Domy z keramického betonu pro náročné zákazníky navrhl tým mladých architektů

Spojení léty ověřených technologií a kvalitních materiálů s aktuálními trendy bydlení a moderním designem, které nadchne i ty nejnáročnější zákazníky. To byl cíl, který si vytyčili specialisté na výstavbu rodinných domů v Dům jedním tahem (DJT) pro svůj nejnovější katalog. Na pomoc si přizvali tým architektů ze studia BekArch, s nimiž začátkem podzimu představili 6 zcela nových typových projektů rodinných domů.

Jak řekl Roman Ullmann, vedoucí prodeje DJT: „Každoročně přijíždíme na For Arch s nějakou novinkou. Letos jsme chtěli oslovit i ty nejnáročnější zákazníky zcela novými projekty, které i přes to, že jsou typové, nepozbývají invenci architekta. A tak jsme se rozhodli spojit naše zkušenosti s kreativitou mladého progresivního týmu z BekArch a začali jsme pracovat na nové řadě rodinných domů. V rámci této spolupráce vzniklo 6 nových typových projektů, které korespondují s nejnovějšími trendy bydlení a to jak zvenku, tak zevnitř.“

Skvělé vlastnosti v modernějším obalu

Co se nezměnilo, a spojuje tak původní řadu Klasik s novou řadou Premium, jsou skvělé vlastnosti domů vycházející z promyšleného stavebnicového systému a základního stavebního materiálu, jímž je keramický beton (Liaporbeton). Stavba z velkoplošných dílců je velmi rychlá. Hrubá stavba nezabere déle než 2 dny. Díky keramickému betonu mají všechny Domy jedním tahem nadstandardní tepelněizolační vlastnosti a snadno dosahují nízkoenergetického standardu.

Dispozice domů jsou i nadále velmi účelné. Jen u řady Premium se od začátku počítalo s velkorysejším pojetím prostoru pro celou rodinu i pro její jednotlivé členy. Ať už tak v domě potřebujete pracovat, kvalitně relaxovat, užít si společný čas nebo naopak soukromí, najdete pro to vhodný prostor. Vzhledem k tomu, že dispozice domů Premium jsou rozdělené na pomyslné zóny, je také mnohem snazší z nich vytvořit ideální místo i pro soužití více generací, nebo vytvoření místa pro podnikání.

Projekt od architekta zdarma? Ano!

Jak už je u DJT zvykem, k podpisu smlouvy získají zákazníci typový projekt domu zdarma. A ani u domů Premium tomu není jinak. Můžete tak ušetřit nemalé peníze. A díky typovému řešení navíc zvládnete maximálně urychlit přípravu podkladů pro banku i stavební řízení.

Akční nabídka do konce roku 2024!

Do 31. 12. 2024 můžete navíc kromě typového projektu a PENB zdarma získat i skvělou zimní slevu až 222 000 Kč vč. DPH. Celkem tak můžete ušetřit až 294 600 Kč vč. DPH! Více informací najdete na webu www.dumjednimtahem.cz.