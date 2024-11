Stavba / Zedníkem za rok? Novela odborného školství sníží kvalitu absolventů. Přijďte na workshop

Nepotřebujeme zedníky, tesaře, truhláře, podlaháře, pokrývače a další. Stačí nám 1 obor „stavební řemeslo“ s 1 rokem praktické výuky. Alespoň tak zní připravovaná novela školství podle MŠMT a Národního pedagogického institutu. Odborné školy si zoufají, praxe zatím mlčí, ale pak se bude divit.

Natáčeli jsme na soutěži stavebních řemesel ŘEMESLO/SKILL ve Vysokém Mýtě a v závěru padla i otázka na zamýšlené změny ve školství. „Jsme rádi, že jsme jeden z krajů, který se vzepřel plánům,“ říká v rozhovoru Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství. Natáčeli jsme na soutěži stavebních řemesel ŘEMESLO/SKILL ve Vysokém Mýtě a v závěru padla i otázka na zamýšlené změny ve školství.říká v rozhovoru Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství.

Vzdělávání v novém oboru všeobecné lyceum – řemeslné obory od roku 2025

Obor „Stavební řemeslo“ aneb vyřešíme nedostatek řemeslníků tím, že je „zrušíme“?

Od příštího roku začne v ČR vzdělávání v novém oboru všeobecné lyceum. Obor posílí všeobecnou větev středního školství. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministerstvo školství podle něj začne s testovací částí projektu, do června by v zapojených školách měly vzniknout vzdělávací programy, podle kterých se bude od září vyučovat. Nyní mohou žáci studovat lycea s oborovým zaměřením, jako je například pedagogické či technické lyceum.

Řemeslné obory hrají v našem životě stále podstatnější úlohu. Jak vzrůstá její význam, zvyšuje se rovněž počet technických profesí, což se následně projevuje v rostoucí poptávce po technicky vzdělaných odbornících.

Cech topenářů a instalatérů ČR v odborném vzdělávání

Hlavním cílem cechu je zvýšit zájem o studium řemesel, poukázat na jejich perspektivu a význam. Specifickým cílem je zvýšení odborných kompetencí pedagogů, posílení atraktivity a uplatnitelnosti v řemeslech, zajištění informovanosti a snížení předsudků veřejnosti o řemeslech.

V rámci programů a projektů se cech snaží představovat žákům a učitelům SOŠ a SOU jednotlivá povolání v oboru technických zařízení budov, a podporovat je tak při rozhodování o budoucím směru jejich profesního života. Aby byl program co nejzajímavější, začleňujeme do něj soutěže, exkurze do našich členských firem a další formy spolupráce firem se školami.

Vzdělávání v novém oboru všeobecné lyceum – řemeslné obory od roku 2025 TERMÍN – 5. 12. 2024 od 13.00 hodin

Místo konání: HOTEL INTERNATIONAL BRNO V programu workshopu: Změna vzdělávacího systému.

Cíl a využití vzdělání na všeobecném lyceu.

Řemeslné obory od roku 2025.

Provázanost a zájem zaměstnavatelů.

Uplatnění na trhu práce. Přihláška

Kontakt: Zdena Habartová, tel. +420 541 120 565, mobil: +420 730 190 840, cti@cechtop.cz.

Nyní 283 oborů a 1 450 profesních kvalifikací, nově 20–30 skupin. Oborů bude méně a jiné

V současnosti si mohou uchazeči o studium na středních školách vybírat z 283 oborů, nabídka se může v krajích lišit. Na obory navazuje systém 1 450 profesních kvalifikací. Podle vyjádření Jiřího Nantla, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy: „Mnozí z nich ale své volby posléze litují, nemají motivaci pokračovat a obor pak opouští, aby zkusili studovat jinde. To pak studium prodlužuje i prodražuje“.

Komentář M. Rathouského: Intencí je, aby existovalo po revizi cca 20 až 30 oborových skupin vždy se 3 úrovněmi vzdělání (E-H-L). Takto široké RVP by pak byly vnitřně diverzifikované kvalifikačními moduly (optimálně vedoucími k profesní kvalifikaci NSK), které by škola specifikovala až na úrovni ŠVP.

MŠMT vytváří spolu s dalšími aktéry návrh, na jehož základě vláda vydává nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Toto nařízení musí kraje promítnout do své nabídky oborů. Ministerstvo je zodpovědné za naplňování Strategie 2030+, jejíž 4. implementační karta se věnuje inovaci oborové soustavy.









