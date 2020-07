Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Velkorysý rodinný dům s kreativní omítkou StoSignature na fasádě

Velkorysý rodinný dům s kreativní omítkou StoSignature na fasádě

S ohledem na poměrně svažitý pozemek bylo uspořádání rodinného domu v Herolticích u Tišnova voleno tak, že veškeré zázemí, včetně garáže a apartmá pro hosty, je umístěno v suterénu, s vazbou na ulici.

V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, je umístěn byt v jediné horizontální rovině, s přímou vazbou na komfortně dimenzovanou terasu. Dům svou konfigurací umožňuje nerušené výhledy do krajiny, jak v denní – společenské zóně, tak v ložnicovém traktu. Většina pozemku je ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na vjezd do garáže a na hlavní obytný prostor v přízemí se nachází terasy zasazené do svahu. Sadové úpravy pozemku navazují na přírodní charakter lokality.









autor stavby – Ing. Martin Klimecký

Cement a beton v hlavní roli v interiéru, omítka se vzhledem betonu na fasádě domu

Dům má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou se zdivem a ocelovými sloupky. Fasáda domu je řešena kombinací kontaktního zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendviče s povrchem pohledové železobetonové moniérky. Prosklené výplně jsou bezrámové, v kombinaci fixních, otvíravých a posuvných polí. Vždy na celou výšku místnosti, bez parapetu a nadpraží. Střecha domu je plochá s extenzivní vegetací. V interiéru se uplatňuje pohledový železobeton na stropech a schodišti, většina stěn je omítaných. Podlahy jsou tvořeny ručně hlazenými cementovými stěrkami. Všechny povrchy v koupelnách jsou obloženy skleněnou mozaikou. Povrch interiérových dveří i vestavěných skříní tvoří dubová dýha.

Inteligentní dům s energií z podzemních vrtů

Primární zdroj energie pro topení a chlazení je tepelné čerpadlo země-voda. Energii získává z trojice vrtů hlubokých 130 metrů. Vytápění domu zajišťuje podlahové topení, chlazení je řešeno aktivací betonového jádra umístěnou v železobetonové stropní desce. Dům je řešen jako tzv. inteligentní, elektronický systém řídí veškeré technologie v domě a umožňuje jejich ovládání z domu, či na dálku.









autor stavby – Ing. Martin Klimecký

Kreativní omítky StoSignature v praxi

Fasáda domu, zateplená fasádním zateplovacím systém StoTherm Classic, je realizována s povrchovou úpravou StoBeton Ter, která patří do nabídky kreativních omítek StoSignature. Vzhled hladkého betonu je docílen kombinací omítek StoLit K1.5 a StoLit Milano, pro dosažení hladkého povrchu je omítka broušena a leštěna.

Vzorky StoSignature jsou připraveny i pro vás

Stačí navštívit webové stránky www.sto.cz/fasády, zaregistrovat se a výběr atraktivních ukázek kreativních omítek StoSignature dorazí v průběhu několika dnů i na vaši adresu. Nechte se inspirovat možnostmi povrchových úprav omítkových fasád, které tento systém nabízí.









autor stavby – Ing. Martin Klimecký

