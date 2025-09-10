Řemeslo Skill 2025 – co bude letos nového ve Vysokém Mýtě?
14. ročník mezinárodní soutěže učňů stavebních řemesel Řemeslo Skill bude 23.–25.9. 2025. Zedník, truhlář, montér suchých staveb a instalatér/topenář, virtuální realita, simulátor bagru, umělecké tvoření z různých stavebních materiálů. Bude se na co dívat. Přijďte!
Vysoké Mýto opět přivítá soutěž ŘEMESLO SKILL
V pořadí již čtrnáctý ročník mezinárodní soutěže učňů stavebních řemesel ŘEMESLO SKILL proběhne ve dnech 23.–25. září 2025 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Náměstí se na tři dny promění v dynamické staveniště, kde ve dvou halách změří své síly 34 dvoučlenných týmů z 25 škol z České republiky, Slovenska a letos nově i z Polska.
Soutěžní obory zůstávají stejné – zedník, truhlář, montér suchých staveb a instalatér/topenář. Všechny disciplíny budou probíhat v duchu osvědčeného konceptu, který napodobuje skutečné pracovní podmínky na stavbě – jednotlivé úkoly na sebe navazují a vyžadují spolupráci, preciznost a důraz na detail.
Časový harmonogram soutěže
Soutěž zahájí v úterý 23. září ráno obor zedník, odpoledne se připojí instalatéři/topenáři a montéři suchých staveb. Ve středu 24. září se přidají truhláři. Ve středu odpoledne bude vyhlášeno pořadí v kategorii zedníků, zbylé výsledky budou slavnostně oznámeny ve čtvrtek 25. září.
Novinky letošního ročníku
Soutěž topenářů, která měla premiéru v loňském roce, bude pokračovat i letos. Novinkou letošního doprovodného programu je virtuální realita, která doplní oblíbený simulátor bagru firmy STRABAG, jenž se stal v minulých letech velkým lákadlem pro návštěvníky všech věkových kategorií.
Ve spolupráci se ZUŠ Vysoké Mýto a partnery Heluz a Xella bude pro děti připravena novinka – umělecké tvoření z různých stavebních materiálů, které propojí kreativitu s technickým myšlením. Výsledky práce dětí si budou návštěvníci moci prohlédnout na náměstí po celou dobu trvání soutěže.
Poprvé bude celou soutěží návštěvníky provázet moderátor, který přiblíží jednotlivé disciplíny i dění na místě.
A to není vše! Připravujeme další překvapení, která ještě více zatraktivní program soutěže.
Program pro základní školy
Stejně jako v předchozích ročnících je cílem akce nejen porovnání dovedností žáků odborných škol, ale také popularizace řemesel mezi mladší generací. Ve spolupráci se Střední školou stavební Vysoké Mýto a partnery je připraven speciální program pro žáky základních škol, který bude probíhat jak na náměstí, tak přímo v prostorách školy. Jeho cílem je probudit zájem o stavební řemesla a ukázat jejich atraktivitu i perspektivu.
Program odborných konzultací
23. září 2025:
- Trendy ve vytápění, plynové kotle, zplynovací kotle, radiátory/Vaillant, Blaze Harmony, Korado
23.–24. září 2025:
- Stavební systémy a materiály/HELUZ, YTONG, BAUMIT
- Možnosti úspory za energie. Izolace staveb, možnosti zateplení/ISOVER
23.–25. září 2025:
- Využití sádrokartonu ve stavebnictví. Systémy suché výstavby/KNAUF, RIGIPS, FERMACELL, Cech suché výstavby ČR
- Aktuální trendy v oblasti sanitární techniky. Moderní vybavení koupelen a kuchyní/HANSGROHE, LAUFEN, SCHELL ARMATUREN, ALCADRAIN, FV-PLAST
- Ukázka práce s nejmodernějším nářadím včetně možnosti vyzkoušení. Odborné poradenství/MAKITA, FESTOOL
- Jedinečná možnost vyzkoušení práce s bagrem na simulátoru firmy STRABAG
- Virtuální realita/HELUZ
- Odpolední tvoření žáků ZUŠ
Velké poděkování partnerům a organizátorům
Bez spolupráce s partnery a podporovatelů by akce takového rozsahu nemohla probíhat. Těší nás, že kromě tradičních, dlouhodobých partnerů se každý rok přidávají další, kterým není lhostejná budoucnost řemesla. Kromě všech partnerů a sponzorů děkujeme též především spolupořadatelům – Pardubickému kraji, městu Vysoké Mýto, Střední škole stavební Vysoké Mýto a spolku Erudio, z.s., stejně jako Muzeu karosářství, které připraví speciální program pro mistry odborného výcviku.
Na místě bude opět přítomen štáb videoportálu estav.tv a odborný web TZB-info.cz, který je zároveň hlavním mediálním partnerem soutěže.
Kde získat více informací
Veškeré informace o soutěži, včetně programu, soutěžních oborů, škol, partnerů a aktuálního dění, naleznete na oficiálním webu www.remesloskill.cz. Sledujte nás také na sociálních sítích – Facebook a Instagram Řemeslo SKILL, kde najdete novinky, fotografie i zákulisní pohledy.
Za organizátory
Ing. Šárka Poláčková, Školní dílny, z.s., www.remesloskill.cz
Spolupořadatelé soutěže
Školní dílny z.s., Pardubický kraj, město Vysoké Mýto, Stavební škola Vysoké Mýto, ERUDIO CZ
Profesní partneři soutěže
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cech suché výstavby v ČR, Cech topenářů a instalatérů
Mediální partneři soutěže
portál TZB-info.cz, digitální televize estav.tv