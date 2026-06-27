50. výročí provozu výrobního závodu cihelny Wienerberger v Novosedlech
Přehrát audio verzi
50. výročí provozu výrobního závodu cihelny Wienerberger v Novosedlech
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Příležitost, kdy se můžete projít zajímavým a v některých ohledech tradičním, i když dnes leckdy sofistikovaným provozem, se nenaskytne často. Moderní technologie v akci včetně zázemí výroby za plného chodu a k tomu exkluzivní ukázka robotického zdění, to už není běžná návštěva s gratulací k výročí.
Zig Ziglar: „Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete.“
Inovativní a udržitelná řešení pro stavbu či rekonstrukci
Odborníci briskně zařadí podle jména, ale pokud nejsou všichni odborníci, pak rychlé shrnutí, které vystihuje gró produkce společnosti Wienerberger s.r.o.
Wienerberger s.r.o., společnost nabízející komplexní portfolio inovativních a udržitelných řešení pro stavbu či rekonstrukci. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a doplňky střech Tondach, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter, betonové produkty Semmelrock a potrubní systémy Pipelife. Wienerberger s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě.
Věřte nevěřte, že když jsem přijímal pozvání u příležitosti 50. výročí provozu výrobního závodu cihelny Wienerberger v Novosedlech na Moravě dne 11. června 2026, byl jsem potěšen. Proč? Protože rád nacházím „věci“ tam, kde byly minule, a pokud jsou v lepší kondici, pak jenom dobře.
Předešlé setkání v Novosedlech na Moravě
Hovořím o jednom z mých dřívějších setkání se závodem v Novosedlech u příležitosti slavnostního zahájení otevření první výrobní linky v ČR na cihly plněné minerální vatou. Nosným grafickým motivem celé kampaně a zároveň této akce byl kosmonaut pohybující se, společně s broušenou cihlou plněnou minerální vatou Porotherm T Profi, prostorem na orbitu. Toto spojení je provázeno sloganem: „Hvězdná technologie pro Váš dům.“ Celá výrobní linka byla tehdy první tohoto druhu v naší republice. Výsledek za 57 mil. Kč je vyvrcholením úsilí odborníků z vlastního vývoje společnosti Wienerberger a spolupracujících institucí VUT Brno, TZÚS Praha a Brno, CSI Praha a PAVUS Praha. Její provoz byl spuštěn 1. 1. 2014 se slavnostním zahájením 26. 3. 2014 a lze ji využívat ve trojsměnném provozu. Výrobky bude dodávat zejména na trh v České republice s možností exportu do Polska a na Slovensko. Tuto linku opouštějí cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou určené pro výstavbu nízkoenergetických budov, rodinných a bytových domů, bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat. Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě minerální čedičové vaty integrovaná uvnitř dutin. Byť se se společností Wienerberger s.r.o. setkáváme celé ty roky, tak mezi dnešním krásným výročím a tehdejším otevřením první výrobní linky v ČR na cihly plněné minerální vatou uplynulo dlouhých 12 let.
Morava nás vítala deštěm, ale došlo i na slunce
Taková příležitost, kdy můžete projít velmi zajímavým a v některých ohledech tradičním, i když leckdy sofistikovaným provozem, se nenaskytne často. Vidět při komentovaných prohlídkách moderní technologie v akci včetně zázemí výroby za plného chodu a k tomu exkluzivní ukázku robotického zdění, to už není běžná návštěva s gratulací k výročí. Den nám sice začal deštěm, tudíž firemní deštník jako dárek byl více než na místě. Nicméně o to více jsme pak přivítali krásné slunné počasí po zbytek slavnostního dne. Ve chvíli zahájení nám poskytnuly párty stany svůj suchý azyl včetně kávy, občerstvení a pohodového rautu. Pódium pro řečníky, kde posléze vystupovala kapela, bylo taktéž kryté, tudíž vše v poho, můžeme startovat. Úvodního slova se zhostil pan inženýr Jakub Šafář, ředitel závodu Novosedly a následně hosty pozdravil a přivítal generální ředitel (CEO) a jednatel společnosti Wienerberger pro Českou republiku pan inženýr Kamil Jeřábek a další hosté.
Zdící automat byla třešnička na závěr celé exkurze
Po slavnostním přípitku, předesílám, že skvělým nealko vínem, se společnost rozdělila dle logistiky na skupiny, které zůstaly a využily pohostinnosti párty stanů nebo vyrazily do výroby na komentovanou prohlídku. Průvodce nám dělal nikdo menší než inženýr Jakub Šafář, ředitel závodu Novosedly. Popisovat jednotlivé části provozu by bylo nadbytečné. Nicméně pár postřehů. Společnost mi dělal s přilbou na hlavě opálený chlapák, který následně seznal, že zde dělal 30 let. Jeho komentáře byly skvělým doplňkem a osvětlily mi nelehkou práci tehdy i dnes. Další zjištění bylo, že ta linka, kterou jsem „křtil“ v roce 2014 má sestru a společně se činí na platformě cihel plněných minerální vatou. Při návratu z provozu vidět venku zdící automat, byla už ta třešnička na pověstném dortu.
Den se beze zbytku vydařil, a tak nezbývá než ještě jednou pogratulovat k výročí jubilantovi v Novosedlech na Moravě.
