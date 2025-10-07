Budoucnost řemesel: finále soutěže Řemeslo Skill 2025
Jak soutěž nejlepších učňů v České republice Řemeslo Skill 2025 hodnotí partneři soutěže, porotci a mistři? O tom je druhý díl reportáže z finále této soutěže z Vysokého Mýta.
Natáčeli jsme rozhovory a postřehy na soutěži Řemeslo Skill, která se již od roku 2011 koná ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji. Koná se za podpory Pardubického kraje a řady sponzorů, město Vysoké Mýto poskytuje část svého krásného náměstí pro toto tradiční soutěžní klání učňů ve stavebních profesích. Účastní se nejen učni z Pardubického kraje, ale z celé České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.
Dnes nabízíme druhou část rozhovorů o nadšení, šikovnosti a chuti zvítězit. Tentokrát s partnery a porotci soutěže a také s mistry nejlepších účastníků.
Soutěž Řemeslo/Skill je víc než jen klání o první místo; je to důležitá prezentace budoucnosti řemesel a ukázka talentu, který naše stavebnictví potřebuje. Je to boj proti stereotypům k mladým a k řemeslu.
Řemeslo Skill: obory zedník, truhlář, instalatér, topenář, montér suchých staveb
Důležitým charakterovým rysem soutěže je návaznost řemesel. Staví se stavební segmenty, navazuje zateplení, podlahy, instalace. Prověřuje se tak nejen znalost konkrétní technologie, perfektní a správné provedení, ale návaznost řemesel a schopnost profesí domluvit se na stavbě.
K vidění bylo: zdění – stavební systém Heluz a Ytong, jádrová omítka Baumit na Heluz a zateplení Isover s omítkou Baumit na Ytong, suchá omítka Rigips na Heluz, suchá podlaha fermacell, instalační předstěna Knauf na Ytong, instalace FV plast, Hansgrohe a Alca na segmentech Ytong a Osma a Jika na segmentech Heluz.
Na výsledky a další informace se podívejte v prvním díle rozhovorů z letošního Vysokého Mýta.