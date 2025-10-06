Nejlepší učni Česka a okolních zemí bojují o titul – Řemeslo Skill 2025
Natáčeli jsme rozhovory a postřehy na této tradiční soutěži řemesel. Natáčeli jsme šikovnost, nadšení, úsilí a zažili radost i zklamání. Ale viděli jsme hodně mladých a nadějných řemeslníků. A s klidem říkám, že řemeslo je na vzestupu. Podívejte se na první díl rozhovorů.
Soutěž Řemeslo/Skill v oboru zedník je víc než jen klání o první místo; je to důležitá prezentace budoucnosti řemesel a ukázka talentu, který naše stavebnictví potřebuje. Je to boj proti stereotypům k mladým a k řemeslu.
Řemeslo Skill: obory zedník, truhlář, instalatér, topenář, montér suchých staveb
Důležitým charakterovým rysem soutěže je návaznost řemesel. Staví se stavební segmenty, navazuje zateplení, podlahy, instalace. Prověřuje se tak nejen znalost konkrétní technologie, perfektní a správné provedení, ale návaznost řemesel a schopnost profesí domluvit se na stavbě.
K vidění bylo: zdění – stavební systém Heluz a Ytong, jádrová omítka Baumit na Heluz a zateplení Isover s omítkou Baumit na Ytong, suchá omítka Rigips na Heluz, suchá podlaha fermacell, instalační předstěna Knauf na Ytong, instalace FV plast, Hansgrohe a Alca na segmentech Ytong a Osma a Jika na segmentech Heluz.
Pro samotné mladé budoucí řemeslníky je účast v soutěži obrovskou motivací a zkouškou dovedností. V Mýtě se mísila legrace a chuť zvítězit.
Kluci mohli porovnat své schopnosti s nejlepšími z oboru z ostatních škol a přiučit se od zkušených odborníků z praxe. Získat prestiž, protože účast a úspěch v takové soutěži otevírá dveře na trhu práce. Posílit hrdost na svou profesi. Ukazují, že zedničina je moderní, náročná a kreativní práce, která si zaslouží uznání a bylo vidět, že kluky pozornost těší.
Soutěž tak funguje jako akcelerátor talentu. Pomáhá vychovávat generaci kvalifikovaných profesionálů, kteří jsou připraveni přijímat výzvy moderní výstavby.
Stavařina je frajeřina. Heslo z triček máme my až v závěru videa, ale v Mýtě to bylo vidět celou dobu.
Boj proti stereotypům
Soutěž vizuálně dokazuje, že zedničina a další stavební řemesla jsou především o preciznosti, znalosti materiálů a estetickém citu. Pomáhá to měnit pohled na řemeslné obory jako na atraktivní a perspektivní volbu pro mladé. Upozorňuje na to, jak důležité je podporovat učňovské školství a že úsilí věnované něčemu navíc je důležité pro studenty samotné, pro budoucnost řemesla, pro nás všechny, protože řemesla potřebujeme. Děkujeme organizátorům, partnerům, pedagogům, klukům i jejich rodičům. Děkujeme Střednímu odbornému učilišti stavebnímu Opava za heslo Stavařina je frajeřina.
Soutěž Řemeslo/Skill je vitální injekcí pro celé stavebnictví. Nejenže odhaluje hvězdy zítřka, ale také nám všem připomíná, že bez šikovných rukou a pevných základů nemůžeme stavět ani fungující společnost, ani kvalitní budoucnost. Je to důkaz, že české řemeslo má potenciál a budoucnost!
Výsledky Řemeslo Skill 2025 v oboru zedník
Na prvních třech pozicích v oboru zedník se umístili:
- místo: Dmytro Ivasko a Konstiantyn Kotovych, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
- místo: Pavel Sobotka a Tomáš Wasserbauer, Sřední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
- místo: Vasyl Homechko a Ivan Hrytsko, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví
- Miroslav Kratochvíl a Jan Vacek, Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník p.o.
- Jiří Přikryl a Josef Novák, Střední škola technická Znojmo p.o.
- Štěpán Bajgar a Zdeněk Chládek, Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
- Jiří Ferko a Matěj Hartman, Střední škola stavební a strojní Teplice, p.o.
- Alex Folwarczny a Josef Walczyk, Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, p.o.
- Lukáš Bednář a Kristián Bodor, Střední škola stavební Vysoké Mýto
- Daniel Hanák a František Staněk, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p.o.
- Kryštof Hergesell a Kevin Mižikár, Střední průmyslová škola tavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.
- Lukasz Lusar a Wiktor Popela, Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Václav Chmel a Miroslav Pšeidl, Střední odborné učiliště stavební Plzeň
- místo: Jakub Jandík a Miroslav Kohout, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
- místo: Andrej Bielik a Matej Krutek, Stredná odborná škola stavebná, Žilina Havlíčkův Brod
- místo: Matouš Stojan a Štěpán Šmíd, Střední škola technická Znojmo, p.o.
- Jakub Běhal a Tomáš Zach, Střední škola stavební Vysoké Mýto
- Josef Kohl a Václav Tobiška, Střední škola gastronomická a technická Žamberk
Výsledky Řemeslo Skill 2025 v oboru montér suchých staveb
- místo: Lukáš Smejkal a Ammar Benderradj, Střední polytechnická Brno, Jílová, p.o.
- místo: Zdenek Hlaváč a Jonáš Kubiš, Akademie řemesel, Praha.
- místo: Pavel Palát a Daniel Klanica, Střední škola stavební Valašské Meziříčí
- Martin Stolaric a Tomáš Ulbrich, Stredná odborná škola, Považská Bystrica
- Matěj Matějásko a Nikolas Binek, Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Na prvních třech pozicích v oboru truhlář se umístili:
- místo: Kryštof Kosek a Štěpán Rejman, Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana
- místo: Denis Richter a Michael Svánovský, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o.
- místo: René Novák a Jakub Blahnik, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Rybitví
- Josef Částek a Jiří Chalupný, Střední škola stavební Vysoké Mýto
- David Řiháček a Matěj Kloupar, Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.
- Vít Krombauer a Bruno Jan Vokurka, Střední odborná škola Jarov, Praha
- Matúš Jakeš a Mário Sýkora, Středná odborná škola stavebná, Žilina, Slovensko
- Vojtěch Vaněk a Vojtěch Marek, Střední škola technická Znojmo, p.o.