﻿Baumit Quido Shop – unikátní průvodce pro on-line nákup

Společnost Baumit představuje zcela unikátní webový portál Baumit Quido Shop, který je komplexním a spolehlivým průvodcem pro výběr a nákup stavebních materiálů Baumit. Tento portál je určen pro stavebníky z řad široké veřejnosti, které provází velmi intuitivně celým nákupním procesem od výběru materiálu přes jeho on-line nákup až po dodávku na určené místo.

V terminologii společnosti Baumit však pojem Quido nabírá na intenzitě již od roku 2015, kdy byla představena aplikace s názvem Baumit Quido Kalkulátor umožňující zájemcům mimo jiné stanovit řešení, skladbu i potřebu jednotlivých materiálů. S cílem rozšířit podporu a pomoc stavebníkům či investorům vznikly později také další aplikace – Quido Vizualizace, Quido Vzorky a Quido Creative. Tyto původně samostatné aplikace se však nyní stávají integrovanou součástí uceleného interaktivního systému Baumit Quido Shop pro on-line nákup stavebních materiálů Baumit. Unikátní systém s velmi přívětivým uživatelským rozhraním nabízí jako úplně první na stavebním trhu možnost výběru materiálu včetně požadovaného řešení, jeho virtuální vizualizaci, určení správného množství a konečně nákup s přehledně kalkulovanou cenou a dopravou podle požadavků zákazníka. To vše efektivně a na jednom místě, ať už z pohodlí domova, nebo kanceláře.

Interaktivní propojení s realitou

Nový webový portál Baumit Quido Shop s kompletní nabídkou všech materiálů z aktuálního ceníku Baumit zastřešuje nejen již zmíněné aplikace, ale také zákazníky hojně navštěvované webové stránky tohoto výrobce. Díky své pokročilé funkcionalitě však propojuje také on-line prostředí s reálnými prodejně-prezentačními místy. Jako příklad poslouží přibližně čtyři desítky Baumit Life center po celé ČR, kde si zákazník může fyzicky vybírat ze vzorků fasád z pohledu materiálu, barevného odstínu či kreativního zpracování povrchu. Přes unikátní QR kód vybraného materiálu se poté propojí do systému Baumit Quido Shop a kompletně dokončí svůj případný nákup s předem stanovenou finální cenou. Kalkulace se propočítává on-line podle jednotkové ceny požadovaného produktu, jeho množství (kdy systém dokáže spočítat spotřebu materiálu podle zadaných parametrů) a nákladů na dopravu. V každém okamžiku tak zákazník vidí finální cenu své objednávky bez dodatečných poplatků.

Komplexní nákup včetně dopravy

Unikátnost celého systému Baumit Quido Shop spočívá rovněž v aktivním zapojení smluvních obchodních partnerů do celého prodejního procesu. To se týká zejména poslední fáze on-line nákupu a tou je doprava zboží k zákazníkovi podle volitelných parametrů. Jednou z možností je osobní odběr objednaného a předem zaplaceného zboží ve vybrané prodejně stavebnin, dále dodání na uvedenou adresu a v nabídce je rovněž expresní doručení domů, a to do 2 pracovních dnů. Platba předem je na portálu Baumit Quido Shop akceptována formou bankovního převodu nebo on-line platby platební kartou přes bránu GoPay.

„Celý poměrně složitý systém webového portálu Baumit Quido Shop jsme realizovali s cílem představit finální produkt, který bude plně automatizovaný, s využitím nejmodernější technologie v oboru IT. Věděli jsme, že vzájemnou interakci a datové propojení s našimi interními systémy ve výsledku nejvíce ocení právě zákazník společnosti Baumit. Jako příklad mohu uvést plně automatické notifikační procesy systému, které zákazníka prostřednictvím e-mailu neustále informují o stavu jeho zakázky a zároveň usnadňují administrativní proces dodání objednaného zboží,“ vysvětluje přednosti nového webového portálu Vladimír Franc, business development manager společnosti Baumit, a dodává: „Celý systém vnímáme také jako skvělý nástroj pro komunikaci s koncovými zákazníky. Webový portál Baumit Quido Shop je z pohledu funkcionality, přívětivého uživatelského rozhraní, vzájemné interakce, množství obsahu a přenosu sdílených dat naplněním vysokých očekávání a potřeb současných uživatelů. Tato moderní forma komunikačně-prodejního kanálu ukazuje také jednoznačný trend na současném trhu se stavebními materiály. Je tedy logické, že již dnes připravujeme v Baumitu další možnosti jeho využití.“

Nový webový portál Baumit Quido Shop je dostupný na https://baumitquidoshop.cz/.