický expert Centra pasivního domu a autor metodické příručky.