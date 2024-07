Testování portálu stavebníka a digitalizace stavebního řízení

Portál stavebníka má umožnit digitální sledování celého procesu stavebních řízení včetně aktuálních odpovědí dotčených orgánů a následného vyrozumění. Testoval se během května a června, ostrý start vypukl 1. července, společně s oficiální platností nového stavebního zákona pro běžné stavby. Jaké jsou první poznatky?

Portál stavebníka označují jeho tvůrci jako základní kámen procesu digitalizace stavebního řízení. Jsou zde zaznamenány všechny správní úkony, včetně stavební dokumentace a vyrozumění o výsledku řízení, které je žadateli doručováno dle správního řádu poštou nebo datovou schránkou. Systém je propojený s příslušnými státními registry a pomocí webového prohlížeče je přístupný z jakéhokoliv digitálního zařízení. Pro přihlášení slouží identita občana, například ověření pomocí bankovní identity. „Portál stavebníka obsahuje všechny důležité funkce, které vyžaduje nový stavební zákon. Na základě testování již došlo k opravám prvotních chyb a postupně se systém dále rozšiřuje a vylepšuje,“ uvádí příslušný resort Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na svých internetových stránkách.

Reakce zástupců měst a obcí

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ) kritizovalo ve svém prohlášení například nedostupnost řady nezbytných funkcionalit, nedostatečné proškolení úředníků a v neposlední řadě i právní problematičnost celého procesu. Resort MMR s jejich tvrzením nesouhlasí a prohlašuje, že všechno je funkční a informační systémy umožňují efektivní správu a řízení stavebních projektů. Nicméně přiznává, že nové informační systémy splňují zatím základní funkce, přičemž například napojení na ekonomický systém stavebního úřadu mezi ně nepatří.

„Vzhledem k velkému počtu různých ekonomických systémů, které úřady používají, je nebylo možné v krátkém čase napojit. Počítá se s tím v dalším vývoji Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ),“ uvedl resort s tím, že nyní úředníci vygenerují ve svém ekonomickém systému variabilní symbol a částku, kterou následně vloží do platebního příkazu v ISSŘ.







Zdroj: Pexels Zdroj: Pexels

„U většiny úřadů se doteď párování došlých plateb řešilo zvlášť v jejich ekonomickém systému. V budoucnu ISSŘ došlé platby spáruje s platebními příkazy. Nepočítáme s integrací na lokální spisové služby úřadů. Opakovaně jsme tuto informaci úřadům sdělovali. ISSŘ eviduje dokumenty samostatně, což odpovídá i novému stavebnímu zákonu. Povinnost spisové služby se splní uchováváním dokumentu v informačním systému,“ dodávají v tiskové zprávě a dále odkazují na vypracovaný manuál.

Odstraněny byly dle informací MMR i prvotní problémy s vyhledáváním dle obce, ulice a PSČ s vysvětlením, že u záměrů, kde je dotčeno více parcel nebo katastrálních území je zobrazování v přehledech složité, protože záměry mohou obsahovat třeba i tisíce pozemků. V některých případech lze vidět i záměry a řízení, které patří jiným stavebním úřadům z důvodů koordinace činnosti v území. Resort ubezpečuje, že mimo úředníky ale nikdo jiný data nevidí.

„Dokumenty a obsah spisu řízení nejsou v současnosti vidět z jiného úřadu, a tak to i zůstane. Úředník nesmí svévolně měnit, co mu nepřísluší. Pokud někdo neoprávněně upravuje záměr (či cokoli jiného), zůstává o tom v systému samozřejmě záznam,“ upřesňují zástupci MMR na školeních a popírají, že by v řádném proškolování něco zanedbali. Další webináře plánují v letních měsících. Přihlásit se na ně lze na stránkách ministerstva.

Reakce projektantů, architektů a stavebníků

Předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Robert Špalek je k tvůrcům Portálu stavebníka poněkud smířlivější, nicméně přiznává, že on i většina jeho kolegů podávali na stavební úřad všechny rozpracované projekty raději do 30. června tak, aby povolovacím procesem prošli ještě podle starého stavebního zákona. V případech, kdy to nestihli, se pokusí postupovat elektronickým podáním dokumentace zpracované podle původních vyhlášek.

