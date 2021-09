Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger

Pod vedením prof. Ing. Petra Hájka, CSc., vedoucího Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, se sešla odborná porota nad projekty mladých studentů středních stavebních škol v rámci 12. ročníku soutěže.

Ani v letošním, již 12. ročníku soutěže, studenti nezklamali a svými projekty porotu nejenom potěšili, ale mnohdy i mile překvapili. Z celkově velmi kvalitních prací byly vybrány nejlepší projekty v kategoriích Projekt rodinného domu a Projekt občanské a bytové stavby.

V celostátním kole se letos utkalo 46 prací studentů 3. ročníků v kategorii Projekt rodinného domu a 31 studentů 4. ročníku v kategorii Projekt občanské a bytové stavby, z 21 přihlášených škol z celé republiky, 18 projektů soutěžilo o speciální ocenění Tondach. Celkem se 12. ročníku soutěže účastnilo 144 studentů.

Mezi třeťáky zvítězil Josef Kolařík ze SPŠS Valašské Meziříčí, 2. místo obsadila Tereza Hanáčková ze SPŠ Zlín a na 3. místě se umístila Veronika Marešová ze SPŠ Letohrad. Speciální ocenění Tondach získala práce Kristýny Dusílkové ze SPŠS Mělník. Vítězem mezi čtvrťáky se stala Karolina Urbanová z VOŠ a SPŠS Praha 1, 2. místo patří Matěji Pavlů ze VOŠ a SPŠ Volyně a na 3. místě skončila Kateřina Valentová ze SPŠS České Budějovice. Speciální ocenění Tondach si vysloužila práce Daniela Krále ze SPŠS Brno. Zároveň se letos porota rozhodla poprvé udělit speciální cenu za inovativní přístup studentu 4. ročníku Vojtěchu Dostálovi z VOŠS a SŠS Vysoké Mýto, který v rámci kategorie Projekt občanské a bytové stavby navrhl zajímavou podobu knihovny.

„Už jsme si zvykli, že studenti v rámci této naší soutěže odvádějí dobrou práci, přihlašují velmi zajímavé projekty, které často svou úrovní převyšují jejich dosavadní zkušenosti. Pokaždé se těším na nový ročník soutěže, co nám opět předvedou. Nejinak tomu bylo i letos a já jsem opravdu rád, že tento pozitivní ukazatel nadále trvá, protože to je jedině dobře pro celý náš obor. V mladých, nebál bych se říct budoucích projektantech, nám již dnes roste obrovský potenciál. Na základě toho si i my nadále bereme za své podporu těchto mladých talentů, ve které chceme nadále pokračovat,“ hodnotil letošní ročník Ing. Ivo Petrášek, duchovní otec soutěže a zároveň člen odborné poroty za firmu Wienerberger. Poté ještě dodal: „Letos jsme se také rozhodli poprvé udělit mimořádnou cenu studentovi 4. ročníku, který projevil inovativní přístup a navrhl konstrukčně velmi zajímavou knihovnu. V následujících ročnících v tomto oceňování chceme pokračovat a věřím, že nám studenti opět dokážou svůj um.“

Vítězové soutěžního klání obdrží za 1. místo 10.000 Kč, za 2. místo 5.000 Kč, za 3. místo 3.000 Kč a studenti, jejichž projekty byly vybrány v rámci speciálního ocenění Tondach, získají 5.000 Kč v obou soutěžních kategoriích, stejně jako student speciálně oceněný za inovativní přístup. Finančně odměněny budou také školy vítězných studentů.

Pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

Ukázky oceněných prací:



Josef Kolařík, SPŠS Valašské Meziříčí – 1. místo kategorie Projekt rodinného domu Josef Kolařík, SPŠS Valašské Meziříčí – 1. místo kategorie Projekt rodinného domu

Tereza Hanáčková, SPŠ Zlín – 2. místo kategorie Projekt rodinného domu Tereza Hanáčková, SPŠ Zlín – 2. místo kategorie Projekt rodinného domu





Veronika Marešová, SPŠ Letohrad – 3. místo kategorie Projekt rodinného domu Veronika Marešová, SPŠ Letohrad – 3. místo kategorie Projekt rodinného domu

Kristýna Dusílková, SPŠS Mělník – Speciální ocenění Tondach kategorie Projekt rodinného domu Kristýna Dusílková, SPŠS Mělník – Speciální ocenění Tondach kategorie Projekt rodinného domu





Karolína Urbanová, VOŠ a SPŠS Praha 1 – 1. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby Karolína Urbanová, VOŠ a SPŠS Praha 1 – 1. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby

Matěj Pavlů, VOŠ a SPŠ Volyně – 2. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby Matěj Pavlů, VOŠ a SPŠ Volyně – 2. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby





Kateřina Valentová, SPŠS České Budějovice – 3. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby Kateřina Valentová, SPŠS České Budějovice – 3. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby

Daniel Král, SPŠS Brno – Speciální ocenění Tondach kategorie Projekt občanské a bytové stavby Daniel Král, SPŠS Brno – Speciální ocenění Tondach kategorie Projekt občanské a bytové stavby





Vojtěch Dostál, VOŠS a SŠS Vysoké Mýto – Speciální ocenění za inovativní přístup Vojtěch Dostál, VOŠS a SŠS Vysoké Mýto – Speciální ocenění za inovativní přístup