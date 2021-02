Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / 7 výhod zděného domu

Za poslední desetiletí zažilo stavebnictví opravdovou revoluci. Používají se nové technologie, materiály, postupy. A jinak tomu není ani v případě tolik oblíbených zděných domů, které dnes v sobě spojují nejen tradici, ale i moderní vzhled a energeticky nenáročné bydlení. Zděný dům tak úspěšně boří veškeré mýty o jeho funkčnosti i nákladech.

1. Dům, co přežije několik generací

Cihla je, byla a stále bude pevným materiálem, čímž si dům zajišťuje dlouhou životnost a funkčnost. Obrovskou výhodou u zděného domu je ale jeho objemová stálost a neměnné technické parametry. Nemusíte se proto bát, že za pár let si „něco sedne“, změní objem, vysublimuje a najednou se objeví větší praskliny, viditelné nerovnosti nebo se změní jeho tepelné vlastnosti.

2. Bezpečné bydlení

Nehořlavý materiál méně náchylný na plísně a vlhkost, taková je cihla. Při požáru nebo živelných pohromách vydrží zděný dům opravdu hodně. Pokud je například část domu zničena požárem, obnovení takové části bývá výrazně snazší, než u hořlavých materiálů jakým je například dřevo, kde se oheň šíří daleko rychleji a zničí tak podstatně větší část domu. To samé platí i při povodních a záplavách. Je pravdou, že zdivo schne déle, ale naopak vlivem vody na dřevě mnohem rychleji vzniká plíseň, kterou odstraníte jen velmi těžko, pokud vůbec. Právě z těchto důvodů často od majitelů zděných domů uslyšíte, že se ve svém domě cítí opravdu bezpečně. A to nemluvíme o dalších přírodních rozmarech, které na stabilitu a materiál mají výrazný vliv, jako jsou prudké větry nebo silné bouřky.

3. Zapomeňte na drahé vytápění

Někdo může namítat, že vytápění v cihlovém domě patří k těm dražším, protože se díky cihlám dům zahřívá pomaleji. To už ovšem dávno není pravda. I zděné domy dnes splňují určitou energetickou náročnost. Můžete si tak dopřát zděný dům nízkoenergetický nebo rovnou pasivní. Naopak oproti jiným materiálům má zděný dům výborné akumulační schopnosti, což znamená zvýšenou stálost vnitřní teploty. Jakmile se dům vytopí, teplo se v místnostech drží ještě dlouho poté, co se v nich již netopí.

Za zmínku stojí i horké letní dny. Kdo si v nich zrovna nelibuje, najde ve svém zděném domě v tomto období příjemné útočiště.

4. Okna se nerosí, plíseň se netvoří

Někteří majitelé zděných domů mohou tvrdit, že se jim rosí okna. Při poslechu zkušeností od jiných majitelů domů, postavených z různých materiálů, zjistíte, že tento nešvar není rozhodně zaviněn cihlami. Ať už se jedná o jakýkoliv materiál, pro dosažení ideálních tepelných vlastností je důležité zpracování a výběr cihly, izolace (případně rekuperace), oken, vhodně zvolený zdroj tepla a v neposlední řadě stále dokola a oprávněně zdůrazňované správné větrání. To vše s ohledem na natočení, umístění a lokalitu, kde se dům nachází. Ve výsledku si tak můžete ve zděném domě užívat nízké náklady na topení, příjemné klima, suchá okna i stěny bez plísně a vlhkosti.

Pro získání ideálních tepelných vlastností je důležitý správný výběr cihel a izolace. Vyberte si cihly plněné minerální vatou a získejte nejen 2v1, ale šetřete čas při stavbě domu a především svoji peněženku.

5. Slyšíte to ticho?

Klid a soukromí, luxus, který mohou svým majitelům dopřát právě zděné domy. Takové domy totiž disponují výbornými zvukovými vlastnostmi, jak mezi patry, tak zvenčí. Hluční sousedé, projíždějící auta, štěkající psi, to vše bude dokonale utlumeno za zdmi domu. Pakliže se rozhodnete pro patrový dům, v ničem vás neruší dění nad vaší hlavou. Ale platí to i naopak. Co je v domě, zůstane v domě. Nemusíte se tak vzdávat bujarých večírků, můžete si plně vychutnat své domácí kino nebo si zpívat v koupelně. Tuto nespornou výhodu ocení především ti, co mění byt za dům.

6. Stavíme svépomocí

Stavba na klíč je velmi pohodlná a rychlá. To je ale asi tak vše, co pozitivního může přinést, ačkoliv v případě rychlosti výstavby už některé firmy pokulhávají. Kdo chce ušetřit a získat kontrolu i volnou ruku nad stavbou domu, jednoznačně zvolí stavbu svépomocí. Sami si rozhodujete o změnách, které v průběhu stavby můžete pohodlně dělat. I když si na určité práce pozvete známé nebo místní firmu, máte větší kontrolu nad kvalitou odvedené práce i na použitém materiálu. A co je důležité, sami si při stavbě domu svépomocí ovlivníte investované peníze. Navíc vám konkrétně zděný dům dokonce odpustí nějaké ty nepatrné odchylky, kterých se snadno při stavbě můžete dopustit.

7. Je zděný dům drahý?

V dnešní době už tento mýtus rozhodně neplatí. Naopak, při takovém množství možností, při vhodně zvoleném materiálu, můžete ušetřit nemalé peníze. Samozřejmě i zde platí, že často vyšší investice na začátku v podobě kvalitních materiálů = nižší náklady na vytápění. V podstatě všeobecně, díky pevnému a odolnému materiálu, má zděný dům nižší nároky na údržbu i spotřebu energií.

V podstatě všeobecně, díky pevnému a odolnému materiálu, má zděný dům nižší nároky na údržbu i spotřebu energií.