„V případě podání podle nového zákona musí stavebník počítat s tím, že nově definovaný rozsah povinné prováděcí dokumentace bude podrobnější, a tedy i finančně náročnější. Celkově lze říci, že celkový balík dokumentace, který stavebník potřeboval podle starého stavebního zákona, byl menší než ten, který bude potřebovat po 1. červenci. Proto bude u již rozpracovaných zakázek nutné upravit smluvní vztahy,“ vysvětlil Robert Špalek s tím, že si není jistý, zda se bude opravdu jednat o výrazné zrychlení celého procesu.







Zdroj: Pexels Zdroj: Pexels

„Dosud šlo zahájit stavbu ihned po vydání stavebního povolení. Nově musíme počítat u většiny staveb se zahájením stavby až po dopracování dokumentace pro provádění stavby. Nezapomeňme na to, že některé dotčené orgány budou nyní ověřovat i dokumentaci pro provádění stavby. Před tímto ověřením ale také nelze stavbu zahájit. Nemyslím si tedy, že vždy dojde ke zrychlení povolovacího řízení. Přinejmenším i proto, že délku povolovacího řízení není s čím porovnávat. Oni totiž neexistují žádné relevantní údaje o délce povolovacího řízení v ČR,“ dodal v rozhovoru s odkazem na aktuální průzkum ČKAIT, který provedli mezi autorizovanými osobami (inženýr, technik, stavitel). Průzkum ukázal, že ve výkladu „délka povolovacího řízení“ je skutečně značný rozdíl. Většina oslovených do délky povolovacího řízení započítává i dobu změny územního plánu nebo zpracování projektu, což ve výsledku trvá i roky.

Nicméně záměr MMR je odbornou obcí zcela jistě vítán už toho důvodu, že projektanti již dlouho pracují v digitálním prostředí a proto oceňují, že mohou komunikovat v podobném duchu i se stavebními úřady. Zlepšit by se měla podle zprávy ČKAIT pouze informovanost, „aby bylo zcela jasné, jakou projektovou dokumentaci mají po 1. červenci do tohoto systému nahrávat…“ Přechodová ustanovení nového stavebního zákona a metodická doporučení MMR to podle jejich slov zatím nijak neusnadnila. Za důležité považují i to, podle jaké dokumentace se bude kolaudovat. Ověřenou dokumentací bude dokumentace povolení záměru, u některých dotčených orgánů ale také dokumentace pro provádění stavby.

Propojené systémy a nárůst žadatelů

,“ dodává na závěr Robert Špalek.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si počin hájí a hlásí nárůst počtu žadatelů. Věří, že stavební úřady si s náporem papírových žádostí poradí a bez problémů přejdou do nového systému – do portálu stavebníka pro veřejnost a Informačního systému stavebního řízení pro úředníky. Výhodou je bezesporu to, že systémy jsou vzájemně propojené i s databází státu, řadu formulářů tedy vyplní za uživatele. Dokumentace již nebude postaru „obíhat“ úřady, ale všichni k ní budou mít přístup z jednoho místa. Aktuální dokumentace pak zjednoduší a urychlí schvalovací proces. Celé řízení bude probíhat digitálně, odpadne nutnost tisknout stavební dokumentaci a s tím spojené náklady. Informační systém pro úředníky je samozřejmě propojený i s katastrem nemovitostí nebo Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a dalšími datovými zdroji státu. V prvních červencových dnech již hlásí MMR přes 2 106 žadatelů, rozpracování 547 žádostí a 36 podání. Do informačního systému stavebního řízení se přihlásilo přes 4000 úředníků napříč Českem.

„Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů. Správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role. Některým úřadům už naše call centrum pomohlo tyto počáteční problémy vyřešit a administrátoři mají k dispozici od nás také detailní manuál,“ popsal na začátku července ostrý start místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a potvrdil nákup nové IT techniky pro stavební úřady v hodnotě přes 208 milionů korun z Národního plánu obnovy a 43 milionů ze státního rozpočtu. Pro úřady je vybavení zdarma.

