Stavařina v časovém limitu

Již po třinácté se stane náměstí ve Vysokém Mýtě dějištěm mezinárodní soutěže učňů stavebních oborů ŘEMESLO SKILL. 17. 9. – 19. 9. 2024 bude v jednotlivých oborech soutěžit 34 dvoučlenných družstev z 24 škol z celé České a Slovenské republiky.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Letos již po třinácté přivítá Vysoké Mýto účastníky mezinárodní soutěže učňů stavebních oborů ŘEMESLO SKILL. Třetí zářijový týden se náměstí ve Vysokém Mýtě na tři dny tradičně promění v improvizované staveniště, na kterém se ve dvou halách utkají učni v oborech zedník, instalatér/topenář, montér suchých staveb a truhlář.

Celkem bude ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2024 v jednotlivých oborech soutěžit 34 dvoučlenných družstev z 24 škol z celé České a Slovenské republiky.

Pro soutěžící jsou připravena náročná zadání, na jejichž splnění budou mít určený časový limit. Dodržen bude standardní unikátní koncept, kdy na sebe budou soutěžní zadání navazovat tak, aby učňům simulovala podmínky skutečné stavby.

Soutěž začíná v úterý, kdy hned ráno začnou svoji soutěž zedníci, na něž bude odpoledne navazovat soutěž montérů a instalatérů/topenářů. Soutěž všech zmíněných oborů bude pokračovat ve středu, navíc se přidají truhláři se svým vlastním zadáním. Ve středu odpoledne budou známé výsledky v kategorii zedníků. Program bude vrcholit ve čtvrtek odpoledne, kdy budou vyhlášeni vítězové zbývajících tří oborů.

Novinky letošního ročníku

Novinkou letošního ročníku je rozšíření soutěže instalatérů o topenářskou část, která bude probíhat v úterý odpoledne. Díky účasti odborných firem budou mít návštěvníci z řad veřejnosti možnost získat nové poznatky k otázkám vytápění.

Mediálním partnerem soutěže se v tomto roce nově stal nejnavštěvovanější odborný web pro stavebnictví a technická zařízení budov – TZB-info (www.tzb-info.cz) a dále videoportál estav.tv. Ty budou přítomny na místě se svými štáby tak, aby se informace o aktuálním dění na soutěži dostaly k co nejširšímu okruhu zájemců o stavebnictví.

Další zajímavý doprovodný program pro veřejnost

V návaznosti na ohlasy z minulého ročníku, bude pro všechny zájemce opět připraven simulátor bagru firmy STRABAG, který si budou moci vyzkoušet malí i velcí návštěvníci.

K dispozici budou i zástupci dalších firem, kteří budou přímo na náměstí připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků a předvést nejnovější trendy na trhu z oblasti stavebnictví, řemesel i kutilství.

Program konzultací:

17. září 2024:

Trendy ve vytápění, plynové kotle, zplynovací kotle, radiátory /Vaillant, Blaze Harmony, Korado/.

Trendy ve vytápění, plynové kotle, zplynovací kotle, radiátory /Vaillant, Blaze Harmony, Korado/. 17.–18. září 2024:

Stavební systémy a materiály /HELUZ, YTONG, BAUMIT/.

Stavební systémy a materiály /HELUZ, YTONG, BAUMIT/. 17.–18. září 2024:

Možnosti úspory za energie. Izolace staveb, možnosti zateplení /ISOVER/.

Možnosti úspory za energie. Izolace staveb, možnosti zateplení /ISOVER/. 17.–19. září 2024:

Využití sádrokartonu ve stavebnictví. Systémy suché výstavby /KNAUF, RIGIPS, FERMACELL, Cech suché výstavby ČR/.

