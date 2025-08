Stavba / Hrubá stavba / Polovina domácností chce lepší bydlení. Novostavbu plánuje jen 10 % lidí – brzdí je byrokracie

Polovina domácností chce lepší bydlení. Novostavbu plánuje jen 10 % lidí – brzdí je byrokracie

Každá 2. domácnost chce v nejbližších letech vylepšit své bydlení. Nejčastějšími důvody pro rekonstrukce jsou nevyhovující vzhled bytu či domu a úspora nákladů za energie. Nejčastěji chtějí do rekonstrukcí investovat mezi čtvrt a půl milionem korun. Právě rekonstrukční práce jsou přitom hlavním sektorem, který táhne bytovou výstavbu. Tu celkově brzdí především nefunkční stavební řízení. Na výstavbu vlastního domu se tak chystá jen desetina populace.

Polovina domácností v České republice se chystá v nejbližších letech na rekonstrukci svého bydlení, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos. Z toho 12 % se do rekonstrukce pustí už v nejbližších 12 měsících.

Pro tu polovinu populace, která se do vylepšování bydlení pustí, je nejčastějším důvodem pro rekonstrukce nevyhovující vzhled bydlení a jeho vybavení (54 %). Stále významnější roli však hrají renovace vedoucí k úspoře nákladů za energie (35 %) či lepší komfort, jako je třeba více světla či dobré tepelné a zvukové izolační schopnosti bytu či domu (29 %).

„Právě rekonstrukční a menší stavební práce jsou tím, co stavební trh drží. Výstavba nových nemovitostí stagnuje především kvůli problémům ve stavebním řízení. Lidé ale chtějí bydlet lépe a moderněji, zároveň roste jejich kupní síla. Jsou tedy připraveni do svého bydlení investovat,“ uvádí jednatel pro obchod Xella v České republice a na Slovensku Igor Forberger.

Kolik chcete do rekonstrukce investovat?

Ochotu domácností více utrácet potvrzuje i fakt, že více jak 11 % lidí do rekonstrukce vloží přes milion korun a dalších 15 % mezi půl milionem a milionem. Naopak s menší úpravou v hodnotě do 100 tisíc počítá 20 % lidí.

Na výstavbu nového bydlení se v nejbližší době chystá jen 10 % lidí. „V 1. čtvrtletí letošního roku stavební úřady udělily nejméně stavebních povolení za poslední čtvrt století. Právě problémy s nefunkčním stavebním řízením jsou tím, co stavebníky nejvíce odrazuje. Lidé už se nebojí inflace, vysokých úrokových sazeb hypoték nebo drahých energií, mají naopak nejvíce úspor v historii. A chtějí je investovat do svého bydlení. Stavební sektor by z toho mohl těžit a odrazit se k solidnímu růstu. Bez funkčního stavebního řízení to ale hned tak nepůjde,“ dodal Igor Forberger.

Pro stabilizaci trhu s bydlením je nutné výrazně zvýšit výstavbu nových bytů a rodinných domů. „V loňském roce bylo v České republice dokončeno 30 tisíc bytů. To je málo, situace na nemovitostním trhu se tak stále zhoršuje. Počet nově zahájených bytů za prvních pět měsíců roku 2025 je v meziročním poklesu −11 %, což potvrzuje negativní trend. Dostupnost bydlení je silné předvolební téma. Doufáme, že nezůstane jen u slov a přijdou konkrétní kroky ke zlepšení situace,“ apeluje Igor Forberger.

V nejbližších letech totiž na trh zamíří zástupci tzv. Generace Z. Silné populační ročníky potomků tzv. Husákových dětí – děti narozené mezi lety 2005–2010. Tyto děti jsou nyní na prahu plnoletosti a začnou hledat své první bydlení. „Na trh tak zamíří další stovky tisíc lidí, kteří budou hledat první bydlení, ať už nájem nebo vlastní dům či byt. Propast mezi nabídkou a poptávkou se tak ještě prohloubí, právě mladé generaci se přitom přístup k dostupnému bydlení nejvíce zhoršuje,“ varuje Igor Forberger.

Podle něj je klíčem k větší bytové výstavbě zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Stát může podpořit rozsáhlejší výstavbu zejména efektivnějším povolovacím procesem, lepším sladěním územního plánování se stavebním zákonem a urychlením digitalizace stavebních úřadů.

Průzkum zaměřený na aktuální témata ve stavebnictví uskutečnila Xella na vzorku 1029 respondentů z celé České republiky. Sběr dat byl realizován v červnu letošního roku prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.