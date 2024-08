Aktualizace informačního systému stavebního řízení

MMR aktualizovalo společně s dodavateli Informační systém stavebního řízení a portál stavebníka. Změny směřují hlavně ke zrychlení práce s řízením a schvalováním stavebních záměrů, byly přidány na tři desítky šablon dokumentů, které se používají nejčastěji.



Zdroj: MMR ČR Zdroj: MMR ČR

Aktualizace odpovídá na požadavky, které ministerstvo od začátku července zaznamenalo od představitelů obcí nebo profesních organizací. V tomto týdnu systém umožní také hromadné ověřování osob, parcel, stavebních a navrhovaných objektů nebo účastníků řízení.

Od prvního července se na půdě MMR uskutečnila řada jednání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše s představiteli Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, České komory architektů, Platformy za zdravý stavební zákon a dalších organizací, které mají výhrady k novým informačním systémům stavební správy.

„Poslední aktualizace informačního systému odpovídají na ty nejvážnější požadavky našich partnerů z řad profesních organizací a samospráv. Jde hlavně o automatizaci práce, aby zaměstnancům stavebních úřadů vedení řízení zjednodušoval a urychlil. Je pravdou, že v prvním měsíci od spuštění to bylo spíš naopak,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Nové funkce informačního systému v rámci plánovaného vývoje ke 12. srpnu 2024

Je možné načítat osoby z listů vlastnictví přímo do řízení. Jedná se o první verzi, funkci budeme průběžně vylepšovat na základě zpětné vazby uživatelů.

Jako vztah parcely a stavebního objektu v rámci záměru je možné zadat vztah „Sousední“.

Uživatel si může zobrazit odeslaný dokument v podobě, v jaké byl vypraven adresátovi.

Nově je možné odeslat dokument jednotlivým účastníkům opakovaně například v případě selhání prvního doručení.

Nově je možné v editoru používat zástupné znaky a texty (např. účastníci, pozemky, název úřadu).

Při zadávání umístění stavebního záměru našeptávač zobrazuje také okresy.

Úpravy na základě zpětné vazby úřadů

Přepracovali jsme pořadí úkonů při schvalování stavebního záměru, aby lépe odpovídalo praxi.

Při zadávání účastníků řízení se u jednotlivých typů účastníků zobrazují také odpovídající písmena ustanovení § 182 stavebního zákona.

Systém umožní odeslat ke schválení vlastní dokument pouze ve formátu PDF. Tím se zabrání chybnému vypravení dokumentů v otevřeném formátu (např. docx). Stále je potřeba kontrolovat podpis dokumentu. Automatická kontrola je součástí plánovaného vývoje.

V tomto týdnu také informační systém umožní hromadné ověřování osob, parcel, stavebních a navrhovaných objektů i účastníků řízení. Popis použití nových funkcí najdou zaměstnanci stavebních úřadů v sekci aktuality přímo v systému a MMR také aktualizuje související manuál. „Od těchto funkcí si slibujeme zásadní zrychlení a vyšší komfort práce pro úředníky. Rozumím tomu, že nové informační systémy na ně neudělaly dobrý první dojem, ale každé plánované rozšíření přinese ve dvoutýdenních odstupech výrazné zlepšení. Chtěl bych zaměstnancům stavebních úřadů i dotčených orgánů poděkovat za trpělivost a veškeré zvýšené úsilí při náběhu nového stavebního zákona a digitalizace,“ dodal Bartoš.

MMR také do systému přidalo další zhruba tři desítky šablon dokumentů, které pracovníci stavebních úřadů používají nejčastěji. Jedná se například o rozhodnutí nebo závazná stanoviska. Automaticky se do nich propisují údaje, které už systém má z dosavadního vedení řízení. I v tomto případě resort dodává vzorové dokumenty podle potřeb stavebních úřadů. Do konce srpna by jejich počet měl dosáhnout zhruba 130. Vzhledem ke změnám a zjednodušením v novém stavebním zákoně, kdy se například vydává už jen povolení záměru, bude konečné množství šablon výrazně nižší, než tomu bylo v řízeních podle předchozí legislativy a předpisů.

Informace o provedených aktualizacích najdou uživatelé také přímo v Informačním systému stavebního řízení v sekci aktuality.