Viděno slovy tiskové zprávy
Cihelna Wienerberger Novosedly patří k technologické špičce a slaví 50 let
Výrobní závod společnosti Wienerberger v Novosedlech slaví 50 let od svého spuštění. Od roku 1976 vždy patřil mezi provozy využívající nejmodernější technologie. Jeho výrobní portfolio se během uplynulého půlstoletí, ale i nyní, zaměřuje na inovativní produkty, které utvářejí moderní způsoby výstavby. Výroba cihel plněných minerální vatou, důraz na robotizaci, digitalizaci a moderní pracovní prostředí činí z této cihelny nejen centrum inovací, ale také spolehlivého zaměstnavatele.
Dnešní výrobní závod Novosedly stojí na kombinaci zkušeností a moderních technologií. Výrazným milníkem novodobé historie bylo spuštění robotické plnicí linky v roce 2015, díky níž se v Novosedlech začaly vyrábět cihly plněné minerální vatou pro jednovrstvé zdění. Instalace této technologie na výrobu nejmodernějších tepelně izolačních cihelných bloků Porotherm T Profi zařadila novosedelskou cihelnu mezi nejatraktivnější závody světového výrobního portfolia společnosti Wienerberger. Technologie plnicí linky umožňuje zpracování keramických polotovarů 24 hodin denně, 6 dní v týdnu a cca 300 dní v roce.
Závod dnes zaměstnává kolem 60 lidí, pracuje ve třísměnném provozu a stále víc se soustředí i na své okolí. Vedle moderní výroby klade důraz na ohleduplnost k přírodě a dobré vztahy s okolím. Využívá vlastní fotovoltaickou elektrárnu, postupně elektrifikuje manipulační techniku a podporuje udržitelnou dopravu – například veřejně přístupnou nabíječkou pro elektromobily. Péče o krajinu je tu samozřejmostí, každý rok se v okolí vysazují nové stromy, minimálně jeden za každého zaměstnance.
Do dalšího půlstoletí vstupuje závod Novosedly s jasnou vizí. „Naše síla je v kombinaci moderní technologie a lidí, kteří ji umí využít,“ říká Jakub Šafář, ředitel závodu, který závod vede posledních deset let. „V blízké budoucnosti se budeme soustředit na testování nových materiálových řešení i podporu výrobků připravených pro robotické zdění,“ dodává Jakub Šafář.
„Závod v Novosedlech je skvělým příkladem toho, jak může vypadat moderní a udržitelná průmyslová výroba. Vybudovali jsme zde jeden z technologicky nejpokročilejších cihelných provozů v Česku, který na trh dodává vysoce kvalitní a inovativní produkty. Novosedly vynikají zejména robotickou výrobou, podporou udržitelnosti a moderním zázemím pro zaměstnance. Po 50 letech tak Novosedly ukazují, že i tradiční obor může jít stále dopředu a vyrábět i cihly určené pro robotické zdění – technologii, která se rychle stává běžnou součástí staveb po celém světě,“ doplňuje Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger v České republice.
Jak šel čas s výrobním závodem Wienerberger Novosedly
Nový závod, nový začátek
Výstavba nové cihelny začala v roce 1972 a skončila o tři roky později. Na tehdejší dobu šlo o mimořádně moderní provoz s technologiemi z Československa, Německa, Švýcarska i Itálie. V roce 1976 se rozjel ostrý provoz a výroba bloků CDKL. Bez palet, s ručním skládáním rovnou na auta – ale s jasnou ambicí vyrábět ve velkém. Závod tehdy zaměstnával zhruba 75 lidí a jel na plné obrátky. Už v roce 1977 přišla další výzva v podobě zavedení výroby stropnic Hurdis.
Zlom po revoluci
Rok 1989 přinesl zásadní změnu. Novosedly se osamostatnily a krátce poté se staly prvním závodem společnosti Wienerberger v České republice. Začaly investice do technologií, modernizace výroby i přechod na systém Porotherm. Závod se stabilizoval a postupně si vybudoval silnou pozici v rámci celé skupiny.
Závod, který udává směr
Výrazným milníkem novodobé historie bylo spuštění plnicí linky v roce 2015, díky níž se v Novosedlech začaly vyrábět cihly plněné minerální vatou pro jednovrstvé zdění. V roce 2026 zavádí závod výrobu nové generace cihel Porotherm RR Profi, tzv. “Robot Ready” cihel, které jsou určené pro zdicího robota WLTR od Wienerbergeru. Jsou navrženy s mimořádnou přesností rozměrů a doplněny o speciální drážky a úchopové body, které slouží jako vodítka pro robotické rameno. Tato konstrukční úprava zajišťuje bezpečné a přesné uchopení a pokládku každé cihly. Optimalizovaný tvar a hladký povrch dále usnadňuje nanášení tenkovrstvého pojiva automatizovanými systémy.
Na závěr
Den se beze zbytku vydařil, a tak nezbývá než ještě jednou pogratulovat k výročí jubilantovi v Novosedlech na jižní Moravě.
Použité podklady:
- Citáty – http://www.citaty.net
- Fotografie a text – autor
- Tisková zpráva a první dvě fotografie E media.cz@wienerberger.com