Využití sádrokartonu ve stavebnictví. Systémy suché výstavby /KNAUF, RIGIPS, FERMACELL, Cech suché výstavby ČR/. 17.–19. září 2024:

Aktuální trendy v oblasti sanitární techniky, moderní a funkční vybavení koupelen a kuchyní. Vodovodní baterie, instalatérství /HANSGROHE, LAUFEN, SCHELL ARMATUREN, ALCADRAIN, FV- PLAST/

Aktuální trendy v oblasti sanitární techniky, moderní a funkční vybavení koupelen a kuchyní. Vodovodní baterie, instalatérství /HANSGROHE, LAUFEN, SCHELL ARMATUREN, ALCADRAIN, FV- PLAST/ 17.–19. září 2024:

Ukázka práce s nejmodernějším nářadím včetně možnosti vyzkoušení. Odborná konzultace a poradenství /BOSCH, HILTI/

Ukázka práce s nejmodernějším nářadím včetně možnosti vyzkoušení. Odborná konzultace a poradenství /BOSCH, HILTI/ 17.–19. září 2024:

Jedinečná možnost vyzkoušení práce s bagrem na simulátoru firmy STRABAG.

Podpora učebních a studijních oborů v regionu

Soutěž ŘEMESLO SKILL si klade za cíl propagovat řemeslné studijní a učební obory v regionu a s jejich nabídkou oslovovat budoucí o zájemce o studium. K tomu spolu s krajem, odbornými firmami, školami a profesními svazy významnou měrou přispívá spolupořadatel soutěže – Střední škola stavební Vysoké Mýto, která pro žáky též připraví atraktivní řemeslný program přímo v prostorách školy a na náměstí.

Těší nás podpora tradičních i nových partnerů

Velmi si vážíme partnerů, bez jejichž materiální, finanční či mediální podpory by se organizace takto velké akce nemohla uskutečnit. Díky spoluorganizátorům – Pardubickému kraji, městu Vysoké Mýto a Střední škole stavební Vysoké Mýto může soutěž probíhat v takovémto rozsahu. Soutěž zaštitují též oborové svazů a profesních cechy – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cech suché výstavby ČR a Cech topenářů a instalatérů ČR. Všichni partneři si uvědomují nutnost podpory učňovského školství pro jeho další rozvoj.

Velkou měrou se v podpoře učňovského školství angažuje tradiční podporovatel soutěže – společnost Heluz cihlářský průmysl v.o.s., který bude i v letošním roce prezentovat možnosti moderního vzdělávání mladých stavařů.

Kromě dlouholetých podporovatelů soutěže přibyla v letošním roce i řada nových partnerů především z oblasti vytápění.

Jak získat více informací o soutěži

Všechny informace o hlavní soutěži, soutěžních školách, programu soutěže, doprovodném programu či partnerech soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.remesloskill.cz. Aktuální informace, fotografie či informace „ze zákulisí“ budou též na sociálních sítích – Facebook Řemeslo SKILL a Instagram Řemeslo SKILL.

Za organizátory

Ing. Šárka Poláčková

Školní dílny, z.s.

www.remesloskill.cz

Spolupořadatelé soutěže

Školní dílny, z.s.

Erudio CZ, z.s.

Pardubický kraj

Město Vysoké Mýto

Střední škola stavební Vysoké Mýto

Profesní partneři soutěže

Cech suché výstavby ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Mediální partneři soutěže

TZB-info

estav.tv

Sponzoři soutěže Řemeslo/Skill 2024

Alcadrain, s.r.o.

Antonín Novotný – Jehličnaté a listnaté řezivo Baumit spol. s.r.o. BLAZE HARMONY, s.r.o.

Bosch Power Tools. Danfoss, s.r.o. ELESTAV, s.r.o. FV - Plast, a.s. Hansgrohe CS s.r.o.

HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s.

Hilti ČR, spol. s r.o.

HST Žichlínek, s.r.o.

Iveco Czech Republic, a.s. JAF HOLZ spol. s r.o. James Hardie Europe, Fermacell GmbH (organizační složka) KORADO, a.s.

Knauf Praha, spol. s r.o. Laufen CZ s.r.o. MDS Solution s.r.o. Metrostav a.s. Ptáček-velkoobchod, a.s. REMS Česká republika s.r.o. Saint-Gobain

Construction Products CZ a.s., Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Schell GmbH a Co. KG. Armaturen

Siniat Sp. Z o.o.

STRABAG a.s.

Vaillant Group Czech s.r.o.

Viega s.r.o.

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Xella CZ, s.r.o.