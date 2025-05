Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / S deskami Multipor je možné zateplit budovu z vnější i vnitřní strany

S tímto uceleným systémem lze zateplit budovu i klasicky z vnější strany, ale ideální je pro objekty, kde to není z jakéhokoliv důvodu možné. Vlastnosti tepelně izolačních pórobetonových desek Multipor tak umožňují zateplit všechny stavby včetně novostaveb, starších domů nebo historických a památkově chráněných objektů bez negativního vlivu na vnější podobu fasády.

Multipor pomáhá vylepšit vnitřní prostředí, a to jak vzhledově, tak tepelně technicky. Je to přírodní materiál, který dokáže velmi dobře pracovat s vlhkostí ve vzduchu, tak i s případnou zbytkovou vlhkostí, která může být ve zdivu v průběhu realizace. Navíc zvládá i zdivo, které není možné dodatečně odizolovat od zemní vlhkosti. Jedinou podmínkou je, že v průběhu životnosti stavby musí být zaručeno pravidelné větrání. Ideální pro tyto stavby je proto řízené větrání s úpravou vlhkosti vzduchu. Podstatnou vlastností tohoto materiálu je, že neohrozí stávající konstrukci. V menších tloušťkách je to bez problémů, u tlouštěk nad 100 mm je vhodné projekt nechat posoudit u společnosti Xella, která desky Multipor vyrábí a dodává. Xella navíc v rámci podpory upozorní na řešení konkrétních problémových míst, případně poskytne i další konzultace dle potřeb stavby.

S Multiporem se vnitřního zateplení nemusíte bát

Vnitřní zateplení je často spojené s rizikem kondenzace vodních par a plísněmi, omezením je i pocit ztráty vnitřního prostoru, protože vnitřní izolace ubere část obytného prostoru. Dalším rizikem jsou u nevhodného materiálu i statické problémy – nadměrná vlhkost může způsobit poškození konstrukce, zejména u staveb s dřevěnými prvky. Řada stavebníků má vnitřní zateplení spojené i s technologickou náročností: vnitřní zateplení vyžaduje precizní dodržení technologických postupů, aby se předešlo problémům s vlhkostí a kondenzací. Prověřeným řešením, které se uplatnilo na řadě významných historických a památkových objektů, je zateplení minerálními deskami Multipor. Při vnitřním zateplení obecně je hlavní limitující vlastností kondenzace vodní páry. Zateplení paropropustnými deskami s vhodnými kapilárními vlastnostmi řeší tuto problematiku prostřednictvím aktivního transportu vodní páry a vody bez použití parozábran.

Postup zateplení pomocí desek Multipor je jednoduchý

Vhodným podkladem pro aplikaci desek Multipor je beton, cihla, pórobeton či vápenopísek. Přídržnost k podkladu musí být minimálně 80 kPa a rovinnost 5 mm na metr. Na stěny se pomocí Multipor lehké malty celoplošně nalepí desky Multipor. Následně se na desky aplikuje, rovněž z Multipor lehké malty, výztužná vrstva s výztužnou tkaninou v tloušťce. Finální povrchovou úpravu může tvořit nátěr, stěrka nebo obklad. V případech, kdy je stěna vlhká a kontaminovaná solí, se používá systém Multipor ExSal Therm. Stěnu není nutné před aplikací vysušit, ale nesmí být zcela mokrá. Postup aplikace je stejný, jen se používají odsolovací desky Multipor ExSal Therm a malta Multipor ExSal Therm, která má vyšší kapilární vodivost než odsolovací deska. To jí umožňuje absorbovat vlhkost a v ní rozpuštěné soli ze stávajícího zdiva a přenášet je do odsolovací desky. Krystaly solí se usazují v pórech odsolovací desky a vlhkost odchází do prostoru místnosti. Dostatečné větrání místnosti je tedy pro funkci systému nezbytné a zásadní.

Na webu xella.cz v sekci Služby/podpora je možné si prohlédnout nebo stáhnout všechny potřebné publikace včetně video-postupů, které názorně prezentují všechny části a detaily aplikace tepelně izolačních desek Multipor.